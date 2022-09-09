В Киев приехал с визитом президент Латвии Левитс. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим с визитом в нашу страну президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом и премьер-министром Республики Польша Матеушем Моравецким.

Приветствуя иностранных гостей, президент Украины поблагодарил Латвию за поддержку нашего государства в борьбе за свободу, независимость и суверенитет, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

"С начала полномасштабного вторжения России на нашу землю с нами были эти государства, эти лидеры, которые проявили свои лидерские качества мирового уровня", – сказал Владимир Зеленский и отметил, что Латвия и Польша поддерживают Украину в борьбе с агрессором еще со времени оккупации Крыма.

По его словам, эти страны и их народы являются стабильными партнерами Украины, оказывающими поддержку в разных сферах: политической, оборонной, гуманитарной, в частности, помогая вынужденно перемещенным лицам.

"Эти государства сделали максимум и дальше делают, демонстрируя историческую поддержку Украины", – констатировал президент.

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Глава государства поблагодарил партнеров за помощь в разблокировании макрофинансовой помощи, в частности первой ее части в объеме 5 млрд евро, а также за продвижение позиции Украины в ЕС.

"Они сделали амбициозные шаги в отношении помощи Украине в вопросе предоставления нам статуса кандидата в члены ЕС. Мы будем и дальше работать на этом уровне и делать все, чтобы мы со своей стороны выполнили обязательства, а они со своей стороны сделали все, чтобы в этом году мы открыли рабочий диалог о будущем конкретном вступлении Украины в Европейский Союз", – сказал Владимир Зеленский.

Президент также сообщил, что Украина сегодня получила поддержку Латвии и Польши по поводу санкционной политики в отношении Российской Федерации.

"Мы сегодня обсудили важный аспект визовых ограничений для туристов из РФ в "недружественную", как они говорят, Европу. Мне кажется, это абсолютно справедливое решение. Мы сегодня говорили о том, что должны объединить круг таких стран, и он должен расширяться, чтобы Россия чувствовала цену за эту войну", – отметил глава государства.

По его словам, во время встречи были подняты важные энергетические вопросы.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина могла помочь Польше, и делаем все, чтобы в ближайшее время мы нашли ответ на будущие энергетические риски", – сказал Владимир Зеленский.

Со своей стороны, Эгилс Левитс отметил, что Латвия и Польша – друзья Украины и всегда будут оставаться на стороне украинского народа, который сейчас бьется не только за свою свободу, но и за всю Европу и весь свободный мир.

"Наша обязанность состоит в том, чтобы обеспечить вас всей необходимой помощью, чтобы Украина победила. Это обязанность всех демократических стран", - подчеркнул президент Латвийской Республики.

Он отметил, что Латвия помогает с реабилитацией раненых украинских военнослужащих, организовала летние лагеря для украинских детей, чем также поддерживает Украину в борьбе за свободу.

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Кроме того, по словам президента Латвийской Республики, его государство начало специальную программу по восстановлению ряда объектов в Черниговской области, в частности образовательных учреждений, чтобы дети могли вернуться к учебе.

Эгилс Левитс подчеркнул, что Латвия вместе с Польшей всячески способствуют европейской интеграции Украины, в частности обеспечив ускорение переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.

"Украина не только политически и культурно принадлежит к европейской семье, но и была членом ЕС, ведь Европейский Союз – это объединение свободных демократических стран", – сказал он.























