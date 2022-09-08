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В результате обстрела Харькова повреждены дома, школа и админздание: погибли 2 человека. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупационные войска ударили из РСЗО по Харькову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, 8 сентября около 10.00 российская армия обстреляла жилые кварталы Индустриального и Немышлянского районов Харькова. Погибли два человека. Еще четверо гражданских получили ранения. Поврежден ряд домов, школа, административное здание и промышленные помещения.

По предварительной информации, оккупанты обстреляли Харьков из РСЗО "Ураган". Прокуроры совместно с полицейскими провели осмотр мест событий и изъяли обломки снарядов.

Смотрите также: Последствия обстрелов Индустриального района Харькова. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Харькова повреждены дома, школа и админздание: погибли 2 человека 01
В результате обстрела Харькова повреждены дома, школа и админздание: погибли 2 человека 02
В результате обстрела Харькова повреждены дома, школа и админздание: погибли 2 человека 03
В результате обстрела Харькова повреждены дома, школа и админздание: погибли 2 человека 04
В результате обстрела Харькова повреждены дома, школа и админздание: погибли 2 человека 05
В результате обстрела Харькова повреждены дома, школа и админздание: погибли 2 человека 06
В результате обстрела Харькова повреждены дома, школа и админздание: погибли 2 человека 07
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здається це парк Молодість біля з. Малишева
зрозуміло куди довбойби намагалися попасть
але ні - як завжди все в молоко
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08.09.2022 13:55 Ответить
Не вгадали це ДК ХТЗ, зі сторни школи.
Земля пухом загиблим біля заводу ХТЗ.
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08.09.2022 17:38 Ответить
Вчерашние победы на многих участках войны конечно сильно обнадёжили. Но вот харьковчанам с 00 часов примерно и по 11 дня текущих суток как то не до побед. Давно так лупили. Прилетов 10 запросто и во многие места города сегодня. Может следующие победы держать в тайне?
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08.09.2022 14:59 Ответить
 
 