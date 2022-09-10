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С погибшим защитником Украины Александром Пидборижным простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 10 сентября, в Церкви Святого Николая УГКЦ на Аскольдовой могиле состоялось прощание с павшим украинским воином Александром "Хортом" Пидборижным.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Погибший защитник Украины будет похоронен в Переяславе на местном кладбище.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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