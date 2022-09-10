СБУ нейтрализовала в Киеве еще одну ботоферму, сотрудничавшую с PR-компаниями РФ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Киеве СБУ нейтрализовала ботоферму, злоумышленники создали 3 тысячи фиктивных аккаунтов для распространения деструктивного контента.
Об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Злоумышленники создали 3 тысячи фиктивных аккаунтов для распространения деструктивного контента в популярных социальных сетях.
Свои информационные атаки они использовали для дискредитации министерств и ведомств, правоохранительных структур, военкоматов и Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к созданию ботофермы причастны два жителя столицы, бывшие работники ИТ-отрасли. Дельцы в собственных помещениях организовали процесс массовой регистрации и администрирования фейковых аккаунтов в соцсетях Instagram и Facebook.
Чтобы анонимизировать "учетные записи" ботов и избежать их блокировки, злоумышленники разработали специализированный программно-аппаратный комплекс.
Среди клиентов ботофермы были PR-компании РФ, занимавшиеся распространением антиукраинского контента.
В частности, эти боты "разгоняли" смонтированные по заказу видео- и фотоматериалы, дискредитировавшие украинских политических деятелей и высмеивающие законодательные инициативы.
Пожалуйста, подождите...
підпанку подоляк, це ви?
Раптом що - це сарказм.
До речі, ота "мільона ботоферма" - не від Пороха була, яко потім встановили. Це все організував Ілля Пономароьов, колишній депутат госдури, а нині громадянин України; організував в порядку діяльності "Национальной Республиканской Армии". Баканов своїми діями зірвав спецоперацію Буданова проти ворога...
Трольок, з клікухою замість ім'я, це ти у нас тут пАлітіческій АппАнент, від скромності не помреш?
Доречі, троляча істота, рАдной Ізик пАдучі, як усі тобі подібні тупі трольки неймовірно безграмотне, помилок більше ніж рядків, навіть на рівень трієчника середніх класів не тягнеш.
Дуй, недолуге, в чебурнет, до братів по "розуму" та не смерди в оточуючий світ.
А краще зразу за рАсєйським кораблем.
А от робота з такими як ти тролями таки повинна в усіх СМІ проводитись постійно та швидко.
Шта? Дискредитували ЗЄ та СН? Серйозно?
Після всього, що ці ублюдки наробили, кацапи ще якось можуть їх дискредитувати?
Про які саме "ініціативи" йде мова?
Про намагання зняти голову НАБУ чи про велике будівгицтво замість озброєння?