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ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом в Купянске, - телеграм-каналы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины зашли в Купянск Харьковской области и подняли желто-голубой флаг над горсоветом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши в Купянске. Ребята из 1 батальона 92-й бригады подняли наш флаг над горсоветом", - пишет телеграм-канал Цензор.НЕТ.

Другие телеграмы также сообщают, что ВСУ уже в Купянске. Распространяются соответствующие фото.

Впрочем, официального подтверждения информации пока нет.

ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом в Купянске, - телеграм-каналы 01
ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом в Купянске, - телеграм-каналы 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты объявили эвакуацию из Изюма, Купянска и Великого Бурлука
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Топ комментарии
+103
Слава ВСУ!
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10.09.2022 09:48
+97
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10.09.2022 09:52
+95
Слава Україні! Слава і велика подяка ЗСУ!
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10.09.2022 09:48
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Дякуємо за хороші новини! Потрібно тримати позиції, підтягувати тили, налагоджувати логістику і берегти особовий склад. Тільки обов'язково залишайтесь живими. Вам ще будувати нову Україну!
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10.09.2022 10:39 Ответить
Картьожник пукашенко щось затих . Програв у карти Білорусь путлєру
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10.09.2022 10:41 Ответить
готовиться 10 тысячной бумажной армией крякозябликов брать киев,житомир,волынь,ровно,львов.под это дело сейчас на минском тракторном заводе разрабатываеться бульбоград,бульбосмерч,и бульбскандер-1000
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10.09.2022 10:46 Ответить
Акела промахнувся -- США на нас долар поставили.
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10.09.2022 10:42 Ответить
Марвел нєрвно куре. Суперсила в ЗСУ!!!Слава!!!
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10.09.2022 10:44 Ответить
Українські війська зайшли в Ізюм https://glavcom.ua/country/incidents/ukrajinski-vijska-zajshli-v-izjum-874343.html
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10.09.2022 10:56 Ответить
Подібна новина була ще вчора . Я читав у кацапських тєлєгах що мовляв - пєрєдают с Ізюма что наши вибросілі бєлий флаг , та інше . Але то схоже на фейк , а може й взагалі - деза . .
В Ізюмі чимале угрупування орків , і добре озброєне . Те що вони потрапили в оперативне оточення , це правда , але навряд чи вони швидко складуть зброю . Їх ще для цього прийдеться добряче " промаринувати " .
Главком перепостив Казанського , а Казанський взяв цю новину у кацапського пропагандона . Якби ця новина була б з фото-відеодоказами , то була б інша справа .
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10.09.2022 11:37 Ответить
Хоча , хз ..
Читаю зараз кацапські соцмережі , повсюди виття , паніка і прокльони . Всі кацапські соцмережі забиті повідомленнями про втечу орків з Ізюма .
Однаково , треба зачекати відео і фотодоказів з нашого боку . .
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10.09.2022 12:51 Ответить
Все правда , Наші в Ізюмі . Відеодоказ є . .

25-та бригада ДШВ та 8 полк спецпризначення в Ізюмі .!!! https://t.me/operativnoZSU/40878
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10.09.2022 14:41 Ответить
Говорят Изюм всё!
А Залужний, то потужний...
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10.09.2022 11:01 Ответить
У нас не один Залужный потужный.
На Харьковском направлении командует генерал Сырский. Тоже, видать, потужный.
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10.09.2022 11:12 Ответить
Печерский Холм (сьогодні): В Офисе президента серьезный переполох вызвала статья Залужного, написанная в соавторстве с депутатом партии Порошенко генералом Забродским. Понятно, что объяснения самого Залужного, что мол "господин генерал прекрасный профессионал" никто не воспринимает всерьез. В ОП прекрасно знают о пуле околоармейских блогеров (большинство которых стронники опозиции), работающих в интересах Залужного. Не просто так они собрались вместе.

