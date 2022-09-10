С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 сентября, в Церкви Святого Николая УГКЦ на Аскольдовой могиле состоялось прощание с павшим украинским воином Александром "Хортом" Пидборижным.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Погибший защитник Украины будет похоронен в Переяславе на местном кладбище.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео































































































Читайте также: В боях за освобождение Балаклеи от российских оккупантов погиб оператор телеканала "Прямой" Алексей Юрченко. ФОТО

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук