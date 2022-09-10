Наши воины захватили вражеские противотанковые мины ПТКМ-1Р в Харьковской области. ФОТО

В Харьковской области, во время проведения специальных действий, наши воины захватили современные российские средства инженерного вооружения - ПТКМ-1Р.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, ПТКМ-1Р – это российские противотанковые мины, которые используют оккупанты против бронетехники подразделений Сил обороны Украины.







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