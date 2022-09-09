В Киев приехал с визитом президент Латвии Левитс. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим с визитом в нашу страну президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом и премьер-министром Республики Польша Матеушем Моравецким.
Приветствуя иностранных гостей, президент Украины поблагодарил Латвию за поддержку нашего государства в борьбе за свободу, независимость и суверенитет, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.
"С начала полномасштабного вторжения России на нашу землю с нами были эти государства, эти лидеры, которые проявили свои лидерские качества мирового уровня", – сказал Владимир Зеленский и отметил, что Латвия и Польша поддерживают Украину в борьбе с агрессором еще со времени оккупации Крыма.
По его словам, эти страны и их народы являются стабильными партнерами Украины, оказывающими поддержку в разных сферах: политической, оборонной, гуманитарной, в частности, помогая вынужденно перемещенным лицам.
"Эти государства сделали максимум и дальше делают, демонстрируя историческую поддержку Украины", – констатировал президент.
Глава государства поблагодарил партнеров за помощь в разблокировании макрофинансовой помощи, в частности первой ее части в объеме 5 млрд евро, а также за продвижение позиции Украины в ЕС.
"Они сделали амбициозные шаги в отношении помощи Украине в вопросе предоставления нам статуса кандидата в члены ЕС. Мы будем и дальше работать на этом уровне и делать все, чтобы мы со своей стороны выполнили обязательства, а они со своей стороны сделали все, чтобы в этом году мы открыли рабочий диалог о будущем конкретном вступлении Украины в Европейский Союз", – сказал Владимир Зеленский.
Президент также сообщил, что Украина сегодня получила поддержку Латвии и Польши по поводу санкционной политики в отношении Российской Федерации.
"Мы сегодня обсудили важный аспект визовых ограничений для туристов из РФ в "недружественную", как они говорят, Европу. Мне кажется, это абсолютно справедливое решение. Мы сегодня говорили о том, что должны объединить круг таких стран, и он должен расширяться, чтобы Россия чувствовала цену за эту войну", – отметил глава государства.
По его словам, во время встречи были подняты важные энергетические вопросы.
"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина могла помочь Польше, и делаем все, чтобы в ближайшее время мы нашли ответ на будущие энергетические риски", – сказал Владимир Зеленский.
Со своей стороны, Эгилс Левитс отметил, что Латвия и Польша – друзья Украины и всегда будут оставаться на стороне украинского народа, который сейчас бьется не только за свою свободу, но и за всю Европу и весь свободный мир.
"Наша обязанность состоит в том, чтобы обеспечить вас всей необходимой помощью, чтобы Украина победила. Это обязанность всех демократических стран", - подчеркнул президент Латвийской Республики.
Он отметил, что Латвия помогает с реабилитацией раненых украинских военнослужащих, организовала летние лагеря для украинских детей, чем также поддерживает Украину в борьбе за свободу.
Кроме того, по словам президента Латвийской Республики, его государство начало специальную программу по восстановлению ряда объектов в Черниговской области, в частности образовательных учреждений, чтобы дети могли вернуться к учебе.
Эгилс Левитс подчеркнул, что Латвия вместе с Польшей всячески способствуют европейской интеграции Украины, в частности обеспечив ускорение переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.
"Украина не только политически и культурно принадлежит к европейской семье, но и была членом ЕС, ведь Европейский Союз – это объединение свободных демократических стран", – сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Знаєте, Захід занепокоєний темними ділішками зеленого кубла в парламенті.
Я ж маю право на свої висновки ?
А хто той ****** посередині що в маєчці? ... не знає хто цей.... --здюк. А гроші підуть на ЗСУ, Хоть яка користь буде від гундосого.
Знаєте, Захід занепокоєний темними ділішками зеленого кубла в парламенті.
ЗСУ захопили як трофей бойовий прапор російської 150-ї дивізії, що штурмувала рейхстаг. "Прапор перемоги", став трофеєм ВСУ!
Як можете охарактеризувати їхню діяльність до вовшкіного президентства ?
Ви слухали його ранішні відоси, допоки їх не навчились знімати ?
Це реально ганьба в державі.
Якщо овоч був тупим і косноязикім , то правду треба було приховувати щоби що ?
@trostyan2020
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6 серп.
Зізнання що особисто зірвав операцію подзвонивши лукашенко і попередив його про Вагнерівців
https://twitter.com/trostyan2020/status/1555913929154609152
Здав власні спецслужби ворожій державі.
- Таки да, Сьёма, а що за вопрос и с чего он таки вами озвучен?
- Та мини таки кажется шо на тех фото отот воровитыцй, трусливий и лживий поц у футболке хаки немного лишний.
- Та я ж не спорю, но если бы его ото чмо хоть кто то бы таки побрил то и мы с вами с него смеялись бы меньше.
2. ЗеЛох, скидай вже з себе ці київські панти, я про одяг!!! В Києві війною давно вже не пахне! Приймай гостей в костюмі, зійдеш за людину.
3. Щось тебе на фронтах давно не бачили! Отам можеш і у футболках гуляти!
П.с. ганьбище обдолбане корумповане.
https://twitter.com/**************/status/1568230172415131648
Есть идея задержать его тут на месяц или два и научить себя вести