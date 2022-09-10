ВСУ получат комплект радиостанций Motorola. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" передадут в ВСУ более 200 радиостанций Motorola и оборудования для связи. Сейчас формируются новые батальоны и бригады и потребности на передовой растут.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Генерал Залужный и генерал Забродский в блестящей стратегической статье написали: чтобы убедительно побеждать в этой войне нам нужно дополнительно еще 20-30 бригад", - отмечает Порошенко.
"Для реализации этой идеи мы закупили бригадный комплект связи. Это – клад не просто для каждого зампотыла бригады, а мечта и клад для каждого комбрига. Это крутые радиостанции Motorola 4401. Это – командирские радиостанции 4800. Это – дополнительные аккумуляторы, дополнительные антенны. Это - ретранслятор, который увеличивает в разы зону действия связи бригады. У всех радиостанций связь цифровая, защищенная, 256 бит", - показывает Порошенко.
"Все это сокровище стоит 6 миллионов гривен. Как всегда 3 - с меня, 3 - с вас. И срочно на передок", - отмечает Порошенко.
Также напоминается, за полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для постройки фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.
Пожалуйста, подождите...
Таке враження, що в нього чомусь зник настрій і бойовий запал.
__________________________________________________________________________________
С нами БогFAKE
Forwarded from Анатолий Дрёмов
Купянск взят. ВСУ прут вперед сжигая на своем пути все. Очевидно, что количество оружия НАТО у них больше, чем нужно. Меня очень беспокоит молчание Кремля. Неужели мы просто проглотим это все и не дадим зеркального ответа Вашингтону? Все ли это было блеф о ядерном пепле и второй армии мира? Почему мы должны выпрашивать деньги у простых людей на одежду, воду и еду нашим бойцам?
Кто мы сейчас в геополитике? Пока мы выглядим слабаками.
Подписаться. С нами Бог🇷🇺🇷🇺🇷🇺
t.me/drema_dllllll/471
6.9K viewsSep 9 at 13:48
Как раз наоборот.
Изгои это те, кто плюет на все достижения цивилизации, кроме современного оружия.
Свобода, демократия, права человека, мораль...
Ха-ха-ха...
Не смешите мои тапочки
Оружие и сила, вот их "свобода, демократия и мораль".
Как в свое время товарищ Сталин ответил Папе - "А сколько у Папы дивизий?"
На что Папа дал такой ответ - "С моими дивизиями сын мой, Йосиф, встретится Там"
Думка Дрьомова, це думка окупанта, який добровільно пішов воювати і перемагати, але отримав люлей на полі бою і впав духом.
Ця думка реальна.
А думка тих, хто досі перераховує, що встигли захопити, не бажаючи знати якою ціною і чим це обернеться завтра, це думка в галузі патріотичної фантастики. Кого в Росії найбільше, там саме таких патріотів-фантастів
Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад".
Що ще тобі потрібно, щоб твій ЗЄ та його оточення не виглядали як ганебне чмо на фоні Порошенка?
А міг би, як ЗЄ - концерти у Москві давати і жартувати про те, як кацапи "атадвігают граніцу Украіни".
Хоча ні - не міг би. Бо це Порошенко, а не гівняний блазень ЗЄ.
Він просто очолює партію. Ну, спонсорує її. Але партія Євросолідарність до його матеріального активу не входить, її юридично в його декларації нема.
Офшорний мародер зезидент.
Вдачі ЗСУ, та іншим підрозділам СОУ.
Дякую шановнову пану Президенту Порошенко Петру Олексійовичу і його сім'ї, яка віддає ці кошти на захист України і життя кожного бійця!!!
Наближається зима. Буде холодно. І окрім генераторів, ми вирішили забезпечити наших захисників буржуйками. Про них мріють в кожному окопі, в кожній землянці.
Буржуйки дуже добре гріють. Дрова в них горять по 8-10 годин. Можна закласти повний комплект і не вставати для того, щоб підкинути дров.
Дякуючи нашій з вами ініціативі - нашим воїнам буде тепло взимку, і від буржуйок, і від тепла наших сердець".