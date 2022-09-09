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В боях за освобождение Балаклеи от российских оккупантов погиб оператор телеканала "Прямой" Алексей Юрченко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

24 февраля Алексей Юрченко записался в 206-й батальон теробороны Киева. Далее в рядах ВСУ поехал освобождать Харьковщину. Как офицер командовал взводом гранатометчиков.

Об этом сообщил пятый президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Освобождение украинской земли - это тяжелый труд наших военных и, к сожалению, их жизни.

С большой грустью узнал, что в боях за освобождение Балаклеи погиб оператор телеканала "Прямой" Алексей Юрченко.

24 февраля он пришел на Лаврскую и сразу записался в 206-й батальон терробороны Киева.

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Потом в рядах ВСУ поехал освобождать Харьковщину. Как офицер командовал взводом гранатометчиков. И вот... погиб под Балаклеей.

Алексей воевал в рядах Вооруженных сил еще в 2015-2016 годах. Он отличился в боях за Марьинку и Пески. В 2015 году, когда дочь Даша шла в первый класс, Алексей вырвался с фронта, чтобы повести ее в первый класс...

Мои искренние соболезнования жене Татьяне и всей семье Алексея", - сообщил Порошенко.

В боях за освобождение Балаклеи от российских оккупантов погиб оператор телеканала Прямой Алексей Юрченко 01
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