Зеленский наградил гендиректора компании "Байкар" Байрактара орденом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании "Байкар" Халуком Байрактаром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Основное внимание собеседники уделили дальнейшему сотрудничеству Украины с компанией для усиления обороноспособности украинской армии. Стороны также обсудили детали строительства завода "Байкар" в Украине и производство новой продукции с использованием украинских деталей", - говорится в сообщении.

Зеленский высоко оценил вклад Халука Байрактара и его компании в увеличение мощности украинских Вооруженных сил в борьбе с агрессором и вручил ему орден "За заслуги" I степени.

"Каждый в Украине знает, что такое "Байрактар", знает вашу компанию. Спасибо вам, спасибо президенту Эрдогану за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией", – сказал президент.

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