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Последствия обстрелов Индустриального района Харькова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Утром 8 сентября российские оккупационные войска обстреляли Харьков, в том числе Индустриальный район.

Как передает Цензор.НЕТ, фотографии обнародовал мэр Игорь Терехов.

"Последствия обстрела Индустриального района. Пять раненых. Двое погибших", - отметил глава города.

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Последствия обстрелов Индустриального района Харькова 01

Последствия обстрелов Индустриального района Харькова 02
Последствия обстрелов Индустриального района Харькова 03
Последствия обстрелов Индустриального района Харькова 04
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Харків може захистити лише зачистка від рашистів бєлгорода! Кілометрів так на 100 східніше.
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09.09.2022 00:13 Ответить
Тільки удари по Бєлгороду, без варіантів.
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09.09.2022 12:33 Ответить
 
 