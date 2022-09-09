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Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве, чтобы почтить память королевы Елизаветы II.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.
В Киеве украинцы чтят память королевы Елизаветы II, которая умерла 8 сентября. Они приносят цветы под посольство Великобритании.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Вічна Пам"ять Королеві
Співчуття Британії та британцям
А у рабів - такі як *****...
Від Вінстона Черчіля, до Елізабетт Трасс…
@LidaSharko
Мало хто знає, але королева Єлизавета II була правнучкою Київського князя Ярослава Мудрого в 30 - му поколінні.
Британські королеви - Анна Стюард, Вікторія та Єлизавета ІІ ненав'язливо змвнювали хід історії цілих континентів.
Хто стане наступною королевою і коли?