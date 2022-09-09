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ВСУ уничтожили из Javelin российский танк Т-72Б3М "Вагнер" в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Уничтожен из Javelin российский танк Т-72Б3М "Вагнер" в селе Граково в Харьковской области.

Соответствующие фото были обнародованы в телеграмм-канале "Последний Блокпост", передает Цензор.НЕТ.

ВСУ уничтожили из Javelin российский танк Т-72Б3М Вагнер в Харьковской области 01
ВСУ уничтожили из Javelin российский танк Т-72Б3М Вагнер в Харьковской области 02
ВСУ уничтожили из Javelin российский танк Т-72Б3М Вагнер в Харьковской области 03
ВСУ уничтожили из Javelin российский танк Т-72Б3М Вагнер в Харьковской области 04

Также смотрите: Украинские воины уничтожают из Javelin вражескую БМП. ВИДЕО

Напомним, 8 сентября ВСУ освободили Балаклею, оккупированную с конца февраля. Оккупанты утверждают, что город находится под контролем армии РФ.
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Топ комментарии
+10
З дула добрі ножі можна викувати, щоб потім різати москалів....
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09.09.2022 17:00
+8
Тільки шашлик в середині згорів, сбачкам нічого не достанеться
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09.09.2022 17:07
+8
Це становиться відразу після вигоряння танку та вншоїБТ і авто.
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09.09.2022 17:16
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чуток поплавився...
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09.09.2022 16:41 Ответить
космична гомогенна сталь треснула видно от времен..
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09.09.2022 16:50 Ответить
З дула добрі ножі можна викувати, щоб потім різати москалів....
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09.09.2022 17:00 Ответить
из ствола. дуло- это выходное отверстие ствола.
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10.09.2022 03:40 Ответить
Немає в нашій солов"їній слова "ствол" ! Але тобі цього не зрозуміти, не вимовити , бо у тебе щелепа не так влаштована і мізки заіржавіли !
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10.09.2022 11:20 Ответить
Відео інструкція до того як стріляти з Джавеліна https://www.youtube.com/watch?v=nKVH3l7IdBU...
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09.09.2022 17:00 Ответить
говорят наши Стугны более эфективны чем javelin
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09.09.2022 23:49 Ответить
При побаданні по танку з Рапіри наслідки більш руйнівні навіть без детонації БК https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOUNudes
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09.09.2022 17:02 Ответить
А так як джавелін ти свою рапіру на плечі понесеш як там лише снаряд вагою більший аніж джавелін ? (( Отож бо й воно .... Нахера херню писати ?
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09.09.2022 20:38 Ответить
Бляха, навіть ПКТ спарений з гарматою не зняти, все в мотлох.
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09.09.2022 17:02 Ответить
Тільки шашлик в середині згорів, сбачкам нічого не достанеться
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09.09.2022 17:07 Ответить
что за тяга у кацапа к немецкому композитору???
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09.09.2022 17:13 Ответить
Когда он успел покрыться ржавчиной.
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09.09.2022 17:14 Ответить
Це становиться відразу після вигоряння танку та вншоїБТ і авто.
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09.09.2022 17:16 Ответить
это еще со второй мировой войны танк остался
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09.09.2022 23:50 Ответить
Kак говорится, экипажу сибирского здоровья и кавказского долголетия!

А так то Джавелин - гавно, устарел и прокис. И вообще кацапськи танки бЫстры ...
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09.09.2022 17:27 Ответить
Гарна штука Javelin
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09.09.2022 18:14 Ответить
стугна лучше - на практике
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09.09.2022 23:51 Ответить
Тут всякие разорванные танки видел. Но чтобы ствол сломался... наверное у завода нужной стали под рукой не нашлось и сделали из чугуния.
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09.09.2022 20:46 Ответить
Може під час детонації боєкомплекту в каналі ствола гармати був снаряд, який також вибухнув безпосередньо у стволі?
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09.09.2022 22:12 Ответить
Тюнингом удовлетворены.
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09.09.2022 22:45 Ответить
 
 