Мелитопольские партизаны подорвали дом предателя Онищука. "Следующему - приготовиться", - мэр Федоров. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил о том, что сегодня около 6 утра у дома псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука раздались взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Федоров написал в Telegram-канале.
"Первый из топ-5 гауляйтеров из подрывного списка партизан ушел. Сегодня около 6 утра было громко у дома псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука", - говорится в сообщении.
По словам Федорова, предатель Онищук запомнился мелитопольцам целым послужным списком махинаций:
- Разгромил и разворовал помещение ЖЭКов во время передачи имущества в КП "Жилмассив" в 2016 году.
- Задолжал своим сотрудникам более 2 млн грн зарплаты.
- Как депутат принимал участие в организации фейковой подвальной сессии в бизнес-центре коллаборанта и своего шефа Балицкого.
- Регулярно на пару с Данильченко срывал сессионные заседания Мелитопольского городского совета.
- В настоящее время активно помогает в организации псевдореферендума.
"Точнее сказать, помогал. Говорят, изрядно испугался после взрывов. Но как минимум такое же участие ждет каждого любителя "русского мира" и фейковых референдумов. Следующему - приготовиться", - подчеркнул Федоров.
Мэр также сообщил, что была атакована здание местной квартальной, которая изменила своим принципам и тем людям, которые ее избрали, и была пособником с проведения фейкового "референдума". Третий человек также был касателен к организации незаконного "референдума". Также это коснулось штаба, где происходила организация этих процессов.
Федоров заявил, что в результате этих взрывов коллаборанты, которые ранее хотели сотрудничать с врагом, уже сами выходят на связь с украинскими властями и силовыми структурами.
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"проституток та візників не чіпати! вони служать будь якій владі...."
Колчак
Слава ЗСУ
З України втекла директор Печерської гімназії №75 у Києві, яку суд відпустив під заставу про наведення ворожої артилерії на позиції ЗСУ. Інформацію про це на судовому слуханні оприлюднив адвокат. Прокуратура перевіряє дані про перетин нею кордону з Угорщиною. Йдеться про директора київської школи Аллу Душкіну, яка звинувачується у здачі позицій ЗСУ в обмін на посаду міністра освіти. Наприкінці липня вона вийшла із СІЗО за півмільйона гривень.
Викладач НАУ Анатолій Єлізаров не приховує своєї відверто проросійської позиції і на зауваження студентів, що заняття, згідно законодавства, необхідно вести українською, називає їх "майдаунами". Також, Єлізаров є палким поціновувачем руснявого контенту, зокрема каналу "росія 24"
Две новости подряд, такое впечатление, что на улице весна 2014, а не осень 2022
щоб падли лякалися від думки про якийсь «референдум» чи допомогу русо фашистам
разом з ним 😡