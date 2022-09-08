В результате обстрела Харькова повреждены дома, школа и админздание: погибли 2 человека. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские оккупационные войска ударили из РСЗО по Харькову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Так, 8 сентября около 10.00 российская армия обстреляла жилые кварталы Индустриального и Немышлянского районов Харькова. Погибли два человека. Еще четверо гражданских получили ранения. Поврежден ряд домов, школа, административное здание и промышленные помещения.
По предварительной информации, оккупанты обстреляли Харьков из РСЗО "Ураган". Прокуроры совместно с полицейскими провели осмотр мест событий и изъяли обломки снарядов.
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зрозуміло куди довбойби намагалися попасть
але ні - як завжди все в молоко
Земля пухом загиблим біля заводу ХТЗ.