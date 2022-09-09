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Великобритания (4261) Елизавета II (44) Киев (24549) посольство (1045)

Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве, чтобы почтить память королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

В Киеве украинцы чтят память королевы Елизаветы II, которая умерла 8 сентября. Они приносят цветы под посольство Великобритании.

Также читайте: От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, - Зеленский о смерти Елизаветы II

Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 01
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 02
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 03
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 04
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 05
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 06
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 07
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 08
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 09
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 10
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 11
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 12
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 13
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 14
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 15
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 16
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 17
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 18
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 19
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 20
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 21
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 22
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 23
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 24
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 25
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 26
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 27
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 28
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 29
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 30
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 31
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 32
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 33
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 34
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 35
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 36
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 37
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 38
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 39
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 40
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 41
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 42
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 43
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II 44

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
+49
Єлизавета II - Королева Вільних Людей
Вічна Пам"ять Королеві
Співчуття Британії та британцям
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09.09.2022 17:40
+45
Шана королеві буде в віках!
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09.09.2022 17:39
+30
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09.09.2022 18:15
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Правила форума Совет форумчан
Шана королеві буде в віках!
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09.09.2022 17:39 Ответить
Єлизавета II - Королева Вільних Людей
Вічна Пам"ять Королеві
Співчуття Британії та британцям
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09.09.2022 17:40 Ответить
У вільних людей не буває королів
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09.09.2022 17:52 Ответить
Буває
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09.09.2022 17:56 Ответить
От якраз у вільних людей такі королі як Єлизавета і є.
А у рабів - такі як *****...
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09.09.2022 18:53 Ответить
пише людина під японським прапором, нагадаю, Японія теж монархія...
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09.09.2022 19:33 Ответить
Людина-епоха.
Від Вінстона Черчіля, до Елізабетт Трасс…
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09.09.2022 17:51 Ответить
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09.09.2022 18:15 Ответить
«Есть еще достойные кандидаты». Путин попросил не заносить в книгу рекордов продолжительность правления Елизаветы II
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09.09.2022 19:09 Ответить
Lida Sha

@LidaSharko

Мало хто знає, але королева Єлизавета II була правнучкою Київського князя Ярослава Мудрого в 30 - му поколінні.
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09.09.2022 19:12 Ответить
а на 11 фото з правоi сторони мабуть високо iнтелектуальне обличчя теперешньоi влади ???
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09.09.2022 19:31 Ответить
Велика людина пішла.
Британські королеви - Анна Стюард, Вікторія та Єлизавета ІІ ненав'язливо змвнювали хід історії цілих континентів.
Хто стане наступною королевою і коли?
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09.09.2022 20:20 Ответить
Азовцям з Оленівки не бачила такого ''двіжу'', як мОлодьож висловлюється
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10.09.2022 22:42 Ответить
 
 