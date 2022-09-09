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В Киев приехал с визитом президент Латвии Левитс. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим с визитом в нашу страну президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом и премьер-министром Республики Польша Матеушем Моравецким.

Приветствуя иностранных гостей, президент Украины поблагодарил Латвию за поддержку нашего государства в борьбе за свободу, независимость и суверенитет, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

"С начала полномасштабного вторжения России на нашу землю с нами были эти государства, эти лидеры, которые проявили свои лидерские качества мирового уровня", – сказал Владимир Зеленский и отметил, что Латвия и Польша поддерживают Украину в борьбе с агрессором еще со времени оккупации Крыма.

По его словам, эти страны и их народы являются стабильными партнерами Украины, оказывающими поддержку в разных сферах: политической, оборонной, гуманитарной, в частности, помогая вынужденно перемещенным лицам.

"Эти государства сделали максимум и дальше делают, демонстрируя историческую поддержку Украины", – констатировал президент.

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Глава государства поблагодарил партнеров за помощь в разблокировании макрофинансовой помощи, в частности первой ее части в объеме 5 млрд евро, а также за продвижение позиции Украины в ЕС.

"Они сделали амбициозные шаги в отношении помощи Украине в вопросе предоставления нам статуса кандидата в члены ЕС. Мы будем и дальше работать на этом уровне и делать все, чтобы мы со своей стороны выполнили обязательства, а они со своей стороны сделали все, чтобы в этом году мы открыли рабочий диалог о будущем конкретном вступлении Украины в Европейский Союз", – сказал Владимир Зеленский.

Президент также сообщил, что Украина сегодня получила поддержку Латвии и Польши по поводу санкционной политики в отношении Российской Федерации.

"Мы сегодня обсудили важный аспект визовых ограничений для туристов из РФ в "недружественную", как они говорят, Европу. Мне кажется, это абсолютно справедливое решение. Мы сегодня говорили о том, что должны объединить круг таких стран, и он должен расширяться, чтобы Россия чувствовала цену за эту войну", – отметил глава государства.

По его словам, во время встречи были подняты важные энергетические вопросы.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина могла помочь Польше, и делаем все, чтобы в ближайшее время мы нашли ответ на будущие энергетические риски", – сказал Владимир Зеленский.

Со своей стороны, Эгилс Левитс отметил, что Латвия и Польша – друзья Украины и всегда будут оставаться на стороне украинского народа, который сейчас бьется не только за свою свободу, но и за всю Европу и весь свободный мир.

"Наша обязанность состоит в том, чтобы обеспечить вас всей необходимой помощью, чтобы Украина победила. Это обязанность всех демократических стран", - подчеркнул президент Латвийской Республики.

Он отметил, что Латвия помогает с реабилитацией раненых украинских военнослужащих, организовала летние лагеря для украинских детей, чем также поддерживает Украину в борьбе за свободу.

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Кроме того, по словам президента Латвийской Республики, его государство начало специальную программу по восстановлению ряда объектов в Черниговской области, в частности образовательных учреждений, чтобы дети могли вернуться к учебе.

Эгилс Левитс подчеркнул, что Латвия вместе с Польшей всячески способствуют европейской интеграции Украины, в частности обеспечив ускорение переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.

"Украина не только политически и культурно принадлежит к европейской семье, но и была членом ЕС, ведь Европейский Союз – это объединение свободных демократических стран", – сказал он.

