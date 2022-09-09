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На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов побывал на деоккупированных территориях и сообщил, что правоохранители будут разыскивать сотрудничавших с оккупантами. 9 сентября задержали главу одного из сел деоккупированной громады, помогавшего врагам.

Об этом Синегубов рассказал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня посетили только что освобожденные громады, пообщались с местными жителями.

Люди без преувеличения встречали наших военных со слезами на глазах. Полгода в оккупации. Россияне оставили разбитую инфраструктуру и дома, много трофеев и груды мусора.

Жители, конечно, нуждаются в помощи. В большинстве сел нет электричества и газа. В ближайшее время будем их восстанавливать и завозить гуманитарную помощь.

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Но прежде всего – зачистка и разминирование. На местах уже работает полиция и ГСЧС. Выехавшим пока возвращаться не рекомендуем до соответствующих распоряжений военных.

Местное население много рассказывает о преступлениях оккупантов и активно сотрудничает с правоохранителями. Ни один предатель не уйдет от ответственности. Сегодня задержали главу одного из сел деоккупированной громады, который сотрудничал с врагом.

Очень важно как можно скорее восстановить на освободившихся территориях полноценную работу местных органов власти и налаживать нормальную жизнь. Самое главное: благодаря нашим ВСУ повсюду уже украинские флаги!" – сообщил он.

На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами 01

На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами 02
На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами 03
На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами 04
На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами 05
На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами 06
На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами 07
На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами 08
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Топ комментарии
+35
по ходу ВСУ уже под Изюмом

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09.09.2022 20:52
+33
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

6 ч

В русских пабликах виноваты все - мобики, партизаны, начальство, минобороны, предатели. Не виновата только русская рукожопость и *************.
А уж допустить, что ВСУ намного умнее, тактически грамотнее, лучше обучены и мотивированы - это для «великороссов» вообще запредельно.
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09.09.2022 20:56
+24
чтото оркам не фортит https://t.me/insiderUKR/40884
Пишут что наши пошли на Лиман
а другие в окрестностях Изюма
(Господи спаси и помоги нашим воинам ВСУ)

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09.09.2022 20:54
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Це часом не того клоуна в кубанці з Шевченково,який вандалив державні символи то пам'ятник Воїнам АТО? Цього треба в першу чергу ловити,та садити на пляшку!
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09.09.2022 20:44 Ответить
по ходу ВСУ уже под Изюмом

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09.09.2022 20:52 Ответить
Пишуть, що Куп'янськ наш і почався штурм Лимана в Донецькій області...
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09.09.2022 21:00 Ответить
за Лиман я написала трохи нижче
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09.09.2022 21:09 Ответить
Рано чи піздно він вже буде під України, але якщо в нас інформаційна тиша - то інформаційна тиша
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09.09.2022 21:43 Ответить
Ви краще думайте, скільки за кожний сантиметр воїни віддают життя
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09.09.2022 21:48 Ответить
На жаль, не відповідає дійсності. Куп'янськ взяли.
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09.09.2022 23:48 Ответить
Дуже смачно ціх пітарів переловити, поки вони не встигли втікти.
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09.09.2022 20:46 Ответить
Та куди вони втечуть.
Росії вони не потрібні.
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09.09.2022 21:29 Ответить
У Отаких колаборантів відбирати все майно навіть одежу і з виводком на кордон та копен в дупен в Расєю. Хай його ПНХ годує
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09.09.2022 23:52 Ответить
ще, хтозна, як повів би себе кожен із дописувачів на місці цих голів у подібних умовах, під загрозою смерті, без звязку з центральними органами влади, а отже без надії...особливо у перші дні...
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10.09.2022 02:56 Ответить
Казнить, нельзя помиловать
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09.09.2022 20:46 Ответить
Желательно их ловить так чтобы они не успевали руки вверх поднять. А то потом будет как всегда, дадут им смешные сроки (если вообще дадут) и через год-два будут они опять гулять как Штепа по Киеву да еще баллотироваться и подрывать наше государство изнутри.
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09.09.2022 20:51 Ответить
Цілком вас підтримую зважаючи на прогивше кривосуддя під дахом у зечмонь.
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09.09.2022 21:18 Ответить
чтото оркам не фортит https://t.me/insiderUKR/40884
Пишут что наши пошли на Лиман
а другие в окрестностях Изюма
(Господи спаси и помоги нашим воинам ВСУ)

