Последствия обстрела Никополя: повреждена линия электропередач и газопровод. ФОТОрепортаж

В Никопольском районе полицейские документируют военные преступления российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, на местах попадания работают следственно-оперативные группы и взрывотехники. Предварительно в результате обстрелов граждане не пострадали.

"8 сентября со стороны г.Энергодар российские войска в очередной раз обстреляли Никополь. Повреждена линия электропередач, газопровод, частные здания, хозяйственные постройки. Также накануне под вражескими обстрелами оказалась Марганецкая громада. Предварительно, повреждено предприятие, масштабы разрушений выясняются", - говорится в сообщении.

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На местах попаданий работают правоохранители Никопольщины, сотрудники взрывотехнической службы. Полиция документирует каждое военное преступление русской армии.