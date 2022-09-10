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Наши воины захватили вражеские противотанковые мины ПТКМ-1Р в Харьковской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Харьковской области, во время проведения специальных действий, наши воины захватили современные российские средства инженерного вооружения - ПТКМ-1Р.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, ПТКМ-1Р – это российские противотанковые мины, которые используют оккупанты против бронетехники подразделений Сил обороны Украины.
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Масса сообщений о героическом марше из Купянска, Изюма и Лимана.
Противертолітні бачив. Страшна штука. Тільки їх кацапи "злизали" у італійців, самі випустили до 10000.Потім у Чечні почали використовувати протикацапів. Десь зі складів ріфі продали біля 2700-2800.
Пласка муйня з широким кумулятивним викидом до 10 м вгору. Працював і підривач антена та сейсмо. Бо коли хелік торохтить то спрацює один або інший. По містам посадок їх розкидали чечеці що гівна.