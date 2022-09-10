ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом в Купянске, - телеграм-каналы. ФОТО

Защитники Украины зашли в Купянск Харьковской области и подняли желто-голубой флаг над горсоветом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши в Купянске. Ребята из 1 батальона 92-й бригады подняли наш флаг над горсоветом", - пишет телеграм-канал Цензор.НЕТ.

Другие телеграмы также сообщают, что ВСУ уже в Купянске. Распространяются соответствующие фото.

Впрочем, официального подтверждения информации пока нет.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты объявили эвакуацию из Изюма, Купянска и Великого Бурлука