Нацгвардейцы в Харьковской области взяли в плен двух боевиков "ЛНР". ФОТОрепортаж

Спецназовцы Национальной гвардии Украины (НГУ) взяли в плен двух боевиков с документами так называемой "ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом НГУ сообщают в Twitter.

"Пополнили обменный фонд, вместе с тем дали шанс некоторым "освободителям" вернуться домой не в пакете Спецназовцы НГУ на Харьковщине взяли в плен 2 боевика с документами "ЛНР", которые пытались выехать из района ведения боевых действий возле одного из населенных пунктов", - говорится в сообщении.

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