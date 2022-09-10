РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15257 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
49 761 118
армия РФ (15392) война (46904) плен (2355) Харьковщина (4134) Бутусов Юрий (3913) пленные (1838) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (109)

Группа "Барс" разведроты 25-й бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Он пойдет в обменный фонд для спасения наших пленных героев.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Группа "Барс" разведроты 25-й воздушно-десантной бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии. Подразделения этой дивизии панически бегут в разных направлениях. Кстати, десантники спасли жизнь российскому офицеру, потому что  товарищи его бросили, а сам наложить жгут Эсмарха на свои раны он не смог бы. Теперь пойдет в обменный фонд для спасения наших пленных героев", - рассказал он.

Смотрите также: Минобороны РФ назвало бегство на Харьковщине "перегруппировкой" для "достижения цели спецоперации". ВИДЕО

Группа Барс разведроты 25-й бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии 01
Группа Барс разведроты 25-й бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии 02
Группа Барс разведроты 25-й бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии 03
Группа Барс разведроты 25-й бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии 04
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+60
штаны уже снимают, мальчик в трусиках очередной
показать весь комментарий
10.09.2022 18:13
+52
вот так, с голой жопой и останется в памяти потомков
показать весь комментарий
10.09.2022 18:15
+49
Жорстоко знищено колону кадирівців під Лисичанськом
показать весь комментарий
10.09.2022 18:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
спасся від кадировців..
показать весь комментарий
10.09.2022 23:19 Ответить
Фото крутелезного воїна з "Барсу" безперечно ролетиться на меми. Щасти всім нашим бійцям!
показать весь комментарий
10.09.2022 19:18 Ответить
Впадають у око упороті москалі саме з українськими прізвищами.
Ось до чого призводить відсутність еліти протягом кількох сторіч.
П.С.
і що цікаво, судячи з дебільних пропозицій української спілки письменників про закриття музею булгакова, жодних уроків не вивчено.
показать весь комментарий
10.09.2022 19:21 Ответить
Кацапи, побачивши фото цього підполкана з голою сракою, скажуть, що бандлерівці його катували.

А ми ж знаємо навколо чого кружляють думки кацапів.
показать весь комментарий
10.09.2022 19:31 Ответить
Так має бути за всіма парашниками які причетні до війни в Україні, в тому числі і з ******.
показать весь комментарий
10.09.2022 19:35 Ответить
Уявляю вже це фото у кацапських пабліках. І підпис до нього: "Украинские нацисты-содомиты совершают акт группового надругательства над военнослужащим РФ".
показать весь комментарий
10.09.2022 19:42 Ответить
Кацап їм пропонує секс, за те щоб відпустили? От збоченець!
показать весь комментарий
10.09.2022 20:03 Ответить
Так наступав шо аж жопа порвалась))
показать весь комментарий
10.09.2022 20:06 Ответить
у рабсіян все через жжопу
показать весь комментарий
10.09.2022 21:44 Ответить
віхоть з триколора йому в сраку. шоб штани не спадали )
показать весь комментарий
10.09.2022 20:12 Ответить
з московською куркою мутантом разом
показать весь комментарий
10.09.2022 21:47 Ответить
Перев'язують ізраїльським бандажем восьми дюймовим , бо у дебільних орків в аптечках тільки зеленка і вата . Взагалі кацапи не знають , що таке ******* тактична аптечка , то і добре , більше їх вимре .
показать весь комментарий
10.09.2022 20:23 Ответить
Певне пораненого підполковника на останок підлеглі солдати трахнули в кращих традиціях армії рашки і злиняли, бо він сракою догори якось зручно примостився.
показать весь комментарий
10.09.2022 21:29 Ответить
Не опускайтеся зі своїми висловлюваннями до рівня москаля. (перепрошую)
показать весь комментарий
10.09.2022 22:48 Ответить
прийшов спасати..., свинопес..
показать весь комментарий
10.09.2022 21:42 Ответить
пiдсмажена дупа.

що в цього кацапо-ординця з дупою? якась вона пiдсмажена...
показать весь комментарий
10.09.2022 23:08 Ответить
кадировці підсмажили..
показать весь комментарий
10.09.2022 23:23 Ответить
"Знімай штани! Їбати тебе буду!" (с)
показать весь комментарий
10.09.2022 23:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 