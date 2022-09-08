Последствия обстрелов Индустриального района Харькова. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Утром 8 сентября российские оккупационные войска обстреляли Харьков, в том числе Индустриальный район.
Как передает Цензор.НЕТ, фотографии обнародовал мэр Игорь Терехов.
"Последствия обстрела Индустриального района. Пять раненых. Двое погибших", - отметил глава города.
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Tomm Todd
показать весь комментарий09.09.2022 12:33 Ответить Мне нравится 2
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