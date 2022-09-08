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Нацгвардейцы в Харьковской области взяли в плен двух боевиков "ЛНР". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Спецназовцы Национальной гвардии Украины (НГУ) взяли в плен двух боевиков с документами так называемой "ЛНР".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом НГУ сообщают в Twitter.
"Пополнили обменный фонд, вместе с тем дали шанс некоторым "освободителям" вернуться домой не в пакете Спецназовцы НГУ на Харьковщине взяли в плен 2 боевика с документами "ЛНР", которые пытались выехать из района ведения боевых действий возле одного из населенных пунктов", - говорится в сообщении.
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+44 Підлога Маккартні
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Ответьте себе на эти вопросы, поймете в чем смысл.
ни один мариупольчанин не скажет про Донецк - юзовка.
Мы люди, а не орки. если вы и правда думаете что всех надо убивать, даже безоружных - то вы такая же оркиня как они, то есть - нелюдь. НЕ УКРАИНКА.
провокатор ольгинский и подонок, вот ты кто.
потом вот такими высерами как твой орки иллюстрируют -какие украинцы нелюди и их типа в плену можно убивать и пытать.
война показывает настоящее нутро КАЖДОГО. кто человек - а кто зверь.
ты - зверь. Такое же как москали/орки.
У тюрму посадити, так навіть там умови кращі, ніж там де вони жили - "лафа"...
****ни сракоголові...
обычная стезя раба..
но убивать нету смысла.
Мы же люди а не орки.
Окей...
Но если выяснится что это ЧМО паскудило людей, или пытало, или насиловало - то похер как оно туда попало, повесить нах*й...
Не спрашивай потом Архангела Гавриила - а меня за что?
2. обмен.
Это же - Гадя Петрович Хренова