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Во время вражеских обстрелов Славянска погиб заведующий детской реанимацией Владимир Буря. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В среду, 7 сентября, в результате обстрела россиянами Славянска погиб заведующий детской реанимацией Владимир Буря, приехавший в город за личными вещами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Славянской ВГА.

Во время вражеских обстрелов Славянска погиб заведующий детской реанимацией Владимир Буря 01

"Трагедия произошла в среду, 7 сентября. Из-за попадания вражеской ракеты в дом №43 на улице Торской погибли трое местных жителей - пожилая пара и 58-летний заведующий отделением реанимации областной детской больницы Владимир Буря, на днях приехавший за личными вещами.

Благородному и ответственному делу врача-реаниматолога Владимир Васильевич посвятил всю свою жизнь, спас тысячи маленьких пациентов. Коллеги вспоминают его как замечательного специалиста, человека с большим сердцем и доброй душой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за мужество и безупречное отношение к врачебному делу во время проведения АТО в 2014 году Владимир Буря награжден Благодарностью Министерства здравоохранения и личным ценным подарком Министра внутренних дел.

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Кляті рашисти!
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08.09.2022 11:25 Ответить
"8 лет вы убиваете детей бамбаса..."

Горіти вам в пеклі, кляті рашисти!
За вбивства українців і за вашу патологічну тупість! 👿
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08.09.2022 11:39 Ответить
RIP.

Співчуття рідним та колегам Лікаря.
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08.09.2022 11:47 Ответить
Потрібно закінчувати ці соплі з псевдогуманізмом до полонених і просто відрубувати руки тим рашистським артилеристам що обстрілюють мирних жителів .
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08.09.2022 11:49 Ответить
Господи, нах*я ти їх наліпив?
Не було куди гівна діти?
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08.09.2022 12:54 Ответить
Ох,яких людей втрачаємо..
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08.09.2022 14:16 Ответить
Царство Небесне...
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08.09.2022 15:00 Ответить
 
 