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СБУ (18697) боты (62)

СБУ нейтрализовала в Киеве еще одну ботоферму, сотрудничавшую с PR-компаниями РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Киеве СБУ нейтрализовала ботоферму, злоумышленники создали 3 тысячи фиктивных аккаунтов для распространения деструктивного контента.

Об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленники создали 3 тысячи фиктивных аккаунтов для распространения деструктивного контента в популярных социальных сетях.

Свои информационные атаки они использовали для дискредитации министерств и ведомств, правоохранительных структур, военкоматов и Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к созданию ботофермы причастны два жителя столицы, бывшие работники ИТ-отрасли. Дельцы в собственных помещениях организовали процесс массовой регистрации и администрирования фейковых аккаунтов в соцсетях Instagram и Facebook.

Чтобы анонимизировать "учетные записи" ботов и избежать их блокировки, злоумышленники разработали специализированный программно-аппаратный комплекс.

Среди клиентов ботофермы были PR-компании РФ, занимавшиеся распространением антиукраинского контента.

В частности, эти боты "разгоняли" смонтированные по заказу видео- и фотоматериалы, дискредитировавшие украинских политических деятелей и высмеивающие законодательные инициативы.

СБУ нейтрализовала в Киеве еще одну ботоферму, сотрудничавшую с PR-компаниями РФ 01

СБУ нейтрализовала в Киеве еще одну ботоферму, сотрудничавшую с PR-компаниями РФ 02

СБУ нейтрализовала в Киеве еще одну ботоферму, сотрудничавшую с PR-компаниями РФ 03
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Топ комментарии
+16
Тепер ліпші сценарісти-кварталісти з Банкової ламають голови, як їх прив'язати до Пороха, щоб хоч зе-вата купилась.
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10.09.2022 13:15
+11
три тисячі? Всього-навсього? А в Пороха - аж мільйон!

Раптом що - це сарказм.
До речі, ота "мільона ботоферма" - не від Пороха була, яко потім встановили. Це все організував Ілля Пономароьов, колишній депутат госдури, а нині громадянин України; організував в порядку діяльності "Национальной Республиканской Армии". Баканов своїми діями зірвав спецоперацію Буданова проти ворога...
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10.09.2022 13:12
+9
що перша колона кремлядська колона запрацювала?
підпанку подоляк, це ви?
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10.09.2022 13:15
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Правила форума Совет форумчан
що перша колона кремлядська колона запрацювала?
підпанку подоляк, це ви?
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10.09.2022 13:15 Ответить
неужели все мишки дураки!? или только боты подоляка!
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10.09.2022 13:22 Ответить
Вам хоч Петро Олексійович вночі не сниться? ))
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10.09.2022 13:08 Ответить
Кого не дорахуємося сьогодні?
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10.09.2022 13:09 Ответить
"тіки так - спакойна!" (С) Я все ще з вами
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10.09.2022 14:40 Ответить
три тисячі? Всього-навсього? А в Пороха - аж мільйон!

Раптом що - це сарказм.
До речі, ота "мільона ботоферма" - не від Пороха була, яко потім встановили. Це все організував Ілля Пономароьов, колишній депутат госдури, а нині громадянин України; організував в порядку діяльності "Национальной Республиканской Армии". Баканов своїми діями зірвав спецоперацію Буданова проти ворога...
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10.09.2022 13:12 Ответить
Якщо так, то молодці. Але не менше буде користі, якщо ліквідують ботоферми подоляка!
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10.09.2022 13:13 Ответить
мама/папа в акуе как сьінок организовал биснес....
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10.09.2022 13:13 Ответить
Тепер ліпші сценарісти-кварталісти з Банкової ламають голови, як їх прив'язати до Пороха, щоб хоч зе-вата купилась.
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10.09.2022 13:15 Ответить
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10.09.2022 15:22 Ответить
Ну, для дискредитації конституційного суду ботоферма не потрібна. Він і сам робить це вправно.
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10.09.2022 13:28 Ответить
Бомбанули поДляка, бородату жінки з залізниці та обДристовича
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10.09.2022 13:45 Ответить
Шо опять? Да сколько ж их там?
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10.09.2022 13:55 Ответить
Ставили дизлайки відосикам зепрезидента?
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10.09.2022 14:29 Ответить
Solomon Goodman

Трольок, з клікухою замість ім'я, це ти у нас тут пАлітіческій АппАнент, від скромності не помреш?

Доречі, троляча істота, рАдной Ізик пАдучі, як усі тобі подібні тупі трольки неймовірно безграмотне, помилок більше ніж рядків, навіть на рівень трієчника середніх класів не тягнеш.

Дуй, недолуге, в чебурнет, до братів по "розуму" та не смерди в оточуючий світ.
А краще зразу за рАсєйським кораблем.

А от робота з такими як ти тролями таки повинна в усіх СМІ проводитись постійно та швидко.
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10.09.2022 15:39 Ответить
"-Дискредитували українських політичних діцячів..", це що Колю Котлєту, верещалку, всюдикутню, давидчика арахамію,єлдака, татарова, абдристовича, подоляка, шиферів, лисого і юзіка, труханова? Ти диви які негідники, обливали брудом таких видатних діячів **********. На них тримається весь світ, а ті дивись на святе замайнулися.
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10.09.2022 15:15 Ответить
які дискредитували українських політичних діячів та висміювали законодавчі ініціативи.

Шта? Дискредитували ЗЄ та СН? Серйозно?

Після всього, що ці ублюдки наробили, кацапи ще якось можуть їх дискредитувати?

Про які саме "ініціативи" йде мова?
Про намагання зняти голову НАБУ чи про велике будівгицтво замість озброєння?
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10.09.2022 15:36 Ответить
судя по всему это "коммерческая" ботоферма, которую может нанять любой за деньги, в том числе и "слуги народа". вполне может быть, что действующая власть тоже пользовалась их услугами, а теперь заметает следы устраняя свидетелей и конкурентов.
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10.09.2022 17:09 Ответить
По факту - це просто послуги з "розкручування" акаунтів в соц.мережах, чи така собі форма CEO. Можливо, комусь "не тому "розкрутили", за що й попали під "справу". А СБУ собі чергову "галочку" поставить за боротьбу з ворожою агентурою. Безумовно, і премії отримають. А тим часом справжні вороги в безпеці...
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10.09.2022 22:00 Ответить
интересно, где бьіло то сбу, когда миша федоров "почти не прибегал к помощи ботоферм" в 2019 году, и пригожинские топили за зебильчика нашего? Не? Тогда бьіло норм?
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10.09.2022 23:15 Ответить
 
 