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ВСУ получат комплект радиостанций Motorola. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" передадут в ВСУ более 200 радиостанций Motorola и оборудования для связи. Сейчас формируются новые батальоны и бригады и потребности на передовой растут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Генерал Залужный и генерал Забродский в блестящей стратегической статье написали: чтобы убедительно побеждать в этой войне нам нужно дополнительно еще 20-30 бригад", - отмечает Порошенко.

"Для реализации этой идеи мы закупили бригадный комплект связи. Это – клад не просто для каждого зампотыла бригады, а мечта и клад для каждого комбрига. Это крутые радиостанции Motorola 4401. Это – командирские радиостанции 4800. Это – дополнительные аккумуляторы, дополнительные антенны. Это - ретранслятор, который увеличивает в разы зону действия связи бригады. У всех радиостанций связь цифровая, защищенная, 256 бит", - показывает Порошенко.

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"Все это сокровище стоит 6 миллионов гривен. Как всегда 3 - с меня, 3 - с вас. И срочно на передок", - отмечает Порошенко.

ВСУ получат комплект радиостанций Motorola 01
ВСУ получат комплект радиостанций Motorola 02
ВСУ получат комплект радиостанций Motorola 03

Также напоминается, за полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для постройки фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.

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Топ комментарии
+33
А вот это очень классная помощь. Надежная и стабильная защищенная связь на поле боя - большое подспорье для победы. Респект настоящему Президенту Украины.
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10.09.2022 11:40
+26
Хм...

А міг би, як ЗЄ - концерти у Москві давати і жартувати про те, як кацапи "атадвігают граніцу Украіни".

Хоча ні - не міг би. Бо це Порошенко, а не гівняний блазень ЗЄ.
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10.09.2022 11:42
+24
Прийняв стратегію Залужного за основу і включився в її реалізацію. Є Лідери і є піарщики. Порошенко це Патріот України. Це з його Партії тримають фронт і гинуть.
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10.09.2022 11:44
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Пам'ятаю твіти цього "блогера" Дрьомова на початку війни. Набагато веселіше та самовпевненіше писав.
Таке враження, що в нього чомусь зник настрій і бойовий запал.
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С нами БогFAKE

Forwarded from Анатолий Дрёмов

Купянск взят. ВСУ прут вперед сжигая на своем пути все. Очевидно, что количество оружия НАТО у них больше, чем нужно. Меня очень беспокоит молчание Кремля. Неужели мы просто проглотим это все и не дадим зеркального ответа Вашингтону? Все ли это было блеф о ядерном пепле и второй армии мира? Почему мы должны выпрашивать деньги у простых людей на одежду, воду и еду нашим бойцам?
Кто мы сейчас в геополитике? Пока мы выглядим слабаками.

