РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15257 посетителей онлайн
Новости Фото За рубежом
10 041 60
Великобритания (4267) Елизавета II (44) Чарльз III (12)

Чарльза III официально объявили королем Великобритании. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Совет по престолонаследию на церемонии в Сент-Джеймском дворце в Лондоне 10 сентября официально объявил сына усопшей Елизаветы II Чарльза монархом.

Историческая церемония впервые транслировалась на телевидении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Сам король поначалу не присутствовал, но присоединился ко второй части церемонии, чтобы провести свое первое заседание тайного совета.

Чарльза III официально объявили королем Великобритании 01

Секретарь тайного совета Ричард Тилбрук объявил Чарльза "королем, главой Содружества, защитником веры", прежде чем произнести "Боже, храни короля".

Переполненный зал, где в частности были королева-консорт Камилла, принц Уэльский и премьер-министр Лиз Трасс, повторили эту фразу.

Смотрите также: Украинцы несут цветы к посольству Великобритании в Киеве: чтят память королевы Елизаветы II. ФОТОрепортаж

В первом ряду зрителей стояли бывшие премьер-министры Великобритании – Джон Мэйджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Дэвид Камерон, Тереза Мэй и Тони Блэр. Вместе с ними стоял лидер британской оппозиции, глава партии лейбористов Кир Стармер.

После короткой речи, в которой король отдал последнее уважение покойной королеве, Чарльз III с библией в руках произнес обет королевству и каждой его составляющей отдельно – Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.

Чарльза III официально объявили королем Великобритании 02

Затем Чарльз III подписал документ, удостоверяющий его обет.

Чарльза III официально объявили королем Великобритании 03

Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Це не просто традиція. Нова голова уряду Ліз Трасс назвала Королеву скелею, на якій тримається Британія. Монархи в Британії це запорука, що там клоуни не правитимуть країною.
показать весь комментарий
10.09.2022 15:59
+20
У них - виголисив обітницю і дотримується її до останнього подиху.
У нас - склав присягу на вірність Українському народу і «я нікому нічєго нє должен».
Ось така фігня, малята!
показать весь комментарий
10.09.2022 15:42
+12
Колись один слюсар мені казав: "А на(видалено)віщо ці інжинєрА?"
показать весь комментарий
10.09.2022 15:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гц
показать весь комментарий
10.09.2022 15:26 Ответить
Сьогодні передали дуже цікаву новину.
Один із докторської бригади, яка була присутня під час смерті Королеви, на правах анономності відповів на запитання
- Так від чого конкретно померла Королева?
- Ні від чого конкретно. Просто її тіло перестало їй служити.
показать весь комментарий
10.09.2022 15:29 Ответить
Всі мабуть забули, скільки років було їй чи думали, що вона безсмертна. Прийшов час...
показать весь комментарий
10.09.2022 15:31 Ответить
З виразу обличчя новопризначеного короля читаЭться- При такому рiвню медицини мiг бий не дочекатися...
показать весь комментарий
10.09.2022 16:41 Ответить
и кто тебе эту "дуже цікаву новину" передал?
показать весь комментарий
10.09.2022 16:56 Ответить
Полиграф Полиграфович, я рад, что ты еще живой.
показать весь комментарий
10.09.2022 17:08 Ответить
Для чого зараз ці королеви і королі, є уряд, є прем'єр-міністр.
показать весь комментарий
10.09.2022 15:30 Ответить
Колись один слюсар мені казав: "А на(видалено)віщо ці інжинєрА?"
показать весь комментарий
10.09.2022 15:34 Ответить
це просто традиції!! у нас вон тоже Порошенко Гетьман і нічого
показать весь комментарий
10.09.2022 15:42 Ответить
Це не просто традиція. Нова голова уряду Ліз Трасс назвала Королеву скелею, на якій тримається Британія. Монархи в Британії це запорука, що там клоуни не правитимуть країною.
показать весь комментарий
10.09.2022 15:59 Ответить
Неясно як вони це забезпечить можуть. Там прем*єри через парламент проходять.
показать весь комментарий
10.09.2022 16:32 Ответить
...с подачи королевы може назовете прецедент когда парламент назначал премьера в обход монарха?
показать весь комментарий
10.09.2022 16:57 Ответить
Останні 3 обиралися через 3 роки.

11 липня 2016 стала лідером Консервативної партії

Після перемоги на внутрішньопартійних виборах, обійняв посаду 24 липня 2018 року.

Після перемоги на внутрішньопартійних виборах, обійняла посаду 6 вересня 2022 року.

Прем'єр-міністр Великої Британії є головою уряду, котрий виконує багато виконавчих функцій, що номінально належать Суверену - голові держави. Відповідно до звичаю, Прем'єр-міністр та кабінет, котрий він очолює, відповідають за свої дії перед парламентом, членами якого вони є.

