Чарльза III официально объявили королем Великобритании. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Совет по престолонаследию на церемонии в Сент-Джеймском дворце в Лондоне 10 сентября официально объявил сына усопшей Елизаветы II Чарльза монархом.
Историческая церемония впервые транслировалась на телевидении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Сам король поначалу не присутствовал, но присоединился ко второй части церемонии, чтобы провести свое первое заседание тайного совета.
Секретарь тайного совета Ричард Тилбрук объявил Чарльза "королем, главой Содружества, защитником веры", прежде чем произнести "Боже, храни короля".
Переполненный зал, где в частности были королева-консорт Камилла, принц Уэльский и премьер-министр Лиз Трасс, повторили эту фразу.
В первом ряду зрителей стояли бывшие премьер-министры Великобритании – Джон Мэйджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Дэвид Камерон, Тереза Мэй и Тони Блэр. Вместе с ними стоял лидер британской оппозиции, глава партии лейбористов Кир Стармер.
После короткой речи, в которой король отдал последнее уважение покойной королеве, Чарльз III с библией в руках произнес обет королевству и каждой его составляющей отдельно – Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.
Затем Чарльз III подписал документ, удостоверяющий его обет.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.
Пожалуйста, подождите...
Один із докторської бригади, яка була присутня під час смерті Королеви, на правах анономності відповів на запитання
- Так від чого конкретно померла Королева?
- Ні від чого конкретно. Просто її тіло перестало їй служити.
11 липня 2016 стала лідером Консервативної партії
Після перемоги на внутрішньопартійних виборах, обійняв посаду 24 липня 2018 року.
Після перемоги на внутрішньопартійних виборах, обійняла посаду 6 вересня 2022 року.
Прем'єр-міністр Великої Британії є головою уряду, котрий виконує багато виконавчих функцій, що номінально належать Суверену - голові держави. Відповідно до звичаю, Прем'єр-міністр та кабінет, котрий він очолює, відповідають за свої дії перед парламентом, членами якого вони є.
А так ... да, можете далі вумнічать !
Запросіть Міленді Сімонс, вона знає українську, нехай скаже, щоб було офіційно!
https://www.bbc.com/news/uk-59135132
В українській мові за традицією імена британських монархів латинізують або вимовляють на німецький манер. Тому король Джейкоб нам відомий як Яків, Джордж як Георг, а Чарльз за цією логікою стає Карлом.
За правилом, викладеним у підручнику «Теорія і практика перекладу» під редакцією О.І.Тереха, затвердженого Міністерством освіти України, «Нова книга», 2000 (автор І.В.Корунець), власні назви титулованих осіб (царі, королі, принци тощо) з англійської перекладаються. Саме тому української перекладали і ім'я королеви Єлизавети, а не Елізабет.
Чарльс - Шарль - Карл, це три варіанти (англ., фран., нім.) одного і того ж імені.
У британській традиції брати німецький варіант вимови
Тому Карл ІІІ.
Як і його попередники, Георг, а не Джордж, Яків, а не Джейкоб, .
Адже Вінзори перейменували себе на Віндзор тільки під час Першої Світової, а до того називалися - Саксен-Кобург-Готською династією
Зараз, зрозуміло, побратими по демократичному табору, але 700 років ворожості забути не можуть. І тому засунути гостру шпильку в зад один одному - свята справа.
Так усім відома нам пісня "Манчестер, Ліверпуль" французькою називається "Амур ат блу" (Любов у блакитному, приблизно) - Синє море, блакитне небо, біла яхта, ти, я й нікого на світі більше немає.
А англійський варіант Манчестер, Ліверпуль - Ти йдеш Манчестером, ти йдеш Ліверпулем, сіре небо, сіре море, дрібний дощ, ти втратила своє кохання і навіщо жити...
А це ще у добавку.
Щодо того, що Віндзори стали Віндзорами лише 1917 року, а до того були Саксен-Кобург-Готською династією, є що сказати?
У нас - склав присягу на вірність Українському народу і «я нікому нічєго нє должен».
Ось така фігня, малята!
Хай живе Король!