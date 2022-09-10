РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15257 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияВойна в Украине Война
15 963 26
война (46904) Нацполиция (15746) коллаборационизм (682) Балаклея (247) ГБР (2551)

ГБР задержало начальника оккупационной "полиции" Балаклеи, который успел сбежать в Купянск. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Отрабатывая информацию о возможном сотрудничестве правоохранителей с российскими оккупантами в освобожденной Балаклее на Харьковщине, силовики установили предателя, возглавлявшего "полицейское отделение".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственного бюро расследований.

До оккупации мужчина был одним из руководителей полиции Балаклейщины, а когда пришли российские захватчики, добровольно согласился с ними сотрудничать и возглавил оккупационное отделение.

"После того, как Вооруженные силы Украины выбили из города захватчиков, предатель решил бежать в так называемую "ЛНР". Но этого сделать не успел. Его задержали в городе Купянск. Сейчас решается вопрос сообщения о подозрении, а также избрании меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура. ГБР напоминает, что наказание за сотрудничество с врагом - неотвратимо", - говорится в сообщении.

Смотрите также: СБУ разоблачила двух предателей в освобожденном Купянске. ВИДЕО

ГБР задержало начальника оккупационной полиции Балаклеи, который успел сбежать в Купянск 01

ГБР задержало начальника оккупационной полиции Балаклеи, который успел сбежать в Купянск 02
ГБР задержало начальника оккупационной полиции Балаклеи, который успел сбежать в Купянск 03
ГБР задержало начальника оккупационной полиции Балаклеи, который успел сбежать в Купянск 04

Смотрите также: На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+29
тікав тікав та не втік )))
наше ВСУ дуже швидко суне!!! не втече жодне падло!!!
показать весь комментарий
10.09.2022 19:52
+28
херово бежал....
показать весь комментарий
10.09.2022 19:55
+18
а встановіть ще відповідального за здачу Півдня. а, слабо? все шісток якихось ловите?
показать весь комментарий
10.09.2022 19:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тікав тікав та не втік )))
наше ВСУ дуже швидко суне!!! не втече жодне падло!!!
показать весь комментарий
10.09.2022 19:52 Ответить
херово бежал....
показать весь комментарий
10.09.2022 19:55 Ответить
под взглядом львицы, парализующим задние конечности, не не сфинктер ануса (судя по обоср*нному боку)... бежать даже херово не получится... только на цырлах )))))
показать весь комментарий
10.09.2022 20:03 Ответить
ЧОМУ ЗАКРИТЕ РИЛО.
показать весь комментарий
10.09.2022 20:02 Ответить
а встановіть ще відповідального за здачу Півдня. а, слабо? все шісток якихось ловите?
показать весь комментарий
10.09.2022 19:52 Ответить
чи ви там волонтерів кошмарите, то й нІколи?
показать весь комментарий
10.09.2022 19:53 Ответить
А Ви замітили нові віяння влади? Затриманих військовими колаборантів передають не в СБУ чи поліцію, а в ДБР, щоб хоч якось відбілити цих фальсифікаторів справ на генералів Павловського, Марченко, Кривоноса, на Ріфа та інших. Чи хтось думає, що ДБР бігаж попереду ЗСУ і затримує злочинців? Щоб ви не робили, народ пам'ятає ваші попередні "заслуги". Клістрони всі віддали у війська?
показать весь комментарий
10.09.2022 22:03 Ответить
Цей, я так розумію, для обміну не згодиться? То, може, і не потрібно його берегти живим?
показать весь комментарий
10.09.2022 19:52 Ответить
Посвідчення більше недійсне
показать весь комментарий
10.09.2022 19:52 Ответить
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Внезапно, российское командование отдало приказ на отвод Суда на отвод барж проекта 436 БИС, тех самых которые с уголковыми радиолокационными отражателями на мачтах, от Керченского моста. Что случилось? Баржами жалко рисковать, поскольку на мост уже ***?
показать весь комментарий
10.09.2022 19:53 Ответить
Друзі ви не повірете але пишуть що ЗСУ зайшли у Донецький аеропорт) це якесь божевілля
показать весь комментарий
10.09.2022 19:54 Ответить
це може бути наше ІПСО
показать весь комментарий
10.09.2022 19:59 Ответить
обменяют как мутного мера-амфетаминщика Мелитополя федорова
показать весь комментарий
10.09.2022 19:54 Ответить
Суддя відпустить під заставу. А там, через кородон...:

"... мешканку Київщини, яка очолювала одну зі столичних шкіл, заарештували наприкінці березня за звинуваченням у зраді. У травні суд випустив жінку із СІЗО під заставу пів мільйона гривень.

За даним ЗМІ, йдеться про скандальну відому в Києві шкільну директорку Аллу Ратушну"
показать весь комментарий
10.09.2022 19:55 Ответить
На жаль, цей варіант дуже навіть можливий. Швидше посадять якогось дядька, котрий в перші дні війни вкрав у кацапів калаша за незаконне зберігання зброї.
показать весь комментарий
10.09.2022 20:11 Ответить
на калыму..опа-опа резиновая попа

показать весь комментарий
10.09.2022 19:57 Ответить
Та шо рішати, відпустить під заставу та підписку, потім ще раз зловлять в Лисичанську
показать весь комментарий
10.09.2022 20:00 Ответить
Він точно зробить спробу збігти ще раз бо він рецидивіст ?
показать весь комментарий
10.09.2022 20:04 Ответить
І цей зрадник Калайда Олег Іванович, обіймав посаду начальник балаклійського віддділу поліції.
показать весь комментарий
10.09.2022 20:08 Ответить
Зрадників і колаборантів прибирати на місці, бо наші продажні суди можуть відпустити під заставу.
показать весь комментарий
10.09.2022 20:09 Ответить
Та все з ним буде добре.Хотів би втікнути втікнув.Подзвонив потрібним людям,що занесе щоб далі працював на благо...А вот на благо кого і якої країни якраз це і треба задуматися.Хоча зрадив раз ,про другий раз навіть не мигне оком.
показать весь комментарий
10.09.2022 20:37 Ответить
зебіли підбирають здібних щурів у свою команду.. ці зрадники України будуть найвірнішими псами при захисті Вошьдя-Зупермена, якщо що
показать весь комментарий
10.09.2022 22:37 Ответить
..і захопив цього зрадника батальон "Донбас", а ДБР приїхали на готове
показать весь комментарий
10.09.2022 22:41 Ответить
На палю - і усі справи.
показать весь комментарий
10.09.2022 23:37 Ответить
Первым делом на кол.А уж опосля......
показать весь комментарий
11.09.2022 01:54 Ответить
 
 