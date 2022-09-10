Группа "Барс" разведроты 25-й бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии. ФОТОрепортаж

Он пойдет в обменный фонд для спасения наших пленных героев.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Группа "Барс" разведроты 25-й воздушно-десантной бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии. Подразделения этой дивизии панически бегут в разных направлениях. Кстати, десантники спасли жизнь российскому офицеру, потому что товарищи его бросили, а сам наложить жгут Эсмарха на свои раны он не смог бы. Теперь пойдет в обменный фонд для спасения наших пленных героев", - рассказал он.

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