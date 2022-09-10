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Сегодня из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 5 судов с 90 тыс. т украинской агропродукции. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Сегодня, 10 сентября, в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 5 судов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Министерства инфраструктуры Украины.

На борту этих судов 90 тыс. тонн украинской агропродукции.

Они отправились в направлении стран Африки и Европы.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 2,6 млн тонн агропродукции.

"В общей сложности из украинских портов вышли 113 судов с агропродукцией, которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки", - сообщили в Мининфраструктуры.

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Сегодня из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 5 судов с 90 тыс. т украинской агропродукции 01

Сегодня из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 5 судов с 90 тыс. т украинской агропродукции 02

Сегодня из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 5 судов с 90 тыс. т украинской агропродукции 03
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Прошу нагадати в якому саме місці/моменті судна перевіряє русня?
Дякую.
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10.09.2022 12:33 Ответить
в тому ж де марсиане
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10.09.2022 18:31 Ответить
кацапи повідомляють що
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10.09.2022 14:06 Ответить
 
 