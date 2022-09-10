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Наши воины захватили вражеские противотанковые мины ПТКМ-1Р в Харьковской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харьковской области, во время проведения специальных действий, наши воины захватили современные российские средства инженерного вооружения - ПТКМ-1Р.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, ПТКМ-1Р – это российские противотанковые мины, которые используют оккупанты против бронетехники подразделений Сил обороны Украины.

Наши воины захватили вражеские противотанковые мины ПТКМ-1Р в Харьковской области 01
Наши воины захватили вражеские противотанковые мины ПТКМ-1Р в Харьковской области 02
Наши воины захватили вражеские противотанковые мины ПТКМ-1Р в Харьковской области 03

Смотрите также: Диверсанты оставляют в прифронтовых зонах опасные сейсмодатчики. ФОТО
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Топ комментарии
+9
Посадить на мину "подполковника", пущай полетает...
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10.09.2022 11:12
+9
5 хвилин тому - 49°42′N 37°36′E
ЗСУ звільнили Куп'янськ від російської окупації - чиновниця
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10.09.2022 11:27
+7
Отрицательное наступление российских войск продолжается.

Масса сообщений о героическом марше из Купянска, Изюма и Лимана.
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10.09.2022 11:29
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от таарі *****
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10.09.2022 11:12 Ответить
Посадить на мину "подполковника", пущай полетает...
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10.09.2022 11:12 Ответить
по троє касабів на кожну...
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10.09.2022 11:17 Ответить
крута хреновина
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10.09.2022 11:18 Ответить
Так, мабуть кумулятивна, судячи по зовнішньому вигляду...
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10.09.2022 11:37 Ответить
Передрана с немки.
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10.09.2022 18:01 Ответить
блін ящик високотехнологічний який...новенький аж виблискує, совейські і рядом не валялись
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10.09.2022 11:21 Ответить
Видно базу спецназа накрили.
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10.09.2022 12:36 Ответить
Замечательно, теперь на изучение нашими специалистами, ну и куда же без обзорчика девайса на Ютубе. Ждём недождёмся
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10.09.2022 11:22 Ответить
є т.з. абзорчікі, ублюдки ще й вихваляються нібив травні успішно застосували десь. може з десятка одна й спрацювала, аналоговнєтна ж хрінь.
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10.09.2022 16:29 Ответить
"Хорошие сапоги! Надо брать!" Модернізувать (вставить сейсмодатчики направленої дії) і масово виставить на кордоні з Росією!
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11.09.2022 07:09 Ответить
якщо ніяке шмаркляв ечмо знову не накаже розмінувати або карту не здасть, то досить ефективна штука для захисту, ну і звісно довести до толку.
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11.09.2022 13:25 Ответить
5 хвилин тому - 49°42′N 37°36′E
ЗСУ звільнили Куп'янськ від російської окупації - чиновниця
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10.09.2022 11:27 Ответить
Отрицательное наступление российских войск продолжается.

Масса сообщений о героическом марше из Купянска, Изюма и Лимана.
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10.09.2022 11:29 Ответить
Слизали с американского Шершня. Нихрена сами не могли и не могут.
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10.09.2022 11:28 Ответить
ну таке...якщо можна злизати чужу вдалу розробку...тим не гребує ніхто
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10.09.2022 11:31 Ответить
розкидати біля Бєлгороду
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10.09.2022 11:38 Ответить
проти кацапів і використаємо.
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10.09.2022 11:47 Ответить
Бляха, я твких не бачив.
Противертолітні бачив. Страшна штука. Тільки їх кацапи "злизали" у італійців, самі випустили до 10000.Потім у Чечні почали використовувати протикацапів. Десь зі складів ріфі продали біля 2700-2800.
Пласка муйня з широким кумулятивним викидом до 10 м вгору. Працював і підривач антена та сейсмо. Бо коли хелік торохтить то спрацює один або інший. По містам посадок їх розкидали чечеці що гівна.
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10.09.2022 12:44 Ответить
принцип такий, дивився в ютюбі, якщо наближається танк в радіусі 100 метрів, вистрілює в ту сторону ************, який сканує поверхню і коли знаходить танк вистрілює в нього кумулятивний *********. Теоретично крута штука, але в кацапському виконанні, хз.
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10.09.2022 16:32 Ответить
Ого!Новенькие,"муха не садилась"..Серьезное пт-средство,по сравнению с минами нажимного действия
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10.09.2022 14:37 Ответить
 
 