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Нацгвардейцы в Харьковской области взяли в плен двух боевиков "ЛНР". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Спецназовцы Национальной гвардии Украины (НГУ) взяли в плен двух боевиков с документами так называемой "ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом НГУ сообщают в Twitter.

"Пополнили обменный фонд, вместе с тем дали шанс некоторым "освободителям" вернуться домой не в пакете Спецназовцы НГУ на Харьковщине взяли в плен 2 боевика с документами "ЛНР", которые пытались выехать из района ведения боевых действий возле одного из населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Нацгвардейцы в Харьковской области взяли в плен двух боевиков ЛНР 01

Также смотрите: Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили. ФОТОрепортаж


Нацгвардейцы в Харьковской области взяли в плен двух боевиков ЛНР 02
Нацгвардейцы в Харьковской области взяли в плен двух боевиков ЛНР 03
Нацгвардейцы в Харьковской области взяли в плен двух боевиков ЛНР 04
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Топ комментарии
+44
А смысл брать лнровцев в плен? Для такназываемого обменного фонда они не годятся. ***** они не нужны. корми теперь этих гандонов...
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08.09.2022 13:35
+14
Ні поміняти їх, ні відпустити - нах*й вони взагалі треба?
У тюрму посадити, так навіть там умови кращі, ніж там де вони жили - "лафа"...
****ни сракоголові...
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08.09.2022 13:38
+12
вивезти їх у посадку, кулю в голову і до побачення на концерті Кобзона - усі там будемо
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08.09.2022 13:44
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А смысл брать лнровцев в плен? Для такназываемого обменного фонда они не годятся. ***** они не нужны. корми теперь этих гандонов...
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08.09.2022 13:35 Ответить
вивезти їх у посадку, кулю в голову і до побачення на концерті Кобзона - усі там будемо
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08.09.2022 13:44 Ответить
Будеш на місці тих нацгвардійців, що взяли цих орків у полон-так і зробиш.
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08.09.2022 14:13 Ответить
ок
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08.09.2022 16:57 Ответить
Как вариант, крутить их по ТВ в качестве пропаганды и рассказывать что Рашка их бросила, не хочет менять, и никому они не нужны.
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08.09.2022 13:44 Ответить
По иди на му телемарафону и так всякую ахинею показывая начиная историями про борщ заканчивая псом Патроном. Не хватало там еще лнровцев крутить
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08.09.2022 13:47 Ответить
Чем Вам пёс Патрон не угодил? Отличный символ.
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08.09.2022 17:58 Ответить
А для чего, по вашему, людей вообще в тюрьму садят? И почему (ну, вот почему не расстреливают на месте)?
Ответьте себе на эти вопросы, поймете в чем смысл.
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08.09.2022 13:57 Ответить
Те кто пришли нас убивать не имеют права на жизнь, они должны умереть. Они в тюрьме будут питаться лучше чем наши пенсионеры и не хрена не будут работать. И вообще не вижу смысл отвечать тем кто сравнивает теплое с мягким
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08.09.2022 14:16 Ответить
вы не забывайте за что украинцы сражаются?! украинцы - люди!
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08.09.2022 14:37 Ответить
Мы даже ответку не можем кинуть по городам орков ибо зечмо закатало деньги в асфальт, а казнь орочьего отродия хоть какая-то сатисфакция. И ты наверное не был под бомбовыми ударами, когда самолеты сбрасывают фаб-500. Думаю, побывай ты там, твой пацифизм выветрился очень быстра)
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08.09.2022 14:39 Ответить
на голову, слава богу, не падало! если что, то я из Гостомеля - живу как раз между Гостомелем и Бучей! так что мой пацифизм вполне на здоровом уровне
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08.09.2022 14:43 Ответить
А ось мені вже не до пацефізму! Моя б воля, я б зрівняла кожну хату кацапів разом з усім поріддям!! Та зарівняла кляту Юзовку! Я з Маріуполя, і мені снаряд до дому залетів, я зараз безхатько по суті, тому мені орків та їх шестьорок не жалко
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08.09.2022 14:52 Ответить
мне тоже снаряд в дом прилетел! повезло, что дело обошлось фасадом, выбитыми окнами, разбитым отоплением, побитыми осколками стенами внутри, разбитым электрическим столбом и, соответственно отсутствием света! несколько месяцев жил с забитыми двп рамами, без света, как в гараже! так что у всех проблемы, но это не избавляет от необходимости оставаться человеком, даже по отношению к оркам! иначе, чем мы лучше?
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08.09.2022 14:58 Ответить
