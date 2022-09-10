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ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом в Купянске, - телеграм-каналы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины зашли в Купянск Харьковской области и подняли желто-голубой флаг над горсоветом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Наши в Купянске. Ребята из 1 батальона 92-й бригады подняли наш флаг над горсоветом", - пишет телеграм-канал Цензор.НЕТ.
Другие телеграмы также сообщают, что ВСУ уже в Купянске. Распространяются соответствующие фото.
Впрочем, официального подтверждения информации пока нет.
Топ комментарии
+103 Peter Pavlov 35870da5
показать весь комментарий10.09.2022 09:48
+97 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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+95 Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий10.09.2022 09:48
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Пожалуйста, подождите...
В Ізюмі чимале угрупування орків , і добре озброєне . Те що вони потрапили в оперативне оточення , це правда , але навряд чи вони швидко складуть зброю . Їх ще для цього прийдеться добряче " промаринувати " .
Главком перепостив Казанського , а Казанський взяв цю новину у кацапського пропагандона . Якби ця новина була б з фото-відеодоказами , то була б інша справа .
Читаю зараз кацапські соцмережі , повсюди виття , паніка і прокльони . Всі кацапські соцмережі забиті повідомленнями про втечу орків з Ізюма .
Однаково , треба зачекати відео і фотодоказів з нашого боку . .
25-та бригада ДШВ та 8 полк спецпризначення в Ізюмі .!!! https://t.me/operativnoZSU/40878
А Залужний, то потужний...
На Харьковском направлении командует генерал Сырский. Тоже, видать, потужный.
Еще одна проблема такова, что на волне успехов на Харьковщине Залужный подал на награждение список руководителей генштаба, среди которых оказался бывший глава генштаба генерал Муженко. Унизительно уволенный с должности Зеленским после инаугурации. Получается, что Зеленский должен наградить генерала, являющегося одним из символов президентсва Порошенко. Исключать Муженко из списка Залужный отказывается категорически, а не награждение всего руководства генштаба выглядеть будет, мягко скажем...
Ти тут вважаєш всіх ідіотами ? Цю операцію ніхто б не провів , якби Залужний не погодився б . Ніхто , навіть дЕрьмак з Бубочкою . Невже не зрозуміло ?
На Херсонщині все йде за планом . Місяць якнайширших анонсів наступу на Херсон , зробили свою справу , кацапи перекинули туди свої елітні війська , чим розгрузили ділянки фронту на сході , завдяки цьому , там для них тепер почався каскадний обвал оборони . ЗСУ їх наї.али як котят .
Під Херсоном все їх угрупування зачинили на правому березі , тепер вони - ні туди , ні сюди . Тепер варитимуть їх там , до нужной кондіціі , поки вони не зваряться повністю .
Чи ти дійсно не розумієш що відбувається на фронтах . ??
Тільки не пишіть "жовто-блакитний". Прапор "жовто-синій!"
если уж и рашисты сами такое строчат, то...
Кто в курсе, как там под Изюмом?