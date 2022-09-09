Зеленский наградил гендиректора компании "Байкар" Байрактара орденом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании "Байкар" Халуком Байрактаром.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Основное внимание собеседники уделили дальнейшему сотрудничеству Украины с компанией для усиления обороноспособности украинской армии. Стороны также обсудили детали строительства завода "Байкар" в Украине и производство новой продукции с использованием украинских деталей", - говорится в сообщении.
Зеленский высоко оценил вклад Халука Байрактара и его компании в увеличение мощности украинских Вооруженных сил в борьбе с агрессором и вручил ему орден "За заслуги" I степени.
"Каждый в Украине знает, что такое "Байрактар", знает вашу компанию. Спасибо вам, спасибо президенту Эрдогану за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией", – сказал президент.
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Bayraktar TB2 его проект
Этот Халук больше по коммерции и организации
треба було казати що кожен українець знаєХТО такий Байрактар....
це підняло б його самооцінку в рази
і може ще пару-трійку подарував би
Вообще там семейная фирма но изобретатель и разработчик его брат Сельчук
Он же зять Эрдогана
От Козловський, наприклад, на дєвяте мая браво їздив виступати перед російськими військовими - це був великий ризик, бо українські радикали його за це могли зачмирить. Зеленський такій сміливості особисто співчуває.
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