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С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 10 сентября, в Церкви Святого Николая УГКЦ на Аскольдовой могиле состоялось прощание с павшим украинским воином Александром "Хортом" Пидборижным.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Погибший защитник Украины будет похоронен в Переяславе на местном кладбище.

С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 01
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 02
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 03
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 04
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 05
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 06
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 07
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 08
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 09
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 10
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 11
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 12
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 13
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 14
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 15
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 16
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 17
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 18
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 19
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 20
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 21
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 22
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 23
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 24
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 25
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 26
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 27
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 28
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 29
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 30
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 31
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 32
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 33
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 34
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 35
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 36
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 37
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 38
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 39
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 40
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 41
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 42
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 43
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 44
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 45
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 46
С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве 47

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ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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Він закрив собою свою оселю свою матір,свою Батьківщину. Вічна Пам'ять Герою
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10.09.2022 11:58 Ответить
Дорогой ценой достается освобождение страны от кацапов,теряем наших прекрасных воинов. Склоняю колени перед Героем.
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10.09.2022 12:13 Ответить
...Дякуємо за твій подвиг!...
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10.09.2022 12:29 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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10.09.2022 12:33 Ответить
Вічна пам'ять!
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10.09.2022 14:28 Ответить
С.У.М.
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10.09.2022 17:37 Ответить
 
 