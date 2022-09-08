РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14586 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
18 094 19
война (46763) Херсонщина (3501) деоккупация (838)

Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Поселок Высокополье продолжают обстреливать россияне.

Об этом сообщил депутат областного совета Игорь Иосипенко, передает Цензор.НЕТ.

"С середины марта была оккупация этого населенного пункта, в нем оставались местные жители и видели, как враги уничтожают их маленькую родину. Сожжены и разрушены частные усадьбы, разбит центр населенного пункта. А это - труд многих людей и даже не одного поколения, украденные годы труда и жизни. По всему поселку стоят изуродованные автомобили мирных людей, насильственно отобранные, отмеченые буквой Z - дорогие и не очень, но украденные и разбитые, а люди на них собирали годами. Российские военные у людей отобрали паспорта, запрещали ходить по поселку, а если и разрешали, то только с белой тряпкой. Это полностью напоминает поведение немецких солдат Второй мировой войны", - подчеркнул депутат.

Читайте также: Украинские войска отбили у россиян 4 села на юге, - CNN

По словам Иосифенко, российские военные мародерили, издевались над гражданскими и убивали их.

"В поселке и сейчас неспокойно, российские захватчики продолжают его обстреливать, горят дома прямо на глазах. Там опасно находиться", - добавил он.

Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 01
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 02
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 03
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 04
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 05
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 06
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 07
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 08
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 09
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 10
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 11
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+60
показать весь комментарий
08.09.2022 13:05
+41
Ублюдки рашистские несут только сметь, разрушения и гуманитарную катастрофу.
показать весь комментарий
08.09.2022 13:06
+23
Руцкий мир засырает все, куда приходит...
показать весь комментарий
08.09.2022 13:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.09.2022 13:05 Ответить
В точку
показать весь комментарий
08.09.2022 13:41 Ответить
реально страшно...
показать весь комментарий
08.09.2022 14:19 Ответить
Ублюдки рашистские несут только сметь, разрушения и гуманитарную катастрофу.
показать весь комментарий
08.09.2022 13:06 Ответить
Руцкий мир засырает все, куда приходит...
показать весь комментарий
08.09.2022 13:06 Ответить
Они делают обстановку как у се5бя дома... У рашистов и без артобстрелов ситуация хуже.
показать весь комментарий
08.09.2022 13:11 Ответить
Привыкли жить в свинарнике.
показать весь комментарий
08.09.2022 13:42 Ответить
Якісь ідіоти, а тачки на хіба знищувать? Тачки тоже бендерівці і фашисти? ****** кончені, ***.
показать весь комментарий
08.09.2022 13:10 Ответить
На них як бачимо є букви Z. Напевне, орки собі привласнили їх і користувались, поки не прийшли хлопці із ЗСУ і не перетворили ці автівки у пересувні крематорії разом із орками усередині ) Вибачте, але під час бойових дій, ніхто чужі автівки не жаліє...
показать весь комментарий
08.09.2022 13:50 Ответить
А це щоб "своi" же не грохнули. I то ще не факт... бо "приз" того вартий.
показать весь комментарий
08.09.2022 14:01 Ответить
Пришли "спасать" и "помогать". Ублюдки.
показать весь комментарий
08.09.2022 13:13 Ответить
Задрали со своей Z-свастикой- И хватает же ещё ума и энергии машины (конечно отжатые) перекрашивать ради такой херни
показать весь комментарий
08.09.2022 13:20 Ответить
розпізнавальний знак. Мусять.
показать весь комментарий
08.09.2022 16:13 Ответить
Слава українським воїнам-визволителям
показать весь комментарий
08.09.2022 13:33 Ответить
Це якесь жахіття!!! Вилупків кацапської клоаки нищити без жалю і вагань! В Україні їх легко відрізнити за поведінкою в соціумі-серуть де тільки можуть,викидають сміття з вікон,на природі залишають після себе купу гиду,********** жити з тарганами і клопами,як правило зранку потребують дозу алкоголю,наглюча поведінка щодо всього українського...Українці, не мовчіть!Ставити ворога в стійло потрібно і в тилу!
показать весь комментарий
08.09.2022 13:41 Ответить
Я хочу это видеть , на кацапской земле ..
показать весь комментарий
08.09.2022 13:46 Ответить
Російські військові у людей позабирали паспорти, по селищу забороняли ходити, а якщо і дозволяли лише з білою ганчіркою.: ТО московитський нацизм, так само гітлерівці нашивали жовті зірки на жидів та забороняли ходити по тротуарах, коли вони не в гетто. Ну то яка різниця між москалями та нацистами, яких судили в Нюрнберзі? Аж ніякої!
показать весь комментарий
08.09.2022 14:38 Ответить
Масштаби пекла на Херсонщині дізнатися всім ще попереду, це не розпіарене жалюгідне ниття киян.
показать весь комментарий
09.09.2022 00:03 Ответить
 
 