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09.09.2022 20:54 Ответить
Рано чи пізно він буде під контролем України, але давайте будемо дотримуватись інформаційної тиші
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09.09.2022 21:47 Ответить
так в телеграммі все ж викладається =)) наприклад ось https://t.me/insiderUKR/40886
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09.09.2022 21:49 Ответить
вот про такие инициативы писали ..то есть атаки многие здесь уже давно..но наверно не было возможности ..оружия ит.д.а то рашисты захотели атакуют не получилось отдыхают..оказывается если взять инициативу то можно уже рывком оказаться у какого то города и панику навести..у кацапрв в основном понты же.под Киевом старались на понт взять..кадыровцами пугали .Но Генштаб у вас красиво работает..в начале ихнюю массу в обороне перещелкали .теперь когда немного выдохлись начали с разных сторон пендалей навещивать..и все оказалось правдой то что мотивации у них нет .это же доказательства они при первом контакте убегают..а ваши до конца держали каждый населенный пункт..вот и разница мотиваций.кто за Родину а кто за деньги.
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09.09.2022 22:10 Ответить
шопотом...а чому треба дотримуватись тиші???
ти хоч одного героя україни назвеш і хоч за який подвиг на цій війні удостоєний пожиттєво???..і тут тиша...
тільки за пса патрона тиші нема...хай вже йде розміновувати, піротєхнік
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10.09.2022 03:00 Ответить
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

6 ч

В русских пабликах виноваты все - мобики, партизаны, начальство, минобороны, предатели. Не виновата только русская рукожопость и *************.
А уж допустить, что ВСУ намного умнее, тактически грамотнее, лучше обучены и мотивированы - это для «великороссов» вообще запредельно.
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09.09.2022 20:56 Ответить
Як? Хіба воно (голова), не намагалося втекти???
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09.09.2022 21:00 Ответить
тримайте ребус)))) ясно? нє ?? ))))
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09.09.2022 21:06 Ответить
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09.09.2022 21:08 Ответить
чекаэ поки москаль звариться?
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09.09.2022 21:33 Ответить
пацаны, шо вы шифруетесь? я что-то пропустил?
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09.09.2022 21:36 Ответить
а чого сразу шифруетесь?
мы развлекаемся)))))
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09.09.2022 21:44 Ответить
ну ты и гадюка! шо, так и не признаешься? )
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09.09.2022 21:54 Ответить
та зрасьте вам))) уже й гадюкой обозначили))))) ни стого ни с сего....
Залужный ж сказал - не звиздякать громко... а намеками тихо ж моно??? моно!!! вот и...
а то сразу гадюка))))))
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09.09.2022 22:05 Ответить
та я ж по-дружеска! ) извини, братуха.....
но прикола я так и не понял....
ладно, забудь об этом.... ))
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09.09.2022 22:13 Ответить
ааа! я понял! ))
только, вообще-то, та хрень внизу, "казан" называется! ))
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09.09.2022 22:16 Ответить
казан...казанок...котёл... какаяразница)))))
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09.09.2022 22:17 Ответить
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09.09.2022 21:07 Ответить
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09.09.2022 21:19 Ответить
Necro Mancer @666_mancer
#Ивановка, Харьковская обл., говорят, бывший гауляйтер села
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09.09.2022 21:30 Ответить
А че, выглядит он неплохо, в соответствии с ситуацией!
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10.09.2022 06:56 Ответить
Ні-ні, що то за гауляйтер якщо морда небита.
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11.09.2022 14:49 Ответить
Asaad Sam Hanna @AsaadHannaa
Ukrainian fighters with the flag of the Syrian revolution.
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09.09.2022 21:32 Ответить
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09.09.2022 21:42 Ответить
Гумор чудова штука - падали кацапи від того що були обстріляні нашими із засідки , решті тих хто не впав думаю що зіткнення з деревом вистачило ((
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12.09.2022 00:36 Ответить
Гостомель. Валерий Джмиль,бывший Соловьев ,живёт и здравствует,сдавал позиции ЗСУ в феврале и марте,ни СБУ ,ни полиции дела нет до этого предателя.
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09.09.2022 22:03 Ответить
Ну ось тобі маєш. Якщо у вас в Гостомелі буйних мало то запросіть Олежика Ляшка . Він того джміля підійме на вила. Тим більше десь на початку березня була інфа що головний радикал вже юзав якогось чорта з когорти літінанта баканова.
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09.09.2022 23:55 Ответить
ОПЗЖіст, чи ЗЕлений?
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09.09.2022 22:18 Ответить
Одне одного вартує.....
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09.09.2022 22:57 Ответить
 
 