Подписаться. С нами Бог🇷🇺🇷🇺🇷🇺

t.me/drema_dllllll/471

6.9K viewsSep 9 at 13:48
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10.09.2022 11:37 Ответить
Странно. Почему "выглядят"?. Оно так и есть - изгои цивилизации.
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10.09.2022 11:41 Ответить
Изгои цивилизации далеко не слабаки.
Как раз наоборот.
Изгои это те, кто плюет на все достижения цивилизации, кроме современного оружия.
Свобода, демократия, права человека, мораль...
Ха-ха-ха...
Не смешите мои тапочки
Оружие и сила, вот их "свобода, демократия и мораль".
Как в свое время товарищ Сталин ответил Папе - "А сколько у Папы дивизий?"
На что Папа дал такой ответ - "С моими дивизиями сын мой, Йосиф, встретится Там"
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10.09.2022 11:49 Ответить
А фотография этого.. там есть? )
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10.09.2022 13:17 Ответить
далеко не в усіх запал підупав. вставалоколенщікі придумали жарт над яким дружно регочуть: украіна ваюєт с Рассієй.і што Украіна патєряла? 3 області,кучу городов,тисячі танков,самольотов.много солдат. А што потеряла Рассія? Рассія єщьо нє ваєвала с Украіной! ГАГАГАГА!!! От так....😃
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10.09.2022 11:57 Ответить
а что потерял ссср?
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10.09.2022 12:05 Ответить
Не треба плутати справжню впевненість у своїх силах, яку дають перемоги, зброя та бойова майстерність з думкою упоротих диванних патріотів, поле бою для яких - монітор.
Думка Дрьомова, це думка окупанта, який добровільно пішов воювати і перемагати, але отримав люлей на полі бою і впав духом.
Ця думка реальна.
А думка тих, хто досі перераховує, що встигли захопити, не бажаючи знати якою ціною і чим це обернеться завтра, це думка в галузі патріотичної фантастики. Кого в Росії найбільше, там саме таких патріотів-фантастів
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10.09.2022 12:08 Ответить
Эта шутка старее интернета.
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10.09.2022 13:25 Ответить
рации моторола от Порошенко. Вот жеж зрада зрадная. Щах и мат зебилам
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10.09.2022 11:51 Ответить
***, какая же мерзкая рожа, черти в аду и то гидують )))))
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10.09.2022 13:38 Ответить
чортам жахіття сняться))
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10.09.2022 17:23 Ответить
А вот это очень классная помощь. Надежная и стабильная защищенная связь на поле боя - большое подспорье для победы. Респект настоящему Президенту Украины.
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10.09.2022 11:40 Ответить
Можу сказати хто точно не дакладав
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10.09.2022 11:46 Ответить
Тобто, коли мова йде про інших волонтерів та тих, хто спонсорує ЗСУ, то треба теж давати повний список донатів.

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад".

Що ще тобі потрібно, щоб твій ЗЄ та його оточення не виглядали як ганебне чмо на фоні Порошенка?
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10.09.2022 11:46 Ответить
А не хочеш написати що там "зелені" одноосібно організували?!!!
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10.09.2022 11:49 Ответить
Ваш великий Зебоневтик 25% Украины просра.
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10.09.2022 11:56 Ответить
А зе одноосібно організував Бучу,Маріуполь,Херсон + 27% територіі України.
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10.09.2022 11:57 Ответить
ruskij , tak tebe i nehuj chota znati , havaj chto dajut !
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10.09.2022 11:46 Ответить
Анонимы - это "Справа громад", "Брати по зброї! и "ЄС". Где реально большая часть - это деньги того же Пороха. Это как с "выкупом" Марчелло из зеленой портновской тюрьмы. Из 20 млн. - 19 были деньги семьи Порршенко.
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10.09.2022 11:48 Ответить
якщо не хочеш слідкувати за всіма новинами про Пороха (які публікує Цензор), то прочитай хоча би початок цієї: "Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад""
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10.09.2022 11:50 Ответить
Будь - який українець,а тим більш воїн ЗС,віддасть перевагу рації від Пороха над відосиком замість змародерених грошей,від Зелі!
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10.09.2022 11:54 Ответить
Хм...

А міг би, як ЗЄ - концерти у Москві давати і жартувати про те, як кацапи "атадвігают граніцу Украіни".

