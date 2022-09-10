Группа "Барс" разведроты 25-й бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии. ФОТОрепортаж
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Он пойдет в обменный фонд для спасения наших пленных героев.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Группа "Барс" разведроты 25-й воздушно-десантной бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии. Подразделения этой дивизии панически бегут в разных направлениях. Кстати, десантники спасли жизнь российскому офицеру, потому что товарищи его бросили, а сам наложить жгут Эсмарха на свои раны он не смог бы. Теперь пойдет в обменный фонд для спасения наших пленных героев", - рассказал он.
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+60 Tohellandback
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+52 Алекс Мышкевич
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показать весь комментарий10.09.2022 18:21
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Ось до чого призводить відсутність еліти протягом кількох сторіч.
П.С.
і що цікаво, судячи з дебільних пропозицій української спілки письменників про закриття музею булгакова, жодних уроків не вивчено.
А ми ж знаємо навколо чого кружляють думки кацапів.
що в цього кацапо-ординця з дупою? якась вона пiдсмажена...