А так ... да, можете далі вумнічать !
показать весь комментарий
10.09.2022 19:22 Ответить
навіть найзеленіший ЗелеБоба хоче бути найвеличнішим. А ви кажете. )
показать весь комментарий
10.09.2022 15:58 Ответить
Уважаемый ,корреспондент,а вы знаете,что королева была членом массонской ложе на ведущих ролях? Поэтому, ещё, не понятно кто чью волю выполнял: королева премьера или премьер королевы. В это ложе входят и президенты США ,и ведущие банкиры ,и ватикан ,да и многие политики из ведущих стран мира.
показать весь комментарий
10.09.2022 20:37 Ответить
Дура???
показать весь комментарий
10.09.2022 15:31 Ответить
Просто "простий нарід".
показать весь комментарий
10.09.2022 15:35 Ответить
Як правильно лкирилицею - Чарльз ІІІ чи Карл ІІІ ???
Запросіть Міленді Сімонс, вона знає українську, нехай скаже, щоб було офіційно!
показать весь комментарий
10.09.2022 15:34 Ответить
Чарльз ІІІ. Так вважають в UK, так пишуть їхні медіа.
показать весь комментарий
10.09.2022 15:44 Ответить
King Charles III, the new monarch
https://www.bbc.com/news/uk-59135132
показать весь комментарий
10.09.2022 15:46 Ответить
Charles ніяк не можна прочитати як Карл
показать весь комментарий
10.09.2022 15:48 Ответить
вы дуже сильно помиляєтесь
показать весь комментарий
10.09.2022 16:10 Ответить
Тоді читай як "Шарль"
показать весь комментарий
10.09.2022 16:58 Ответить
Цхарлес
показать весь комментарий
10.09.2022 20:59 Ответить
Карл Великий англійською та французькою Charlemagne
показать весь комментарий
10.09.2022 18:35 Ответить
Для англомовних різниці немає, а ось ми, за традицією, імена британських монархів латинізуємо. Тому король Джейкоб нам відомий як Яків, Джордж як Георг, а Чарльз за цією логікою стає Карлом.
показать весь комментарий
10.09.2022 15:45 Ответить
Для італійців він є-король Карл 3.
показать весь комментарий
10.09.2022 16:24 Ответить
Ага. А містер Браун - пан Коричневий, а містер Грін - пан Зелений.
показать весь комментарий
10.09.2022 16:24 Ответить
Пропитайте правила «перекладу» саме імен монархів.
показать весь комментарий
10.09.2022 16:28 Ответить
За якою традицією не хочете розказати? Це російська традиція для рускоязичних хохлів.
показать весь комментарий
10.09.2022 19:14 Ответить
Правопису української мови… Вибачаюся, ви гугл пошуком користуватися вмієте?
показать весь комментарий
10.09.2022 21:02 Ответить
Те що швидко знайшов:

В українській мові за традицією імена британських монархів латинізують або вимовляють на німецький манер. Тому король Джейкоб нам відомий як Яків, Джордж як Георг, а Чарльз за цією логікою стає Карлом.

