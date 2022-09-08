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Мелитопольские партизаны подорвали дом предателя Онищука. "Следующему - приготовиться", - мэр Федоров. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил о том, что сегодня около 6 утра у дома псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Федоров написал в Telegram-канале.

Мелитопольские партизаны подорвали дом предателя Онищука. Следующему - приготовиться, - мэр Федоров 01

"Первый из топ-5 гауляйтеров из подрывного списка партизан ушел. Сегодня около 6 утра было громко у дома псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, предатель Онищук запомнился мелитопольцам целым послужным списком махинаций:

  • Разгромил и разворовал помещение ЖЭКов во время передачи имущества в КП "Жилмассив" в 2016 году.
  • Задолжал своим сотрудникам более 2 млн грн зарплаты.
  • Как депутат принимал участие в организации фейковой подвальной сессии в бизнес-центре коллаборанта и своего шефа Балицкого.
  • Регулярно на пару с Данильченко срывал сессионные заседания Мелитопольского городского совета.
  • В настоящее время активно помогает в организации псевдореферендума.

Мелитопольские партизаны подорвали дом предателя Онищука. Следующему - приготовиться, - мэр Федоров 02

"Точнее сказать, помогал. Говорят, изрядно испугался после взрывов. Но как минимум такое же участие ждет каждого любителя "русского мира" и фейковых референдумов. Следующему - приготовиться", - подчеркнул Федоров.

Мэр также сообщил, что была атакована здание местной квартальной, которая изменила своим принципам и тем людям, которые ее избрали, и была пособником с проведения фейкового "референдума". Третий человек также был касателен к организации незаконного "референдума". Также это коснулось штаба, где происходила организация этих процессов.

Федоров заявил, что в результате этих взрывов коллаборанты, которые ранее хотели сотрудничать с врагом, уже сами выходят на связь с украинскими властями и силовыми структурами.
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Топ комментарии
+15
Какая паскудная морда! Удачного полета мудак!
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08.09.2022 14:42
+11
Смер-р-р-ть!
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08.09.2022 14:41
+9
Курви лорак, лабуда та інші 95 квартал йдуть за категорією "проститутки"
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08.09.2022 15:53
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Смер-р-р-ть!
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08.09.2022 14:41 Ответить
водопровідника за що ?

"проституток та візників не чіпати! вони служать будь якій владі...."
Колчак
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08.09.2022 14:50 Ответить
забыли за артистов
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08.09.2022 14:52 Ответить
Курви лорак, лабуда та інші 95 квартал йдуть за категорією "проститутки"
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08.09.2022 15:53 Ответить
Так його грохнули чи не грохнули? Так важко чітко написати???
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08.09.2022 14:42 Ответить
Мабуть, ви очікували, що той, хто підірвав, залишиться в буде розпитувати, а ще і похвалятися, який він шикарний зробив підрив.
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08.09.2022 14:48 Ответить
в дупу поцілували, відновиться через суд на посаді
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08.09.2022 15:09 Ответить
Да нет, живой падло, но только сильно обосраным оказался!
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08.09.2022 22:49 Ответить
Какая паскудная морда! Удачного полета мудак!
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08.09.2022 14:42 Ответить
вбили чи живий?
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08.09.2022 14:42 Ответить
Кажуть неабияк злякався після вибухів Джерело: https://censor.net/ua/p3365894
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08.09.2022 14:56 Ответить
Так испугался, что аж от испуга усрался.
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08.09.2022 22:52 Ответить
Слава нашим ССО!
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08.09.2022 14:43 Ответить
так дом підірвали? або просто біля дома хлопушку?
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08.09.2022 14:43 Ответить
Мабуть друге, в крайньому випадку кинули гранату на подвір'я. Не здивуюсь якщо це місцевий Слуга Народу. Підрив будинку, в нормальному розумінні, це пепелище - а не вибиті шибки. Цікавий і послужний список цього дяді, який демонструє повну імпотентність ЗЕленої влади, мусорів Авакяна та СБУ Бакланова.
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08.09.2022 15:08 Ответить
Если и живой, то уже бездомный
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08.09.2022 14:43 Ответить
Казали що йому зразу копита відірвало, мабуть здохло.
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08.09.2022 15:07 Ответить
це не цьому, це в Бердянську було
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08.09.2022 16:25 Ответить
💥💥💥👍👍👍
Слава ЗСУ
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08.09.2022 15:10 Ответить
Молодчаги !
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08.09.2022 15:14 Ответить
підірвали дім? чи...біля будинку пролунали вибухи. ?
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08.09.2022 15:21 Ответить
Боже, бережи наших захисників
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08.09.2022 15:52 Ответить
Українським партизанам-черговий респектище.Давайте ще...
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08.09.2022 15:53 Ответить
а федоров цей до чого? цей же тіпок від ОПи "крадівництво" курирував?ще й орден начіпили?
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08.09.2022 16:31 Ответить
Когда уже в Киеве партизаны появятся, а то оккупанты пешком ходят

З України втекла директор Печерської гімназії №75 у Києві, яку суд відпустив під заставу про наведення ворожої артилерії на позиції ЗСУ. Інформацію про це на судовому слуханні оприлюднив адвокат. Прокуратура перевіряє дані про перетин нею кордону з Угорщиною. Йдеться про директора київської школи Аллу Душкіну, яка звинувачується у здачі позицій ЗСУ в обмін на посаду міністра освіти. Наприкінці липня вона вийшла із СІЗО за півмільйона гривень.

Викладач НАУ Анатолій Єлізаров не приховує своєї відверто проросійської позиції і на зауваження студентів, що заняття, згідно законодавства, необхідно вести українською, називає їх "майдаунами". Також, Єлізаров є палким поціновувачем руснявого контенту, зокрема каналу "росія 24"

Две новости подряд, такое впечатление, что на улице весна 2014, а не осень 2022
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08.09.2022 17:49 Ответить
Референ... ДУМ!!!
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08.09.2022 18:01 Ответить
крутяк,
щоб падли лякалися від думки про якийсь «референдум» чи допомогу русо фашистам
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08.09.2022 18:50 Ответить
Балицький втік до Криму , але його під конвоєм повернули до Мелітополя , якщо він знову не втік , то пора йому теж хату спалити
разом з ним 😡
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08.09.2022 18:59 Ответить
 
 