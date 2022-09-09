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Боевой робот для эвакуации раненых с поля боя успешно прошел испытания "Госпитальеров". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Состоялась презентация работа THeMIS для вывоза раненых с поля боя, что особенно критично, когда невозможна эвакуация из-за шквального огня. Закупку и перевозку робота профинансировал пятый президент Петр Порошенко с последующей передачей медицинской службе "Госпитальеры".

Как сообщает Цензор.НЕТ, показательная демонстрация состоялась вчера на одном из полигонов в присутствии посла Эстонии в Украине Каима Кууска и Петра Порошенко.

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Такие работы эстонской разработки MILREM Robotics стоят на вооружении 11 стран-членов НАТО. Эти работы также производятся на общих мощностях Эстонии и Германии с применением норвежских технологий.

Боевой робот для эвакуации раненых с поля боя успешно прошел испытания Госпитальеров 01

Члены команды "Госпитальеров" продемонстрировали собравшимся два способа эвакуации раненого. Первый – когда на задание выходит группа, в составе которой есть боевой медик, и во время огневого контакта ранение испытывает один или несколько бойцов. Посредством такого робота возможна эвакуация раненых, чтобы группа дальше могла продолжить выполнение задания.

Боевой робот для эвакуации раненых с поля боя успешно прошел испытания Госпитальеров 02

Робот доставляет раненых в медицинскую машину.

Второй случай – когда раненый воин по тем или иным причинам оказался один и из-за шквального огня не может сам эвакуироваться. В таком случае робот находит его по заданным координатам и воин сам с помощью звуковых команд оператора прикрепляет себя к платформе.

В обоих случаях робот с легкостью одолел овраги, лесопосадки и канаву.

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Для управления – доезда на назначенное место и возвращения – достаточно одного оператора, который управляет платформой дистанционно и держит голосовую связь с находящимися на работе людьми. Маршрут эвакуации прокладывается заранее по картам, управляется с помощью камер, которыми робот оснащен. Может ездить в глубину, где несколько километров.

Оператор платформы, участник "Госпитальеров" Алексей отметил, что это очень мощная платформа:

"Основные ее плюсы - это защищенность связи, мощность и проходимость. Он может работать практически при любых погодных условиях. Производителем заявлено до -30 С. Он может преодолевать овраги, как вы видели на испытаниях. Он не может работать в различных звуковых режимах, в том числе в совершенно тихом.

Аппарат можно адаптировать под разные задачи. На себе этот робот может нести до 20 тонн. То есть его можно загрузить боекомплектом и отправить подкрепление. Само собой, что основная функция – это эвакуация раненых, при чем к нему можно несколько прицепов присоединить.

Боевой робот для эвакуации раненых с поля боя успешно прошел испытания Госпитальеров 03

Теперь платформа нуждается в дополнительной броне, потому что сейчас он способен выдержать максимум удар обломков. Также идет работа по дополнительной защите каналов связи.


Боевой робот для эвакуации раненых с поля боя успешно прошел испытания Госпитальеров 04
Боевой робот для эвакуации раненых с поля боя успешно прошел испытания Госпитальеров 05

Поставка таких роботов осуществлена в рамках только что начатого проекта "Журавель" в память о Ярославе Журавле, умершем на поле боя из-за невозможности своевременной эвакуации раненого.

"Мы благодарим Эстонию, потому что это не единственный проект, в котором мы сотрудничаем. 350 дронов, которые сегодня работают во многих бригадах, мы привезли из Таллина. Это было очень эффективно и с точки зрения цены, и с точки зрения организации", - отметил Петр Порошенко.

Когда мы находились в Эстонии, то наши хорошие знакомые из Европарламента, бывшие военнослужащие, генералы эстонской армии, пригласили нас продемонстрировать возможности боевого робота. Он был приспособлен для противотанковой борьбы, для борьбы с применением 30мм автоматической пушки, для прокладки разведывательных операций. Но помня слово, которое мы дали отцу Ярослава Журавля, погибшему на поле боя, а российские захватчики использовали его, чтобы ликвидировать других наших героев, я подумал, что это идеальная позиция для того, чтобы мы ввели специальный проект эвакуации с поля боя. Я передаю привет отцу и двум дочерям Ярослава и хочу сказать, что мы будем хранить память вашего героического отца и вашего героического сына.

И я не вижу лучшего подразделения, которое это может осуществить, чем госпитальеры. На сегодняшний день благодаря им спасено более 5600 украинских воинов. И проект "Журавель" – не единственный, который мы начинаем с ними".

