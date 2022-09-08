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война (46763) обстрел (20159) Донецкая область (7138)

В результате обстрелов Нью-Йорка и Бахмута войсками РФ погибли 2 гражданских, 4 человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики ударили по Бахмуту и пгт Нью-Йорк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

8 сентября 2022 года оккупационные войска РФ совершили массированный обстрел из реактивной системы залпового огня "Ураган" и минометов центральной части г. Бахмута Донецкой области. Снаряды захватчиков попали в частные дома, магазины, АЗС и многоэтажки. Один местный житель погиб, еще четверо получили ранения.

Кроме того, вражеская армия из артиллерии обстреляла пгт. Нью-Йорк, в результате чего возле собственного дома погибла женщина.

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В результате обстрелов Нью-Йорка и Бахмута войсками РФ погибли 2 гражданских, 4 человека получили ранения 01
В результате обстрелов Нью-Йорка и Бахмута войсками РФ погибли 2 гражданских, 4 человека получили ранения 02
В результате обстрелов Нью-Йорка и Бахмута войсками РФ погибли 2 гражданских, 4 человека получили ранения 03
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Куда Байден смотрит? Нью-Йорк бомбят уже
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08.09.2022 15:35 Ответить
🤣
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08.09.2022 15:43 Ответить
Это кацапы неосмотрительно сделали. Теперь ATACMS точно дадут.
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08.09.2022 15:38 Ответить
🤣
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08.09.2022 15:46 Ответить
От вам смішно, а я ледь інфаркт не схватив. "Внаслідок обстрілів Нью-Йорка..." журнашлюхи, ви кончені!
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08.09.2022 15:46 Ответить
Як можна не зрозуміти, що йдеться про донбаський Нью-Йорк?
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08.09.2022 16:01 Ответить
Як можна зрозуміти? Якби журнашлюхи цензора не хотіли зробити "шок-ефект" то вони б Бахмут написали першим (бо це і логічно, місто все-таки), і тоді ніяких проблем не було би. Але ж, маємо то шо маємо.
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08.09.2022 16:03 Ответить
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08.09.2022 16:16 Ответить
 
 