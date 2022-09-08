Рашисты нанесли удары по населенным пунктам Запорожской области. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

За сутки полиция зарегистрировала 27 сообщений о военных преступлениях оккупантов на территории Запорожской области. Вражеские удары получили населенные пункты Пологовского района – разрушена жилищная инфраструктура Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки и Новоандреевки. В результате вооруженной атаки погибли люди, раненые граждане доставлены в больницу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"В минувшие сутки оккупационные войска попали по мирному населению Пологовщины. Враг бил артиллерией и РСЗО исключительно по жилым домам жителей Ореховщины и Гуляйпольщины. Граждане сообщили органам полиции о выбитых окнах, разбитых крышах, стенах в домах, поврежденную придомовую территорию", - говорится в сообщении.

Кроме того, военные РФ накрыли "Градами" село Малая Токмачка в то время, когда мирные жители получали в центре раздачи гуманитарную помощь. В результате погибли три гражданских. Число раненых граждан увеличилось до семи. С осколочными ранениями разной степени тяжести они доставлены в медучреждение.

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По всем фактам военных преступлений русской армии против мирного населения запорожского края полицейские собрали доказательства. Материалы переданы в УСБУ в Запорожской области для открытия уголовных производств по ч.1, ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".







