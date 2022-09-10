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Тела двух убитых во время оккупации мужчин эксгумировали в освободившемся селе на Харьковщине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В деоккупированном селе Граково (Харьковская область) полиция эксгумировала тела двух мужчин – российские военные заставили местного жителя похоронить тела в марте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Житель села Сергей Луцан рассказал, что в марте российские оккупанты заставили его закопать тела двух мужчин. Когда ВСУ освободили село, мужчина сообщил полиции о преступлении. По его словам, убитые – неместные. У них на теле есть огнестрельные ранения и следы пыток.

"Это произошло в конце или в середине марта. Ко мне пришли военные, угрожали оружием, привели к месту, где были два молодых парня. Уже мертвые. Я живу здесь 7 лет, их не знаю. Откуда они, как здесь оказались, тоже не знаю. Людей нужно было похоронить", - рассказал мужчина.

Начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов сказал, что "в этой деревне есть еще два места, их осмотрят после разминирования".

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Тела двух убитых во время оккупации мужчин эксгумировали в освободившемся селе на Харьковщине 01
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Мразота кацапська,кровопивці прокляті!
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10.09.2022 07:58 Ответить
Хай горять в пеклі російські окупанти
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10.09.2022 08:14 Ответить
Пекло для них має бути спочатку на землі, а для зрадників в першу чергу.
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10.09.2022 09:48 Ответить
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10.09.2022 10:15 Ответить
Царство Небесне...
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10.09.2022 10:21 Ответить
 
 