Еще одна проблема такова, что на волне успехов на Харьковщине Залужный подал на награждение список руководителей генштаба, среди которых оказался бывший глава генштаба генерал Муженко. Унизительно уволенный с должности Зеленским после инаугурации. Получается, что Зеленский должен наградить генерала, являющегося одним из символов президентсва Порошенко. Исключать Муженко из списка Залужный отказывается категорически, а не награждение всего руководства генштаба выглядеть будет, мягко скажем...
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10.09.2022 11:24 Ответить
Так Муженко працює в Генштабі з перших днів війни , розробляє плани разом Залужним , Сирським та іншими .. . Тому Залужний тут правий .
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10.09.2022 11:44 Ответить
Наградить расхитителей гуманитарки, клоунов с 95 квартала ни дня не воевавших, у Зеленского рука не дрогнула, а наградить боевого генерала, воюющего с первого дня - сцикотно.
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10.09.2022 12:32 Ответить
Как будто все ордена - это личная собственность Зеленского
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10.09.2022 17:27 Ответить
Та то думка Олексія. Там все простіше. Немає мертвостатичної схеми. У війні нічого не можна передбачити раніше. У французьку кампанію (описував Гудеріан) передовий загін за добу пройшов 100 км. і настала повна дезорганізація тилу.
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10.09.2022 13:15 Ответить
Forza ЗСУ!
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10.09.2022 11:35 Ответить
ВВС про хід визволення "Куп'янськ, Ізюм, Балаклія. Як наступає ЗСУ на Харківщині і чи буде великий котел"
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10.09.2022 11:38 Ответить
Десь читав,що цю операцію розробляв Сирський зі своїми офіцерами,та в Генштабі довго не затверджували цю операцію,так я к вважали її дуже ризикованою,проте змогли Генштаб переконати!)
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10.09.2022 11:49 Ответить
в блозі Голобуцького. Тут є на цензорі.
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10.09.2022 13:01 Ответить
Слухай , не пиши тут цю маячню , чи ти провокашка на ставці ? Залужний заважав , що за дурня !? .
Ти тут вважаєш всіх ідіотами ? Цю операцію ніхто б не провів , якби Залужний не погодився б . Ніхто , навіть дЕрьмак з Бубочкою . Невже не зрозуміло ?
На Херсонщині все йде за планом . Місяць якнайширших анонсів наступу на Херсон , зробили свою справу , кацапи перекинули туди свої елітні війська , чим розгрузили ділянки фронту на сході , завдяки цьому , там для них тепер почався каскадний обвал оборони . ЗСУ їх наї.али як котят .
Під Херсоном все їх угрупування зачинили на правому березі , тепер вони - ні туди , ні сюди . Тепер варитимуть їх там , до нужной кондіціі , поки вони не зваряться повністю .
Чи ти дійсно не розумієш що відбувається на фронтах . ??
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10.09.2022 14:33 Ответить
УРАААА!!!!
Тільки не пишіть "жовто-блакитний". Прапор "жовто-синій!"
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10.09.2022 11:49 Ответить
То тоді вже синьо-жовтий. (по правилам геральдики спочатку верхній колір вказується)
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10.09.2022 12:47 Ответить
Саме так прописано в Конституції України. Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів
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10.09.2022 14:07 Ответить
А в Європі наш прапор має проблеми.
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10.09.2022 20:44 Ответить
Цей мокшанець Ганчев попереджає - всьо сваліваєм! В 1941 році ЧА також свалівала. Солонін наводив донесення замполітів. Всі в один голос запевняли що втекли через те, що призовники із Зах. областей СРСР масово дезертирували. І до цього часу гуляють виправдання панічній втечі саме цим, хоча на 5 млн призовників з цих областей було як кіт наплакав.
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10.09.2022 13:39 Ответить
Слава ЗСУ!!!!
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10.09.2022 14:13 Ответить
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10.09.2022 14:29 Ответить
Вы.бали кацапа!
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10.09.2022 15:27 Ответить
Дуже добре, що контрнаступ на харківщині був засекречений навіть від ОП, бо інакше Єрмак би всі плани наступу здав би кацапенфюреру.
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10.09.2022 15:33 Ответить
в рашистких телегах проскальзывает инфа что их соединения оставили Изюм. Им типа кабзда.
если уж и рашисты сами такое строчат, то...
Кто в курсе, как там под Изюмом?
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10.09.2022 17:01 Ответить
все ок
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11.09.2022 00:16 Ответить
Олег Шарп: "Роман Цымбалюк сообщает, что в Купянске и в Изюме были задержаны учителя из России, которые были присланы туда для работы в школах. Пока трудно представить, какой статус они получат. Но этот случай показывает, что отступление российских оккупантов было столь стремительным, что об эвакуации своих гражданских лиц они даже и не позаботились. Русские своих не бросают?"
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10.09.2022 17:08 Ответить
Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські військові уже на околицях Лисичанська.
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10.09.2022 17:22 Ответить
Слава ВСУ!
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10.09.2022 19:58 Ответить
Это жест доброй воли. Следующими жестами доброй воли будут Херсон с Мариуполем, а там, глядишь, и Луганск с Донецком и Симферополем подтянутся.
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10.09.2022 19:57 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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11.09.2022 00:19 Ответить

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11.09.2022 00:46 Ответить
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