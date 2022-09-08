В результате обстрелов Нью-Йорка и Бахмута войсками РФ погибли 2 гражданских, 4 человека получили ранения. ФОТОрепортаж
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Российские захватчики ударили по Бахмуту и пгт Нью-Йорк.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
8 сентября 2022 года оккупационные войска РФ совершили массированный обстрел из реактивной системы залпового огня "Ураган" и минометов центральной части г. Бахмута Донецкой области. Снаряды захватчиков попали в частные дома, магазины, АЗС и многоэтажки. Один местный житель погиб, еще четверо получили ранения.
Кроме того, вражеская армия из артиллерии обстреляла пгт. Нью-Йорк, в результате чего возле собственного дома погибла женщина.
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