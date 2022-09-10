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Еще один корабль с украинским зерном прибыл в Африку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Африку прибыло очередное судно с украинским зерном в рамках "зерновой инициативы".
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.
В один из портов Судана прибыл балкер SEAEAGLE с 65 тысяч тонн украинской пшеницы. Он вышел из порта "Черноморск" 26 августа.
С начала реализации инициативы в страны Африки уже отправлено 16 судов и доставлено около 500 тысяч тонн продовольствия.
В частности, два судна с 60 тысячами тонн зерна были зафрахтованы Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН для стран, страдающих продовольственным кризисом. Кроме того, благодаря партнерам ООН было закуплено еще 190 тысяч тонн зерновых для дальнейшего экспорта в Африку.
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ніхто не каже про наші стратегічні запаси
бачив в тікток що деякі сховища запломбовані але ПУСТІ!!!
але нам того не скажуть, нам сказали радіти що, начебто, африка не голодуватиме.
вона й так не голодуватиме, підіжме хвіст, залізе на пальму та поїсть бананів.
Просто Туреччина дозволила проходити кацабні з зерном через свої порти Босфора.... ось такий бізнес двох диктаторів...