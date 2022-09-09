ВСУ уничтожили из Javelin российский танк Т-72Б3М "Вагнер" в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Уничтожен из Javelin российский танк Т-72Б3М "Вагнер" в селе Граково в Харьковской области.

Соответствующие фото были обнародованы в телеграмм-канале "Последний Блокпост", передает Цензор.НЕТ.









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Напомним, 8 сентября ВСУ освободили Балаклею, оккупированную с конца февраля. Оккупанты утверждают, что город находится под контролем армии РФ.