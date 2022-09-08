Продолжаются адские бои, воинам нужны дроны, тепловизор и планшеты. Также помощь необходима раненым в госпиталях, - волонтер Юсупова. ФОТО

Украинским защитникам очень необходимы дроны, тепловизоры и планшеты. Также в помощи нуждаются раненые воины, проходящие лечение.

Об этом в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте продолжаются адские бои, ВСУ пошли в контрнаступление на Харьковском направлении. Освобождены уже 20 населенных пунктов! Нужна наша помощь!!

Надо выкупить Мавик 3 комбо –115 тыс. Два дрона Аутел лайт –113 400 грн, Тепловизор – 84 тыс., 3 планшета –29 тыс.

Очень нужно помочь раненым в госпиталях, футболки, шорты, брюки, кофты. Раненых привозят без одежды. Прошу, 5-30-100 грн кто сколько может, каждая копейка идет на помощь в борьбе против оккупантов", - говорится в сообщении.

Юсупова за 10 дней купила: шесть тепловизоров, два по 82 тыс - 165 тыс., четыре тепловизора по 56780 грн -227 120 грн, зарядную станцию ​​39900 грн, три квадрокоптера Аутел - 60 тыс. и 113 400грн, два Вак аппарата, расходники и емкости - 187 730 грн, лекарства 21 тыс. и 7 тыс. Одежда и кроссовки в госпитале для раненых бойцов- 27 тыс., квадрокоптер Мавик 3 комбо - 115 500 грн, пять планшетов, карты памяти и чехлы – 30844 грн, 3692 грн и 12541 грн.

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Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected].

5168752017223390 приват, Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

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