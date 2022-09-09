Россияне признают прорыв ВСУ на Харьковщине. КАРТЫ

На основе сообщений в соцсетях, в том числе российских, о действиях ВСУ на Харьковщине создали актуальную карту боевых действий. Россияне в своих сообщениях признают прорыв ВСУ в Харьковской области.

"Говорят, что этот невероятный блицкриг разработал генерал-полковник Александр Сырский. Скрины – это действия ВСУ на основе месседжей в тг-каналах в том числе рашистских", – рассказал Станислав Гайдер, передает Цензор.НЕТ.

"Вне кадра остаются авторы этих, без преувеличения, уникальных военных операций. Они неохотно общаются с прессой, поэтому обычно остаются в тени своих успехов. Едва ли не главным непубличным архитектором последних побед украинского войска является командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Для начала Сырскому удалось остановить вражеское наступление на Харьковском, Изюмском, Бахмутском, Авдеевском и других оперативных направлениях, а затем успешно потеснить врага. Именно Сырский разрабатывал неожиданный удар по Балаклее, к необходимости которого сначала критически отнеслись в Генштабе, однако ему удалось убедить военное руководство страны в необходимости такого плана... ...Сегодняшние успехи в контрнаступлении по плану Сырского открывают новые возможности в части дальнейшего смещения позиций врага. Надеюсь на то, что очень скоро увидим еще больше украинских флагов над освобожденными городами Украины", - отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

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"Успешных военачальников стоит знать. Нашу группировку на юге, которая занимается Херсоном, возглавляет генерал Андрей Ковальчук. А группировку на востоке, которая сейчас наводит порядок в Харьковской области, возглавляет генерал Александр Сырский. Ранее Сырский успешно организовал оборону Киева. В Европе военных с таким опытом просто нет", – рассказал политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.