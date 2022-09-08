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Новости Фото Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Военный РФ с другом убили мужчину в оккупированном Крыму: Одного из них хотели "отмазать", но люди вышли на акции протеста. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Вечером, 6 сентября, в оккупированной в Ялте был убит молодой парень. Ему было нанесено более 30 ножевых ранений.

Об этом пишет Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

Полицейские задержали двух подозреваемых, но вскоре, по версии жителей, одного из них отпустили на свободу.

Военный РФ с другом убили мужчину в оккупированном Крыму: Одного из них хотели отмазать, но люди вышли на акции протеста 01
Военный РФ с другом убили мужчину в оккупированном Крыму: Одного из них хотели отмазать, но люди вышли на акции протеста 02

Отмечается, что следователи отпустили командира взвода "алупкинской роты спецназа союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма" Кирилла Гонтаренко.

"Накануне ночью Гонтаренко со своим знакомым Владимиром Кикавцом убили 34-летнего Сергея Сухова.Они выпивали возле "Автокафе", затем поссорились и избили Сухова, ранив его ножом. Гонтаренко и Кикавец, испугавшись, увезли Сергея в больницу, однако он скончался. Полиция задержала 37-летнего Владимира Кикавца. Гонтаренко же отпустили - он почему-то проходил по делу в качестве свидетеля.

Но как только у здания Ялтинской полиции собрались недовольные люди, требующие основательного расследования, "командир взвода алупкинской роты спецназа" был снова задержан. Его допрашивают следователи. Интересно, что всего месяц назад Гонтаренко был награждён местной администрацией за активную гражданскую позицию", - пишет Telegram-канал.

Также в сети опубликована видеозапись убийства. На кадрах видно, что Сухова поочередно избивают двое мужчин – Владимир Кикавец и Кирилл Гонтаренко. После того, как Сухов перестает подавать признаки жизни, Гонтаренко и Кикавец затаскивают его в багажник джипа с маркировкой "Z" и увозят в больницу.

Военный РФ с другом убили мужчину в оккупированном Крыму: Одного из них хотели отмазать, но люди вышли на акции протеста 03

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Топ комментарии
+39
Якось *****...
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08.09.2022 12:45
+36
Алупкинская рота
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08.09.2022 12:51
+31
Да що вони за одного чоловіка підняли такий гармидер ? Скажуть своїм бабам, вони ще нарожають !
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08.09.2022 12:45
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Якось *****...
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08.09.2022 12:45 Ответить
Да що вони за одного чоловіка підняли такий гармидер ? Скажуть своїм бабам, вони ще нарожають !
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08.09.2022 12:45 Ответить
майданіть надумали? То біндєровци! ОМОН, не жалійте їх!
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08.09.2022 12:47 Ответить
не трынди кацап
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08.09.2022 14:10 Ответить
вячек ты и есть затычка затычка кацапья
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08.09.2022 17:40 Ответить
Повезло пострадавшему, что убили свои, а не ВСУ!!!
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08.09.2022 12:50 Ответить
Алупкинская рота
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08.09.2022 12:51 Ответить
- Был у меня один х*й в роте...
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08.09.2022 13:08 Ответить
Вони випивали біля "Автокафе", потім посварилися та побили Сухова, поранивши його ножем.
Не тот нонче товарищ Сухов пошел

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08.09.2022 12:53 Ответить
"Крисм дєло тонкоє"- Пол.Чи не так?
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08.09.2022 15:26 Ответить
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08.09.2022 15:29 Ответить
"Русский мир"...

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08.09.2022 12:53 Ответить
а чого морди не замазані ?
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08.09.2022 12:55 Ответить
что бы знать уродов в лицо - может еще где всплывут
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08.09.2022 14:11 Ответить
Ватна суматоха...
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08.09.2022 12:56 Ответить
Могли бы и парочку суховых замочить, и даже друг друга. Бандеровцы не против.
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08.09.2022 12:57 Ответить
Можливо ці виродки вбили 18 лютого 2014 року в Київській обл, Юрія Нечипорука коли намагалися розігнати і подавити євромайдан. рашка почола війну і пряму агресію з Україною 27 лютого 2014 року в Криму. Тепер війна, смерті, горе, яку принесла і завдавала "москва" більше 8 років, поступово вертається в окупований тимчасово Крим і на материкову рашу.
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08.09.2022 12:58 Ответить
Гонтаренко та Кікавець вбили Сухова.
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08.09.2022 12:59 Ответить
дивно

не знав що тєрпіли можуть виходити на акції протесту
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08.09.2022 13:01 Ответить
..їм сказали вийти
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08.09.2022 14:38 Ответить
Рутинные будни рускагомира... скажут жмур был бандеровцом и замнут дело..
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08.09.2022 13:01 Ответить
Це вже "камні с нєба", чи ще оте скрепне "нада патірпєть"?
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08.09.2022 13:02 Ответить
Йой! Чому такий галас? Но ж вони самі кликали расею у Крим, ледве не повсиралися... А ту цей мир прийшов. Майте, що хтіли. Які проблеми?
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08.09.2022 13:03 Ответить
бот в спам
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08.09.2022 14:17 Ответить
Хоч перебийтеся всі разом там....... ідіть *****.
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08.09.2022 13:18 Ответить
Сдох русский Никодим?
Да и х..й ним.
Зароют тупого урода у дороги.
Будет видно хвост и вонючие ноги.
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08.09.2022 13:38 Ответить
Ну и нахера нам эти кацапские разборки?
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08.09.2022 13:43 Ответить
какие кацпаские ? Крым это Украина нужно знать какие там сейчас настрояния для сворейшего освобождения
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08.09.2022 14:18 Ответить
Да,Крым-Украина,но кацапов там было полно и до 2014 г.,а за 8 лет понаехало дохерища,я это знаю,до 14 года жила в Крыму!
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08.09.2022 14:24 Ответить
расходитесь, или в Украину захотелось назад, 148 % ??
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08.09.2022 13:45 Ответить
они давно уже хотят не то что в Украину а просто нормально жить
а в рашке такое невозможно
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08.09.2022 14:19 Ответить
вбила одна огидна істота іншу, та й хер із ними. типовий руській мір, навіщо це тут?
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08.09.2022 13:55 Ответить
Яка сумна новина ...
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08.09.2022 14:21 Ответить
"О дивный новый мир". Зеты взяли в руки власть.
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08.09.2022 14:37 Ответить
Ти бач, *****, штани заграніШШниє і машина нє скрєпная буржуєв прАклятих...
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08.09.2022 15:08 Ответить
а як же РАСИЯ ПРИДИ ви же цього так хотелі, как співала пугачиха "ТОЛИ ЕЩЁ БУДЕТ, ТОЛИ ЕЩЁ БУДЕТ, ТОЛИ ЕЩЁ БУДЕТ ОЙ ЁЙ ЁЙ"
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08.09.2022 16:38 Ответить
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08.09.2022 17:41 Ответить
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08.09.2022 17:42 Ответить
А нехрен пить с ветеранами народного ополчения Крыма. Лучше бы пошел покурил где...
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20.09.2022 11:23 Ответить
 
 