Боевой робот для эвакуации раненых с поля боя успешно прошел испытания Госпитальеров 06

"Единственное слово, которым сейчас живут все украинцы – это слово контрнаступление. Единственная цель – это освобождение украинской земли и спасение украинских воинов. Данный робот – одна из самых качественных позиций, которую нам удалось найти. Это – война будущего. Война дронов, война высокоточной артиллерии , война роботов. Украинские вооруженные силы в таком роботе очень нуждаются.

Если у нас все удастся, мы будем ждать дополнительных партий, которые должны поступить в Украину. Мы этого с нетерпением ждем. Моей целью было показать его мощности волонтерам, Министерству обороны, Генеральному Штабу, чтобы больше таких роботов попали на фронт и чтобы мы начали производство, в том числе и дистанционное, таких платформ в Украине. Тем более, уже за первую неделю Яна Зинкевич передала целый ряд предложений по усовершенствованию конструкции работа, что сделает его более мобильным и удобным", - добавил пятый президент.

Также смотрите: Мы должны сделать все возможное для контрнаступления, чтобы закончить войну в этом году, - Порошенко. ВИДЕО

По словам Порошенко, сегодня есть договоренности с отдельными странами НАТО о готовности с их стороны финансировать закупку этих роботов у производителя для ВСУ, то есть Вооруженные Силы не должны тратить бюджетные средства. Платформа стоит больше 300 тысяч евро.

Символику проекта "Журавель" нарисовал известный художник-карикатурист с одноименной фамилией – Юрий Журавель.

Боевой робот для эвакуации раненых с поля боя успешно прошел испытания Госпитальеров 07
Боевой робот для эвакуации раненых с поля боя успешно прошел испытания Госпитальеров 08
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Топ комментарии
+40
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09.09.2022 14:31
+32
Петро Порошенко: "Наш «Журавель» вчора вперше пройшов хрещення. Поки що не бойове, але вже зовсім скоро він відправиться на фронт. Заступить на чергування з Госпітальєрами та рятуватиме життя. Багато життів наших воїнів.
Ця машина компактна, тиха, прохідна, з великою потужністю. Часто наші парамедики носять на руках поранених бійців більше кілометра. Тому робот використовуватиметься на передній лінії фронту, у тих місцях, куди важко діститася медикам машиною чи пішки.
касапи вже оголосили полювання за ним і навіть призначили винагороду у мільйон тому, хто захопить робота. Марно. Ми його нікому не віддамо. Ні українську землю, ні українського тепер вже робота. Переможемо російську орду!"
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09.09.2022 14:49
+28
Хочу побачити воїнів та волонтерів СН!!!

А бачу в СН тільки колаборантів, злодюг та пройдисвітів.

Хочу побачити, як Слуги Народу допомагають переселенцям та постраждалим від війни!!!

А бачу, як Слуги Урода грабують гуманітарку та пиляють гроші, виділені Світом на відновлення України та озброєння ЗСУ.
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09.09.2022 14:54
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09.09.2022 14:31 Ответить
адміни! поставте тег "Порошенко" на цю інфу!
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09.09.2022 14:34 Ответить
поставили. Дякую
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09.09.2022 14:42 Ответить
як у фільмах фантастичник, вже реальність
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09.09.2022 14:39 Ответить
Петро Порошенко: "Наш «Журавель» вчора вперше пройшов хрещення. Поки що не бойове, але вже зовсім скоро він відправиться на фронт. Заступить на чергування з Госпітальєрами та рятуватиме життя. Багато життів наших воїнів.
Ця машина компактна, тиха, прохідна, з великою потужністю. Часто наші парамедики носять на руках поранених бійців більше кілометра. Тому робот використовуватиметься на передній лінії фронту, у тих місцях, куди важко діститася медикам машиною чи пішки.
касапи вже оголосили полювання за ним і навіть призначили винагороду у мільйон тому, хто захопить робота. Марно. Ми його нікому не віддамо. Ні українську землю, ні українського тепер вже робота. Переможемо російську орду!"
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09.09.2022 14:49 Ответить
Наземний "безпілотник"!
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09.09.2022 14:49 Ответить
Хочу побачити воїнів та волонтерів СН!!!

А бачу в СН тільки колаборантів, злодюг та пройдисвітів.

Хочу побачити, як Слуги Народу допомагають переселенцям та постраждалим від війни!!!

