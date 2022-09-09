В боях за освобождение Балаклеи от российских оккупантов погиб оператор телеканала "Прямой" Алексей Юрченко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
24 февраля Алексей Юрченко записался в 206-й батальон теробороны Киева. Далее в рядах ВСУ поехал освобождать Харьковщину. Как офицер командовал взводом гранатометчиков.
Об этом сообщил пятый президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Освобождение украинской земли - это тяжелый труд наших военных и, к сожалению, их жизни.
С большой грустью узнал, что в боях за освобождение Балаклеи погиб оператор телеканала "Прямой" Алексей Юрченко.
24 февраля он пришел на Лаврскую и сразу записался в 206-й батальон терробороны Киева.
Потом в рядах ВСУ поехал освобождать Харьковщину. Как офицер командовал взводом гранатометчиков. И вот... погиб под Балаклеей.
Алексей воевал в рядах Вооруженных сил еще в 2015-2016 годах. Он отличился в боях за Марьинку и Пески. В 2015 году, когда дочь Даша шла в первый класс, Алексей вырвался с фронта, чтобы повести ее в первый класс...
Мои искренние соболезнования жене Татьяне и всей семье Алексея", - сообщил Порошенко.
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