РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17883 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
6 143 9
война (46847) обстрел (20205) Сумская область (1847) Живицкий Дмитрий (242)

Оккупанты нанесли авиаудар по больнице в Сумской области. Помещение разрушено, есть пострадавшие. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты нанесли авиаудар по больнице Великописаревской громады на Сумщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне продолжают цинично обстреливать гражданскую инфраструктуру Сумщины - сегодня после 9 утра российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу. Помещение разрушено, есть пострадавшие среди людей", - говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли авиаудар по больнице в Сумской области. Помещение разрушено, есть пострадавшие 01
Оккупанты нанесли авиаудар по больнице в Сумской области. Помещение разрушено, есть пострадавшие 02
Оккупанты нанесли авиаудар по больнице в Сумской области. Помещение разрушено, есть пострадавшие 03
Оккупанты нанесли авиаудар по больнице в Сумской области. Помещение разрушено, есть пострадавшие 04

Также смотрите: Утром российские оккупанты ударили минометами и артиллерией по Сумщине, всего 36 "прилетов", - ОВА. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Астольф де Кюстін: «московська вдача - це дикунська вдача, байдужа до святости даного слова, до всякого правдивого почування, до почуття справедливости. Все в ній - тріумфуюча брехня, облуда й обман, брак всякого морального сенсу, відсутність поняття права і обов'язку»
показать весь комментарий
09.09.2022 12:20 Ответить
знову якась тварюка навела
показать весь комментарий
09.09.2022 12:20 Ответить
скоріш з усе - так, як у Кияниці (теж моя Сумська обл).... тварі, воюють з хворими та дітьми. Ми відддячимо
показать весь комментарий
09.09.2022 12:24 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 12:24 Ответить
Тим часом на росії тривають місцеві вибори. І ось такі бюлетені вже стають звичним явищем. Пензенська область чекає на деокупацію
показать весь комментарий
09.09.2022 12:31 Ответить
а де наша ответочка чи знову бо не втік печеться за кацапів
показать весь комментарий
09.09.2022 12:32 Ответить
Новини взагалі не читаємо, просто спамимо про боневтіка ? За минулу добу :
+650 орків на концерт до кобзона

+10 танків

+18 бойових бронемашин

+11 артсистем

+1 рсзв

+55 автотехніки
показать весь комментарий
09.09.2022 13:17 Ответить
Унікальна система ППО кажете, ну ну....
показать весь комментарий
09.09.2022 12:35 Ответить
на фронте проигрівают так по мирному отігріваются все как делает руские фашисті уроді они и есть уроді
показать весь комментарий
09.09.2022 12:39 Ответить
 
 