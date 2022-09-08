В бою с российскими оккупантами в Херсонской области погиб воин Вадим Силаев. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Херсонской области в бою с российскими оккупантами погиб воин Вадим Силаев из Волыни.
Об этом в фейсбуке сообщил Александр Семенов, передает Цензор.НЕТ.
Воин погиб 2 сентября от выстрела танковой пушки в селе Сухой Ставок в Херсонской области.
Погибшему было 27 лет, он работал преподавателем в Луцком медицинском колледже. Был мобилизован, в ряды ВСУ вступил 5 июля этого года.
"Сегодня, 8 сентября, у Димы день рождения (28 лет). Он возвращается на родную Волынь как Герой", – написал Семенов.
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