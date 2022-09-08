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В бою с российскими оккупантами в Херсонской области погиб воин Вадим Силаев. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Херсонской области в бою с российскими оккупантами погиб воин Вадим Силаев из Волыни.

Об этом в фейсбуке сообщил Александр Семенов, передает Цензор.НЕТ.

В бою с российскими оккупантами в Херсонской области погиб воин Вадим Силаев 01

Воин погиб 2 сентября от выстрела танковой пушки в селе Сухой Ставок в Херсонской области.

Погибшему было 27 лет, он работал преподавателем в Луцком медицинском колледже. Был мобилизован, в ряды ВСУ вступил 5 июля этого года.

"Сегодня, 8 сентября, у Димы день рождения (28 лет). Он возвращается на родную Волынь как Герой", – написал Семенов.

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Топ комментарии
+38
Вічна пам'ять і Слава Герою! Спочивай Брате,ми помстимося!
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08.09.2022 17:09
+34
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08.09.2022 17:10
+21
Чи не щодня похорони..
Вічна пам'ять Героєві.
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08.09.2022 17:19
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Вічна пам'ять і Слава Герою! Спочивай Брате,ми помстимося!
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08.09.2022 17:09 Ответить
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08.09.2022 17:10 Ответить
Чи не щодня похорони..
Вічна пам'ять Героєві.
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08.09.2022 17:19 Ответить
Ні чого сказати. Сумно , а як сумно родині? за що гинуть тисячі молодих прекрасних людей, такі як Вадим Сілаєв, через те, що б врятуватися і врятувати людей від війни яку розв'язала РФ і її керівництво? , Яким все замало. Адже війни в ********* світі ведуться економічно, де краще і справедливіше туди люди і потягнуться, так і розширюються ******* імперії, а зброя є фактором стримування, але навіщо пропонувати вигідні умови для економічної співпраці і таким чином РФ набувала б прихильності і авторітету коли можна просто грабувати і вбивати. Горіть у пеклі зі своєю війною садисти скаженні.
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08.09.2022 17:37 Ответить
низький уклін Герою
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08.09.2022 18:10 Ответить
Дякую, чоловіче тобі, та твоїм батькам.
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08.09.2022 20:11 Ответить
Який красень(((( вічна пам'ять
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08.09.2022 21:29 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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08.09.2022 21:36 Ответить
Світла Пам'ять Герою України 😪😪😪
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08.09.2022 22:29 Ответить
Царство Небесное всем павшим нашим Героям, которые отдали свою жизнь, за свободу и независимость нашей страны. Вечная память о Героях! Слава Украине! Смерть нашим врагам!
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14.09.2022 15:55 Ответить
 
 