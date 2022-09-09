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Зеленский наградил гендиректора компании "Байкар" Байрактара орденом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании "Байкар" Халуком Байрактаром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский наградил гендиректора компании Байкар Байрактара орденом 01

"Основное внимание собеседники уделили дальнейшему сотрудничеству Украины с компанией для усиления обороноспособности украинской армии. Стороны также обсудили детали строительства завода "Байкар" в Украине и производство новой продукции с использованием украинских деталей", - говорится в сообщении.

Зеленский высоко оценил вклад Халука Байрактара и его компании в увеличение мощности украинских Вооруженных сил в борьбе с агрессором и вручил ему орден "За заслуги" I степени.

Зеленский наградил гендиректора компании Байкар Байрактара орденом 02

"Каждый в Украине знает, что такое "Байрактар", знает вашу компанию. Спасибо вам, спасибо президенту Эрдогану за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией", – сказал президент.

Смотрите также: Украинские Bayraktar TB-2 уничтожают технику оккупантов на херсонском и донецком направлениях. ВИДЕО
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Топ комментарии
+27
Тепер Халук Байрактар може гордо посісти своє місце поряд з Кошовим і Козловським.
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09.09.2022 20:58
+17
Байрактару то респект. Але орден він спаплюжив, нагоридивши ним сміття типу кошового чи мусійчучки. Правду кажучи, він паплюжить все, чого торкнеться!
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09.09.2022 21:03
+16
100%/ Прировняли изобретателя, производителя и поставщика ударных беспилотников к двум клоунам которые кривляются на сцене. Я бы на месте Халука Байрактара обиделся бы.
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09.09.2022 21:09
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І шото там Ердоган устно передал
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09.09.2022 20:57 Ответить
Сказав щоб поголився бо має вигляд якогось придурка в майці
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09.09.2022 21:25 Ответить
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09.09.2022 21:44 Ответить
Мені подобається, хай починає, Україна вже рашу підготувала до цих дій! Хай тюркські народи об'єднуються. До речі, Японія може лишитись свого зіркового часу, що вона так сором'язливо подихає на свої території та хай Фінляндія з Польщею гав не ловлять! Що усі чекають на особисте запрошення?
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09.09.2022 23:55 Ответить
А наркоман всё значки и мИдальки раздает.ото прёт.
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09.09.2022 22:23 Ответить
🤣🤣🤣 у каждого свои недостатки
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09.09.2022 22:26 Ответить
Тепер Халук Байрактар може гордо посісти своє місце поряд з Кошовим і Козловським.
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09.09.2022 20:58 Ответить
100%/ Прировняли изобретателя, производителя и поставщика ударных беспилотников к двум клоунам которые кривляются на сцене. Я бы на месте Халука Байрактара обиделся бы.
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09.09.2022 21:09 Ответить
Трохи не дотягнули до Байрактара. У тих орден 3-го ступеня
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09.09.2022 21:14 Ответить
Нічого, зараз Кошовий у Відні геройськи візьме наступний елітний ресторан і вже буде нічим не гірше.
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09.09.2022 21:30 Ответить
Изобретатель его брат Сельчук Байрактар
Bayraktar TB2 его проект

Этот Халук больше по коммерции и организации
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09.09.2022 21:36 Ответить
Цьому дядьку орден можно дать. Заслужив
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09.09.2022 20:59 Ответить
Халуку Байрактару-респект за позицію...
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09.09.2022 20:59 Ответить
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09.09.2022 21:01 Ответить
Тем самым прировняв его к плешивому кнуру-утырку кошевому с скотом-хряком пикаловым.
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09.09.2022 21:02 Ответить
Байрактару то респект. Але орден він спаплюжив, нагоридивши ним сміття типу кошового чи мусійчучки. Правду кажучи, він паплюжить все, чого торкнеться!
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09.09.2022 21:03 Ответить
Teşekkürler Sayın Haluk!
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09.09.2022 21:04 Ответить
помилочка вийшла....
треба було казати що кожен українець знаєХТО такий Байрактар....
це підняло б його самооцінку в рази
і може ще пару-трійку подарував би
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09.09.2022 21:05 Ответить
Это не тот Байрактар
Вообще там семейная фирма но изобретатель и разработчик его брат Сельчук
Он же зять Эрдогана
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09.09.2022 21:50 Ответить
до Брєжнєва ще далеко..цікаво коли вони собі почнуть зірки видавати
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09.09.2022 21:27 Ответить
Завтра Ердоган встречается с Байденом ( по собственной инициативе) . Видимо будет передавать предложения хутина .
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09.09.2022 21:11 Ответить
А що такого зробили воїни ЗСУ, щоб їм ордена роздавать?

От Козловський, наприклад, на дєвяте мая браво їздив виступати перед російськими військовими - це був великий ризик, бо українські радикали його за це могли зачмирить. Зеленський такій сміливості особисто співчуває.
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09.09.2022 21:33 Ответить
орден за призначенням попав.. це тепер рідкість
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09.09.2022 21:45 Ответить
🇹🇷🇺🇦🇦🇿🇬🇪
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09.09.2022 21:45 Ответить
а как на счет этого?
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09.09.2022 21:49 Ответить
свічка @svecha62
8 вересня у боях за звільнення Балаклії загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко. А шо там орденоносці з 1+1?
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09.09.2022 21:50 Ответить
Орден за Бутерброд Без Мови І ступеня
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09.09.2022 21:51 Ответить
Дивно. він же не клоун. а такі нагароди поширені серед працівників цирку. Здається такі ордени та медалі вже є у Вєрки Сердючки та Лисого з кварталу
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09.09.2022 22:32 Ответить
щось я не чув, чи нагородили виробника Стугни, Вільхи, Нептуна?
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12.09.2022 09:30 Ответить
 
 