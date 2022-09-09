Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II. ФОТОрепортаж

Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве, чтобы почтить память королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

В Киеве украинцы чтят память королевы Елизаветы II, которая умерла 8 сентября. Они приносят цветы под посольство Великобритании.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