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ВСУ уничтожили из Javelin российский танк Т-72Б3М "Вагнер" в Харьковской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Уничтожен из Javelin российский танк Т-72Б3М "Вагнер" в селе Граково в Харьковской области.
Соответствующие фото были обнародованы в телеграмм-канале "Последний Блокпост", передает Цензор.НЕТ.
Напомним, 8 сентября ВСУ освободили Балаклею, оккупированную с конца февраля. Оккупанты утверждают, что город находится под контролем армии РФ.
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А так то Джавелин - гавно, устарел и прокис. И вообще кацапськи танки бЫстры ...