Сегодня из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 5 судов с 90 тыс. т украинской агропродукции. ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 сентября, в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 5 судов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Министерства инфраструктуры Украины.

На борту этих судов 90 тыс. тонн украинской агропродукции.

Они отправились в направлении стран Африки и Европы.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 2,6 млн тонн агропродукции.

"В общей сложности из украинских портов вышли 113 судов с агропродукцией, которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки", - сообщили в Мининфраструктуры.

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