За правилом, викладеним у підручнику «Теорія і практика перекладу» під редакцією О.І.Тереха, затвердженого Міністерством освіти України, «Нова книга», 2000 (автор І.В.Корунець), власні назви титулованих осіб (царі, королі, принци тощо) з англійської перекладаються. Саме тому української перекладали і ім'я королеви Єлизавети, а не Елізабет.
показать весь комментарий
10.09.2022 21:10 Ответить
Я не Міленда, але постараюсь вам відповісти.
Чарльс - Шарль - Карл, це три варіанти (англ., фран., нім.) одного і того ж імені.
У британській традиції брати німецький варіант вимови
Тому Карл ІІІ.
Як і його попередники, Георг, а не Джордж, Яків, а не Джейкоб, .
Адже Вінзори перейменували себе на Віндзор тільки під час Першої Світової, а до того називалися - Саксен-Кобург-Готською династією
показать весь комментарий
10.09.2022 15:47 Ответить
Я послухав на CNN з Лондону як звучить у британській традиції - звучить як Чарльз.
показать весь комментарий
10.09.2022 15:50 Ответить
Карл звучить скоріше у кацапській традиції.
показать весь комментарий
10.09.2022 15:51 Ответить
У британській традиціїї писати "Манчестер", читати "Ліверпуль", і це буде означати "Глазго".
показать весь комментарий
10.09.2022 15:58 Ответить
А ось у французькій традиції вважати англійців ворогами.
Зараз, зрозуміло, побратими по демократичному табору, але 700 років ворожості забути не можуть. І тому засунути гостру шпильку в зад один одному - свята справа.
Так усім відома нам пісня "Манчестер, Ліверпуль" французькою називається "Амур ат блу" (Любов у блакитному, приблизно) - Синє море, блакитне небо, біла яхта, ти, я й нікого на світі більше немає.
А англійський варіант Манчестер, Ліверпуль - Ти йдеш Манчестером, ти йдеш Ліверпулем, сіре небо, сіре море, дрібний дощ, ти втратила своє кохання і навіщо жити...
показать весь комментарий
10.09.2022 16:11 Ответить
Ну навіщо ви цю хрінь написали? Немає в британській традиції німецького варіанту вимови. Така традиція є в російській історіографії, і слідом за нею в українській. Чарльз в Британії як був Чарльзом так і залишився. Так само, як Георгів англійці називають Джорджами. А Вільгельма Завойовника називають Уільямом. Якщо ви мені не вірите, то просто подивіться відео в оригіналі з цієї сьогодняшньої церемонії. Там чітко і ясно вимовляють, що принц Чарльз тепер є "Чарлз третій", і ніяких Карлів там нема. Також можете подивитись різні англійські відео про інших королів. Вони там всі Чарльзи, Джоржи і Джейкоби, а не Карли, Георгі і Якови.
показать весь комментарий
10.09.2022 16:03 Ответить
Вірю вірю.
А це ще у добавку.
Щодо того, що Віндзори стали Віндзорами лише 1917 року, а до того були Саксен-Кобург-Готською династією, є що сказати?
показать весь комментарий
10.09.2022 16:16 Ответить
Ну були Саксен-Кобург-Готською, і що? Ви абсолютно чітко сказали, що у них є традиція брати німецький варіант вимови. А це неправда, немає у них такої традиції. У них виключно англійський варіант вимови для всіх монархів всіх їхніх династій усіх часів. Для цього достатньо послухати самих британців, на ютубі є тисячі відео зі звуком))) А щодо династій у мене претензій нема. До речі, Бурбони у Франції наче не були німецькою династією. Так чому ж ми їхніх королів називаємо Людовиками, а не Луї, як самі французи?
показать весь комментарий
10.09.2022 16:26 Ответить
Ви мелете нісенітниці - брешете або просто дурні. Це в російській традиції всіх монархів обнімечують. В британській традиції немає ніяких Карлів, Георгів, Яковів, а є Чарльзи, Джорджі, Джеймси. Принц Чарльз став королем ЧАРЛЬЗОМ ІІІ - ніякого імені він НІКОЛИ не міняв.
показать весь комментарий
10.09.2022 19:19 Ответить
от самі бачите, що одностайності в цьому питанні нема...
показать весь комментарий
10.09.2022 15:50 Ответить
Одностайності у данному випадку і не потрібно - як піддані Британської корони вважають, те й вірно.
показать весь комментарий
10.09.2022 15:54 Ответить
Як на монетах будуть карбувати - то і буде єдиний правильний варіант. Бо так само будуть писати у "монарших рескриптах".
показать весь комментарий
10.09.2022 16:07 Ответить
Пинхусруль lll
показать весь комментарий
11.09.2022 09:21 Ответить
з Елізаветою пішла ціла епоха, ми вже в новій живемо...
показать весь комментарий
10.09.2022 15:37 Ответить
Нарешті збулася мрія "більшості населення". Повну і неподільну владу отримав "чистоган".
показать весь комментарий
10.09.2022 16:12 Ответить
Карльз)
показать весь комментарий
10.09.2022 15:37 Ответить
У них - виголисив обітницю і дотримується її до останнього подиху.
У нас - склав присягу на вірність Українському народу і «я нікому нічєго нє должен».
Ось така фігня, малята!
показать весь комментарий
10.09.2022 15:42 Ответить
Це ще м'який варіант. А то склав присягу на вірність народу України, а "власть пєрємєнілась" - і "Служу Расіі!"
показать весь комментарий
10.09.2022 16:02 Ответить
В Україні проживає декілька далеких родичів британської королівської родини з роду Закревських.
показать весь комментарий
10.09.2022 15:43 Ответить
Tegyvuoja karalius!
показать весь комментарий
10.09.2022 15:57 Ответить
Перша фотка зачьотна. Король, "королева" і чувак, який не розуміє, що ці двоє тут роблять.
показать весь комментарий
10.09.2022 16:02 Ответить
God save the King!
показать весь комментарий
10.09.2022 16:17 Ответить
Миру і процвітання Британії!
Хай живе Король!
показать весь комментарий
10.09.2022 16:28 Ответить
Он принцессу Диану грохнул! Она там единственная среди тех рептилоидов на человека была похожа
показать весь комментарий
10.09.2022 17:03 Ответить
Це ж чоловікові 73 роки ...
показать весь комментарий
10.09.2022 16:36 Ответить
«Карл III» - так по сложившейся традиции, если не брать во внимание короля Кэрла, который правил в англосаксонском королевстве Мерсия в VII веке. Однако тут сыграла свою роль гегемония в IX веке другого англосаксонского королевства Уэссекс, с которого традиционно начинается список монархов Англии и впоследствии Великобритании.
показать весь комментарий
10.09.2022 18:09 Ответить
Дуже цікаво. Але до Чарльза ІІІ стосунку немає.
показать весь комментарий
10.09.2022 19:21 Ответить
 
 