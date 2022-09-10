ГБР задержало начальника оккупационной "полиции" Балаклеи, который успел сбежать в Купянск. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Отрабатывая информацию о возможном сотрудничестве правоохранителей с российскими оккупантами в освобожденной Балаклее на Харьковщине, силовики установили предателя, возглавлявшего "полицейское отделение".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственного бюро расследований.
До оккупации мужчина был одним из руководителей полиции Балаклейщины, а когда пришли российские захватчики, добровольно согласился с ними сотрудничать и возглавил оккупационное отделение.
"После того, как Вооруженные силы Украины выбили из города захватчиков, предатель решил бежать в так называемую "ЛНР". Но этого сделать не успел. Его задержали в городе Купянск. Сейчас решается вопрос сообщения о подозрении, а также избрании меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура. ГБР напоминает, что наказание за сотрудничество с врагом - неотвратимо", - говорится в сообщении.
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