Брешеш, мерзота ватна!
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08.09.2022 15:01 Ответить
иди *****, направление для тебя должно быть привычным
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08.09.2022 15:04 Ответить
шось я тобі не вірю,чувачок-ватанчик що ти з Бучі...ти хто,чувачок в пальто,пригожинець чи інформвійська ЛДНР?
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08.09.2022 15:50 Ответить
я вам не верю что вы из мариуполя. Откуда конкретно, где жили, куда ездили отдыхать возле мариуполя?
ни один мариупольчанин не скажет про Донецк - юзовка.
Мы люди, а не орки. если вы и правда думаете что всех надо убивать, даже безоружных - то вы такая же оркиня как они, то есть - нелюдь. НЕ УКРАИНКА.
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08.09.2022 15:12 Ответить
Не віриш, ну можеш всратися! Кожен хто з Маріуполя знає що юзовка нище Маріуполя! А я з Кальміуського району, з Волонтерівки. Це те що ви юзовськи гади з кацапами майже зарівняли
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08.09.2022 15:23 Ответить
у мене в одного враження,що Цензор нет підозріло сильно загажений руснею? Їх кинули на інтернетфронт щоб відмовити українців від помсти русні і елденеерам? ось і ця Олга Бєланова теж скулить про ценності до орків та донбассерів...
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08.09.2022 15:54 Ответить
Юра, с чего ты взял что все украинцы - твари и подонки? по себе судишь, кацапина?
провокатор ольгинский и подонок, вот ты кто.
потом вот такими высерами как твой орки иллюстрируют -какие украинцы нелюди и их типа в плену можно убивать и пытать.
война показывает настоящее нутро КАЖДОГО. кто человек - а кто зверь.
ты - зверь. Такое же как москали/орки.
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08.09.2022 22:09 Ответить
Ватамобіль у них серйозний... Скрепноє жигули
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08.09.2022 13:36 Ответить
и то отжатый
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08.09.2022 13:39 Ответить
Ні поміняти їх, ні відпустити - нах*й вони взагалі треба?
У тюрму посадити, так навіть там умови кращі, ніж там де вони жили - "лафа"...
****ни сракоголові...
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08.09.2022 13:38 Ответить
паддони будуть робити
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08.09.2022 13:40 Ответить
я обращаю ваше внимание что парень родился в 97 году, то есть в 2014 ему было 16 лет. Паспорт получил уже в Лугандоне, мозги ему конкретно промыли. далее видимо у родителей не было денег отправить его в РФ или в Украину, остался, попал под мобилизацию
обычная стезя раба..
но убивать нету смысла.
Мы же люди а не орки.
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08.09.2022 15:16 Ответить
"Попал под мобилизацию"?
Окей...
Но если выяснится что это ЧМО паскудило людей, или пытало, или насиловало - то похер как оно туда попало, повесить нах*й...
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08.09.2022 17:26 Ответить
как судишь - так и тебя судить будут.
Не спрашивай потом Архангела Гавриила - а меня за что?
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08.09.2022 22:04 Ответить
Идиотка...
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09.09.2022 00:11 Ответить
о вірунські ко-ко-ко пішли,"батюшка" часом не "масковскага підархату" в тебе?
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09.09.2022 02:39 Ответить
Зачем?!
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08.09.2022 13:40 Ответить
1. Мы люди а не орки
2. обмен.
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08.09.2022 15:33 Ответить
ні,кацапятина,ви якраз і орки.здрисни звідси!
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08.09.2022 15:57 Ответить
Юра, скажи это в лицо азовцам, которых я цитирую, придурок.
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08.09.2022 22:05 Ответить
Підуть на обмін , якщо не на воєнних , то на цивільних людей , бо іх там багато 😠
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08.09.2022 13:45 Ответить
с таким паспортом сразу погружение в шахту на 2 метра...
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08.09.2022 13:47 Ответить
Навіщо цим утиркам морди ретишують?
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08.09.2022 13:53 Ответить
молодцы конечно, но нужно их сразу утилизировать
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08.09.2022 14:12 Ответить
Це бидло біосміття вони навіть для обміну не годятся ,ото розстріляти колоборантів.
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08.09.2022 15:27 Ответить
В правах все замазали, кроме "...ВИЧ"
Это же - Гадя Петрович Хренова
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08.09.2022 15:27 Ответить
НГУ в повному екіпу вже їх затримує із-за рашистких мразот
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10.09.2022 14:38 Ответить
На палю сук!!!
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13.09.2022 05:18 Ответить
 
 