А бачу, як Слуги Урода грабують гуманітарку та пиляють гроші, виділені Світом на відновлення України та озброєння ЗСУ.
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09.09.2022 14:54 Ответить
Бо СН і складаються з колаборантів, злодюг та пройдисвітів. Тому щось інше там побачити неможливо.
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09.09.2022 15:20 Ответить
респект
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09.09.2022 14:56 Ответить
респект
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09.09.2022 14:57 Ответить
повага волонтерам
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09.09.2022 14:58 Ответить
Журавель, за нього уже премію в 1 мільйонів рублів дають за полон.
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09.09.2022 15:04 Ответить
Порошенко, що ти робиш? своїми діями Порошенко не дає жити спокійно зе і лакеям зе.
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09.09.2022 15:05 Ответить
Гарна жужа.
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09.09.2022 15:10 Ответить
О, перший зебіл виліз висратись на Пороха!
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09.09.2022 15:21 Ответить
пам'ятаю різні журнашлюхи коли Порох замовляв Байрактари теж жовчью захлинались і розписували по пунктам чому нам їх не треба/дорого/безполєзно купляти і взагалі це бізнес на крові.
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09.09.2022 15:25 Ответить
1. у НАТО не стоИт,у нас стоИт. Это уже хорошо )
2. ти пробовал попасть из РПГ по маленькой движущейся цели ?
3. попробуй выползти на пузе с радиуса обстрела который может охватывать несколько гектаров, и не забудь что пузо пробито.
4.Резиновые гусеницы - не хуже резиновых колес,тяжолая СГ техника тоже на резиновой гусени ходит. Она дешевле и меняется в полевых условиях быстро.
5. за 300 тис. євро можна купити 4 листа фанєри ...
- а нашо нам фанєра ?
- зробим самольот і полетим
- куда ???
- к ***** матєрі (с)
6.Весло и задорно прошло "велике будывництво", русня заценила наш ровний асвальт.
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09.09.2022 15:59 Ответить
1 https://milremrobotics.com/defence/

ТХеМИС UGV

Проверенная в ходе нескольких учений, экспериментов и операции по борьбе с повстанцами операция «Бархане» в Мали - THeMIS представляет собой многоцелевую беспилотную наземную машину (UGV), предназначенную для сокращения численности войск на поле боя. Открытая архитектура THeMIS позволяет быстро настраивать ее от выполнения транспортной функции до вооружения, обезвреживания боеприпасов или поддержки разведывательных операций в соответствии с характером миссии. UGV THeMIS были приобретены 11 странами, 7 из которых являются членами НАТО, включая Эстонию, Германию, Нидерланды, Норвегию, Великобританию и США. - таки доколупайся до сайта производителя

2 Всё правильно, пусть ползёт ваш знакомый медик - бабы ишо нарожають.
3 См пункт два
4 можешь привести несколько видов эвакуационной техники, роботизированной - ну так, для сравнения и поржать
5 Это о тех, которые им ОПА передала? Согласен. Обоссышься
6 Никакого, ведь зе не пиарится, просто бабки с кучерявым мойшей ******.
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09.09.2022 16:47 Ответить
1 Не нравится? Пусть ползёт ваш знакомый.
2 см. п. 1
3 см. п. 1
4 а я могу привести примеры колёсной боевой техники, ваще дауны о гусеницах не в курсе
5 Опой, не куплено - ничего. Абсолютно. Вот вааще. Как и Зе, и дЕрьмаком и Татаровым. А! Хотя припоминаю пиар встречи самолёта с масочками для Эпицентра, ранее проданных "слугой-уродом" в Китай - но это другое, правда? Вот вааще ни разу не пиар
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09.09.2022 20:34 Ответить
"На реальном поле боя так весело (ка на видосике) не погоняешь. Ехать будет медленно и осторожно. Эвакуация не происходит "на ходу" - "тут бы очень пригодились те самые джипы за
10 000"
"Президент Украины Петр Порошенко в районе проведения АТО вручил военным медикам отечественную эвакуационную технику.
Было передано более 20 новых машин, которые разработаны по техническим условиям Министерства обороны с учетом боевого опыта и тех требований, которым они должны соответствовать." - это в 17, зебилы сказали дерьмо.
"Партію 18 нових пікапів, підготовлених для бойових умов, передали десантникам на фронт. Автівки були придбані коштом Фонду Порошенка та волонтерів ГО «Справа громад» і ГО «Брати по Зброї»" - https://www.youtube.com/watch?v=jnRubts6K88 это четыре месяца назад. Есть и свежее. Скажи - ты зебил? Или за деньги? Но тебе это не интересно. Намного важнее смешная и нелепая попытка отмазать своего кумира.