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В Киев приехал с визитом президент Латвии Левитс 02
В Киев приехал с визитом президент Латвии Левитс 03
В Киев приехал с визитом президент Латвии Левитс 04
В Киев приехал с визитом президент Латвии Левитс 05
В Киев приехал с визитом президент Латвии Левитс 06
В Киев приехал с визитом президент Латвии Левитс 07
В Киев приехал с визитом президент Латвии Левитс 08
В Киев приехал с визитом президент Латвии Левитс 09
В Киев приехал с визитом президент Латвии Левитс 10
В Киев приехал с визитом президент Латвии Левитс 11
В Киев приехал с визитом президент Латвии Левитс 12
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Топ комментарии
+14
Дякуєм Латвійцям і Полякам за підтримку, справжні друзі!!!
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09.09.2022 18:57
+12
Люди! Може скинемось..купимо гундосому костюм та туфлі!?
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09.09.2022 18:52
+11
Блінкен, Моравецький, Левітс...
Знаєте, Захід занепокоєний темними ділішками зеленого кубла в парламенті.
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09.09.2022 18:49
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Блінкен, Моравецький, Левітс...
Знаєте, Захід занепокоєний темними ділішками зеленого кубла в парламенті.
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09.09.2022 18:49 Ответить
Єрмак тут як тут, наглядає, щоб вова не пробовтався хто криса.
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09.09.2022 19:08 Ответить
....у Вас нема фактів? Ви звідки..Шановний?
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09.09.2022 18:53 Ответить
Очевидно щось не так. Якщо візит один за одним. І без подробиць.
Я ж маю право на свої висновки ?
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09.09.2022 19:46 Ответить
Здрасті... То я маю не дивитись на те які сороміцькі закони приймає парламент і як крадуть гуманітарку ?
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09.09.2022 20:02 Ответить
Та ти що? Точно війна? А в Києві нею і не пахне. Ви подивіться на цих вилупків зелених - відмазка у вас на всі випадки 'війна'. Не проканає!
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09.09.2022 20:04 Ответить
А ти чому так зашевелився ? нєначасє?
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09.09.2022 20:12 Ответить
по русски из
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09.09.2022 20:08 Ответить
А де ж Дерьмак? Без нього і зустріч не зустріч.
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09.09.2022 19:00 Ответить
заблюрений, ззад
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09.09.2022 19:02 Ответить
Без дорослих дитину залишати не можна
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09.09.2022 22:11 Ответить
І тут Єрмак вигулює клоуна.
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09.09.2022 18:51 Ответить
Йде позаду. Поки Зе анекдоти розповідає.
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09.09.2022 19:02 Ответить
Люди! Може скинемось..купимо гундосому костюм та туфлі!?
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09.09.2022 18:52 Ответить
На ЗСУ кошти завжди знайду, на гундоса не зможу.
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09.09.2022 18:55 Ответить
.. то давайте у Вас купимо , якийсь більш менш пристойний! Можна ношений. Все ж більш пристойно буде виглядати. А то он пан andriy niki1

А хто той ****** посередині що в маєчці? ... не знає хто цей.... --здюк. А гроші підуть на ЗСУ, Хоть яка користь буде від гундосого.
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09.09.2022 19:01 Ответить
ще чого..нехай в кєдах лазить.
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09.09.2022 18:57 Ответить
Та вже люди зраділи що похолодало, думали нарешті наш малий прикриє курткою свої короткі рученяти, але ніт..
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09.09.2022 19:01 Ответить
Давай. Я за такий сіренький з вертикальними чорними полосами і накладними кишенями. Ще тюбетейку в таких же кольорах треба, бо холодає.
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09.09.2022 20:05 Ответить
Сраный, вонючий ватный коллаборант, тогда ты первый будешь визжать "Война, а он в костюмчике"!
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09.09.2022 20:46 Ответить
..слыш...******* под латвийским флагом! У нас война уже ДЕВЯТЫЙ год... И не тебе смердячее что то о нашем гундосом говорить. Со своим дерьмом мы как то сами разберёмся! Ты лучше лапти пакуй, да на смердячую собирайся.... И со своими коллаборантами! Защитник зелёного говна нашёлся!))))
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09.09.2022 22:18 Ответить
Welcome friend
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09.09.2022 18:54 Ответить
клоун з 95-го кварталу якого мудрий нарід вибрав собі в президенти по-приколу
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09.09.2022 18:59 Ответить
Дякуєм Латвійцям і Полякам за підтримку, справжні друзі!!!
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09.09.2022 18:57 Ответить
Блінкен, Моравецький, Левітс...
Знаєте, Захід занепокоєний темними ділішками зеленого кубла в парламенті.
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09.09.2022 18:57 Ответить
СБУ зара волонтерами зайняте.
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09.09.2022 18:59 Ответить
дбр
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09.09.2022 19:03 Ответить
Крута новина друзі!
ЗСУ захопили як трофей бойовий прапор російської 150-ї дивізії, що штурмувала рейхстаг. "Прапор перемоги", став трофеєм ВСУ!
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09.09.2022 18:58 Ответить
с футболкой зеленского це вже не фішка а перебор
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09.09.2022 19:00 Ответить
А у квартал шоу що було ?
Як можете охарактеризувати їхню діяльність до вовшкіного президентства ?
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09.09.2022 19:13 Ответить
Слухайте, я ж не про це. Я згодна. Просто бридко читати, в якій це все подається формі. І кривий, і косий, і гундосний,і наркоман... що ну зовсім не прикрашає нас як націю так принижувати його.
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09.09.2022 19:23 Ответить
А якщо він такий і є ?
Ви слухали його ранішні відоси, допоки їх не навчились знімати ?
Це реально ганьба в державі.
Якщо овоч був тупим і косноязикім , то правду треба було приховувати щоби що ?
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09.09.2022 19:32 Ответить
Які відоси Ви маєте на увазі?
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09.09.2022 19:39 Ответить
З його промовами.

