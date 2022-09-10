Сегодня из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 5 судов с 90 тыс. т украинской агропродукции. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Сегодня, 10 сентября, в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 5 судов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Министерства инфраструктуры Украины.
На борту этих судов 90 тыс. тонн украинской агропродукции.
Они отправились в направлении стран Африки и Европы.
С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 2,6 млн тонн агропродукции.
"В общей сложности из украинских портов вышли 113 судов с агропродукцией, которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки", - сообщили в Мининфраструктуры.
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