"Причем тут "колесная техника", если мы говорили о резиновых гусеницах" вот мне тоже интересно, чисто как ремонтнику спец техники - у тебя анальные боли, при виде изделий из резины?
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09.09.2022 21:22 Ответить
Лучше ты бы его знакомому гранатомётчику показал, много нового узнал бы о таких небольших низких движущихся целях.
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09.09.2022 16:48 Ответить
Подоляцьке лайно вiдправляйся туди ,звiдки й виповзло..
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09.09.2022 18:34 Ответить
Прикордонник на зміїному нічого не пояснював кораблю, просто НА ХУ... Й, зелений уйобок
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09.09.2022 22:39 Ответить
какой "целью для рпг", что ты несёшь? он из травы еле выглядывает.
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09.09.2022 16:46 Ответить
Не совсем - 2.5 метра. Но таки с учетом длинны и ширины, цель нихт не простая, тем более когда по пересеченке.
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10.09.2022 00:22 Ответить
А что твои клоуны купили за свои деньги для армии?
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09.09.2022 15:38 Ответить
По-перше він найменший з усіх запропонованих евакуаційних засобів, любий автомобіль більший вполовину. Вантажопідйомність до 20 тонн, який джип візьме стільки, тому це найкращий варіант.
А от зробити щось схоже , менш потужне але з маніпулятором щоб забирати непритомних бійців, це б було гарно.
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09.09.2022 15:39 Ответить
Ага, а большая красная кнопка сбоку вызывает стюардессу, так как нет системы роботизированной погрузки. Не смеши мои панталоны.
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09.09.2022 16:50 Ответить
Ххосподя, ты туп, как и журнашлюх, шо кропал эту статейку
Вес номинальной полезной нагрузки750 кг

Максимальный вес полезной нагрузки1200 кг
Не выше 30 см - сцук , с дорожным просветом 5мм? Какой писец
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09.09.2022 16:50 Ответить
"Ярослава Журавля, який помер на полі бою через неможливість вчасної евакуації " -
точно - точно? И зеля там никаким боком? Не?
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09.09.2022 15:38 Ответить
я б забув всі 144 реформи якщо він був з Азовцями чи найменше в Пісках...

До 2000 він не був мільйонером, в 2017 став мільярдером (доларовим) працюючи тільки на державу.
Бізнес державники мати не мають права.

Чому це важливо? Тому що олігархи вишиванку не вдівають, просто крадуть. А є й такі які прикидуються...
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09.09.2022 16:01 Ответить
Вибачаюсь ... Там перекладини з гострими вуглами стирчать над відсіком. Можла ще лоба розбити додатково.

20 т ?? Це мабуть може тягнути. У відсік стільки не влізе.
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09.09.2022 16:23 Ответить
Технические характеристики

Европа

НАС

Максимальная скорость20 км/ч

Длина * Ширина * Высота240 х 200 х 115 см

Масса1630 кг

Вес номинальной полезной нагрузки750 кг

Максимальный вес полезной нагрузки1200 кг

Максимальная оценка60%

Максимальный боковой уклон30%

Дорожный просвет40...60 см

Тяговое усилие15 000 Н

Гибрид времени выполнениядо 15 часов

Время работы на электричестведо 1,5ч

Варианты питанияАккумулятор, свинцово-кислотный или литий-ионный

Варианты питанияДизельный двигатель и электрогенератор

Диапазон контроля прямой видимостидо 1,5 км

Воздушная транспортабельностьРазработан в соответствии со STANAG 3542

Скорость буксировкидо 80 км/ч

IP-радио4 Вт, настраиваемая сетка MIMO

ШифрованиеAES256

Прыжки частотыПоддерживается

Датчикилидары

КамерыИК (MIL-STD-810G), тепловизионный, HDR

Огнисветодиод, ИК

Доступные цветаМиль зеленый, Миль пустыня
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10.09.2022 00:24 Ответить
Журнодурни, сэр
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10.09.2022 00:30 Ответить
На такую ляльку дизелек посватать, да гарматку 30 мм, тройку-пятерку Jawelin по карманам распихать - и можно вдвоем по тылам кацапов рейды делать! А если их будет хотя бы 50 единиц?
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09.09.2022 16:26 Ответить
Все уже предусмотрено, и робот придуман так, что можно приспособить для конкретных миссии в полевых условиях, буквально собрать как Лего.
https://milremrobotics.com/defence/
https://youtu.be/gDJdEY1VcPo
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09.09.2022 17:41 Ответить
Окрема подяка за назву проекту, що б зелена мразота, завжди здригалася, від нагадування фамілії Журавля....
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09.09.2022 18:06 Ответить
Хоча про що я пишу, після всіх смертей лише під Київом, заради економіки, там немає нічого від значення слова, людина....
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09.09.2022 18:09 Ответить
Завтра подоляківські гімносайти повідомлять, що роботом керувала Лэнка -скумбрія за 8 і що без найвеличнішого боневтіка, чотириразового дезертира того б не було, в огуле.
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09.09.2022 20:38 Ответить
Дякую Петро Олексійович.
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13.09.2022 21:16 Ответить
 
 