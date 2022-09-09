На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов побывал на деоккупированных территориях и сообщил, что правоохранители будут разыскивать сотрудничавших с оккупантами. 9 сентября задержали главу одного из сел деоккупированной громады, помогавшего врагам.
Об этом Синегубов рассказал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня посетили только что освобожденные громады, пообщались с местными жителями.
Люди без преувеличения встречали наших военных со слезами на глазах. Полгода в оккупации. Россияне оставили разбитую инфраструктуру и дома, много трофеев и груды мусора.
Жители, конечно, нуждаются в помощи. В большинстве сел нет электричества и газа. В ближайшее время будем их восстанавливать и завозить гуманитарную помощь.
Но прежде всего – зачистка и разминирование. На местах уже работает полиция и ГСЧС. Выехавшим пока возвращаться не рекомендуем до соответствующих распоряжений военных.
Местное население много рассказывает о преступлениях оккупантов и активно сотрудничает с правоохранителями. Ни один предатель не уйдет от ответственности. Сегодня задержали главу одного из сел деоккупированной громады, который сотрудничал с врагом.
Очень важно как можно скорее восстановить на освободившихся территориях полноценную работу местных органов власти и налаживать нормальную жизнь. Самое главное: благодаря нашим ВСУ повсюду уже украинские флаги!" – сообщил он.
Пожалуйста, подождите...
Росії вони не потрібні.
Пишут что наши пошли на Лиман
а другие в окрестностях Изюма
(Господи спаси и помоги нашим воинам ВСУ)
ти хоч одного героя україни назвеш і хоч за який подвиг на цій війні удостоєний пожиттєво???..і тут тиша...
тільки за пса патрона тиші нема...хай вже йде розміновувати, піротєхнік
@VALMICHEL7
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6 ч
В русских пабликах виноваты все - мобики, партизаны, начальство, минобороны, предатели. Не виновата только русская рукожопость и *************.
А уж допустить, что ВСУ намного умнее, тактически грамотнее, лучше обучены и мотивированы - это для «великороссов» вообще запредельно.
мы развлекаемся)))))
Залужный ж сказал - не звиздякать громко... а намеками тихо ж моно??? моно!!! вот и...
а то сразу гадюка))))))
но прикола я так и не понял....
ладно, забудь об этом.... ))
только, вообще-то, та хрень внизу, "казан" называется! ))
#Ивановка, Харьковская обл., говорят, бывший гауляйтер села
Ukrainian fighters with the flag of the Syrian revolution.
В соцсетях публикуют видео, на котором, как утверждается, российские солдаты, увидев украинского бойца ССО, начали спрыгивать с танка, который ехал на полном ходу. Сама машина впоследствии врезалась в дерево.