@trostyan2020

·

6 серп.

Зізнання що особисто зірвав операцію подзвонивши лукашенко і попередив його про Вагнерівців
https://twitter.com/trostyan2020/status/1555913929154609152
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09.09.2022 19:43 Ответить
Я годна з Вами, але знову ж таки це не кореспондується із "зелупою" "наркоманом" і тд. Бува зайдеш - і читать бридко
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09.09.2022 19:49 Ответить
Та за це мали вже ув'язнити , хіба ні ?
Здав власні спецслужби ворожій державі.
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09.09.2022 20:03 Ответить
Сподіваюсь, що так і буде. Просто давайте виграємо війну, а потім вже саджати будемо
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09.09.2022 20:05 Ответить
А хто буде президентом? Ви?
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09.09.2022 21:30 Ответить
Та він сам себе найбільш принижує. Хіба достойно зустрічати високих гостей як бомж, наче в нього бідахи нема костюма.
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09.09.2022 19:25 Ответить
Недостойно. Я пишу про форму: критика і приниження це різні речі
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09.09.2022 19:40 Ответить
Чому латишам Левітс (також етнічний гебрей), а нам блаЗЄнський?
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09.09.2022 19:07 Ответить
Чего к евреям пристаете?
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09.09.2022 21:00 Ответить
А вони хіба гебреї? Один -- латиш, а инший -- українець.
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09.09.2022 21:14 Ответить
У Левита отец еврей. Что в данном контексте хорошо, ибо Эгилс чувак он достойный и способный. Просто иногда слишком умный для местного плебса, у кого выпивка и зрелища превише всего.
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09.09.2022 21:33 Ответить
Я погоджуюся. Я, певною мірою, цікавлюся його діями на посаді президента Латвії. Достойний президент.
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09.09.2022 21:37 Ответить
пора вже Презіденту вдягнути офіційний одяг
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09.09.2022 19:11 Ответить
Не для того Бубочка м'язи качає, щоб ховати їх від фанатів.
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09.09.2022 19:20 Ответить
з номер загону на курточці? ))))
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09.09.2022 19:58 Ответить
Напрягает что всегда Дерьмак следом ходит и вынюхивает
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09.09.2022 19:15 Ответить
так ******* йому просто розлупить пику ногами і не буде ходить
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09.09.2022 19:21 Ответить
Вітаємо, пане Президент.
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09.09.2022 19:19 Ответить
Сталін, Хусейн, Каддафі теж військове носили. Війна і він головнокомандуючий.
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09.09.2022 19:26 Ответить
Головнокомандуючі не ріжуть оборонні програми, коли ворог стягує до кордону свої війська. Це може робити або зрадник або гівнокомандувач.
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09.09.2022 21:06 Ответить
- Соломон Маркович, ви таки видели это фото?
- Таки да, Сьёма, а що за вопрос и с чего он таки вами озвучен?
- Та мини таки кажется шо на тех фото отот воровитыцй, трусливий и лживий поц у футболке хаки немного лишний.
- Та я ж не спорю, но если бы его ото чмо хоть кто то бы таки побрил то и мы с вами с него смеялись бы меньше.
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09.09.2022 19:52 Ответить
1. Знову гості зачастили, Блінкен, європейці! А значить київська блювота знову щось намутила.
2. ЗеЛох, скидай вже з себе ці київські панти, я про одяг!!! В Києві війною давно вже не пахне! Приймай гостей в костюмі, зійдеш за людину.
3. Щось тебе на фронтах давно не бачили! Отам можеш і у футболках гуляти!
П.с. ганьбище обдолбане корумповане.
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09.09.2022 20:10 Ответить
Сегодня в Риге внезапно явился Арестович.

https://twitter.com/**************/status/1568230172415131648

Есть идея задержать его тут на месяц или два и научить себя вести
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09.09.2022 21:04 Ответить
 
 