Хоча ні - не міг би. Бо це Порошенко, а не гівняний блазень ЗЄ.
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10.09.2022 11:42 Ответить
Прийняв стратегію Залужного за основу і включився в її реалізацію. Є Лідери і є піарщики. Порошенко це Патріот України. Це з його Партії тримають фронт і гинуть.
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10.09.2022 11:44 Ответить
В Порошенка партії нема.
Він просто очолює партію. Ну, спонсорує її. Але партія Євросолідарність до його матеріального активу не входить, її юридично в його декларації нема.
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10.09.2022 11:53 Ответить
Так, партії Порошенко не має,а є партія настоящих Патріотів України з лідером Порошенко.
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10.09.2022 12:00 Ответить
скочуєтесь до абсурду - якщо людина не входить до партії Євросолідарність, то вона ненастоящий..тобто фейковий патріот?
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10.09.2022 17:28 Ответить
Ми говоримо про конкретний момент, абсурд,що ви вирішили написати,не знаючи мене. Я за народ України і все одно партійний він чи без партії. А те що Порошенко в моєму пості,то прочитайте відповідь слуг по пожертвуванню
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10.09.2022 18:23 Ответить
я все добре зрозуміла - написано гранично ясно
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10.09.2022 18:32 Ответить
Треба частіше про такі речі писати! Нехай у "зеленої швалі" мізки полопають від безсилої люті! Адже вони тільки розкрадати гуманітарку можуть.!
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10.09.2022 11:48 Ответить
Вижу, Барыга никак не успокоится помогать ВСУ. Дескредитирует верховного Боневтика
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10.09.2022 11:50 Ответить
такий підступний
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10.09.2022 17:29 Ответить
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10.09.2022 18:07 Ответить
Порошенко -чоловік діла. Не може сидіти та грати пуем на піаніно коли його країна веде війну за виживання.
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10.09.2022 11:54 Ответить
Ти адієт чи просто расянін? Хочу вточнити твій діагноз
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10.09.2022 12:03 Ответить
какаяразнiца?
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10.09.2022 12:10 Ответить
Так,це вам не гуманітарку мародерити в промислових об'ємах,як зезидент зі слугами!
Офшорний мародер зезидент.
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10.09.2022 12:01 Ответить
радейки відмінні + базові станції. Непогано б було блоки шифрування. Україна випускає сумісні з разовими та добовими ключами.
Вдачі ЗСУ, та іншим підрозділам СОУ.
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10.09.2022 12:04 Ответить
Петро,перестань робити піар на крові. Краще піди-вкради гуманітарку. На "єдиному телемарафоні" все одно мосєйчучка розкаже що клован-геній👍
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10.09.2022 12:16 Ответить
А Мотороллу кацапы не прослушивают ?
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10.09.2022 12:41 Ответить
Из чего я делаю вывод - слишком активно Мотороллу внедряли во времена Кучмы , когда медведчук был головой АПУ и контролировал силовой блок
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10.09.2022 12:43 Ответить
Внедряли потому что тогда могли получить солидный откат. Уверен что эти рации уже другой системы.
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10.09.2022 15:18 Ответить
знову Порошенко на ЗСУ піариться, але гарні відосики від зе на марафоні важливіше, бо мосійчучка орденоносець.
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10.09.2022 13:13 Ответить
Дело Мотороллы живёт и побеждает!
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10.09.2022 13:24 Ответить
Ті, хто допомагає армії, створив зі своєю партії підрозділи і захищає Україну, постійно в зоні критики на "Зеленому єдиному марафоні", і переслідувані карманними ДРБ Зе, а ті, що мародерать гуманітарку, ховаються від призову - отримують ордена. Таку вибрали країну 73%!
Дякую шановнову пану Президенту Порошенко Петру Олексійовичу і його сім'ї, яка віддає ці кошти на захист України і життя кожного бійця!!!
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10.09.2022 14:35 Ответить
Так и подумалось что кто-то вытащил почивщего автомойщика из могилы и втыкнул ему антенну в шоколадный глаз. Простите, если что 😌 А рации шикарные.
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10.09.2022 14:37 Ответить
Петро Порошенко про забезпечення ЗСУ всім необхідним напередодні зими: "Збройні Сили України просуваються вперед, звільняючи населені пункти і наших співвітчизників на Харківщині та Херсонщині. Ми ж тримаємо за них кулаки і думаємо на два кроки вперед, як забезпечити кожного українського воїна всім необхідним.
Наближається зима. Буде холодно. І окрім генераторів, ми вирішили забезпечити наших захисників буржуйками. Про них мріють в кожному окопі, в кожній землянці.
Буржуйки дуже добре гріють. Дрова в них горять по 8-10 годин. Можна закласти повний комплект і не вставати для того, щоб підкинути дров.
Дякуючи нашій з вами ініціативі - нашим воїнам буде тепло взимку, і від буржуйок, і від тепла наших сердець".
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10.09.2022 16:52 Ответить
 
 