На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами. ФОТОрепортаж

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов побывал на деоккупированных территориях и сообщил, что правоохранители будут разыскивать сотрудничавших с оккупантами. 9 сентября задержали главу одного из сел деоккупированной громады, помогавшего врагам.

Об этом Синегубов рассказал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня посетили только что освобожденные громады, пообщались с местными жителями.

Люди без преувеличения встречали наших военных со слезами на глазах. Полгода в оккупации. Россияне оставили разбитую инфраструктуру и дома, много трофеев и груды мусора.

Жители, конечно, нуждаются в помощи. В большинстве сел нет электричества и газа. В ближайшее время будем их восстанавливать и завозить гуманитарную помощь.

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Но прежде всего – зачистка и разминирование. На местах уже работает полиция и ГСЧС. Выехавшим пока возвращаться не рекомендуем до соответствующих распоряжений военных.

Местное население много рассказывает о преступлениях оккупантов и активно сотрудничает с правоохранителями. Ни один предатель не уйдет от ответственности. Сегодня задержали главу одного из сел деоккупированной громады, который сотрудничал с врагом.

Очень важно как можно скорее восстановить на освободившихся территориях полноценную работу местных органов власти и налаживать нормальную жизнь. Самое главное: благодаря нашим ВСУ повсюду уже украинские флаги!" – сообщил он.













