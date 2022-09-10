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Оккупанты вели обстрелы по всей линии фронта от Волновахского до Бахмутского района Донецкой области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью россияне вели обстрелы по всей линии фронта от Волновахского до Бахмутского района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение суток периодическим обстрелам подвергался Угледар. В частности, один из них пришелся на школу. Без пострадавших.

"В Авдеевке за ночь было несколько массированных обстрелов из ствольной артиллерии по старой и центральной частям города - без жертв. В Марьинской и Кураховской громадах были периодические обстрелы - обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

Кириленко информирует, что в Бахмутском районе страдают Бахмутская, Соледарская, Светлодарская и Торецкая громады.

Известно об 1 погибшем гражданском в Бахмуте, повреждены 2 дома. В остальном районе жертв нет, однако есть поврежденное имущество в Торецкой громаде: 2 дома и авто в Северном. Также обстрелам подверглись села в Соледарской и Светлодарской громадах.

Оккупанты вели обстрелы по всей линии фронта от Волновахского до Бахмутского района Донецкой области 01
Оккупанты вели обстрелы по всей линии фронта от Волновахского до Бахмутского района Донецкой области 02
Оккупанты вели обстрелы по всей линии фронта от Волновахского до Бахмутского района Донецкой области 03
Оккупанты вели обстрелы по всей линии фронта от Волновахского до Бахмутского района Донецкой области 04
Оккупанты вели обстрелы по всей линии фронта от Волновахского до Бахмутского района Донецкой области 05

"Россияне каждую ночь наносят удары по мирным жителям Донбасса", - добавляет глава региона.
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10.09.2022 10:59 Ответить
 
 