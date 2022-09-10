РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15165 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
2 836 9
Африка (243) зерно (997) корабль (1927) порт (678)

Еще один корабль с украинским зерном прибыл в Африку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Африку прибыло очередное судно с украинским зерном в рамках "зерновой инициативы".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

В один из портов Судана прибыл балкер SEAEAGLE с 65 тысяч тонн украинской пшеницы. Он вышел из порта "Черноморск" 26 августа.

С начала реализации инициативы в страны Африки уже отправлено 16 судов и доставлено около 500 тысяч тонн продовольствия.

Читайте также: В Украину прибыло судно под погрузку зерном для Африки. ФОТО

В частности, два судна с 60 тысячами тонн зерна были зафрахтованы Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН для стран, страдающих продовольственным кризисом. Кроме того, благодаря партнерам ООН было закуплено еще 190 тысяч тонн зерновых для дальнейшего экспорта в Африку.

Еще один корабль с украинским зерном прибыл в Африку 01

Еще один корабль с украинским зерном прибыл в Африку 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
реально ЗАІПАЛИ вже зі СВОІМ зерном!!!! приватні гешефти видають за державні досягнення, тварі пархаті!! 😡😡
показать весь комментарий
10.09.2022 10:14 Ответить
а ще,
ніхто не каже про наші стратегічні запаси
бачив в тікток що деякі сховища запломбовані але ПУСТІ!!!
показать весь комментарий
10.09.2022 13:35 Ответить
Бозе, какое счастье, опять ниГГеры будут накормлены
показать весь комментарий
10.09.2022 10:18 Ответить
мутки з зерном придумав путін і ердоган щоб під виглядом розбльокування Одеси на експорт зерна зняти санкції з путіна на продає краденого українського зерна туркам.

але нам того не скажуть, нам сказали радіти що, начебто, африка не голодуватиме.

вона й так не голодуватиме, підіжме хвіст, залізе на пальму та поїсть бананів.
показать весь комментарий
10.09.2022 10:20 Ответить
росії за це дозволили своє зерно і крадене українське зерно продавати до Африки... Ердоган і ***** мають на цьому шалені гроші...

Просто Туреччина дозволила проходити кацабні з зерном через свої порти Босфора.... ось такий бізнес двох диктаторів...
показать весь комментарий
10.09.2022 12:09 Ответить
а что, на заработанные деньги зельц купит снаряды или патроны? нет... ему бы попиариться...
показать весь комментарий
10.09.2022 10:36 Ответить
сообщили бы лучше - сколько от этой продажи зерна в бюджет поступило ? А ни хера не поступило - всё по мутным схемам рассосалось
показать весь комментарий
10.09.2022 10:44 Ответить
абизянкам-то хоть что-то достанется?
показать весь комментарий
10.09.2022 11:23 Ответить
Ликуем с Вами.
показать весь комментарий
10.09.2022 12:23 Ответить
 
 