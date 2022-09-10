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Батальон "Донбасс" захватил в Купянске 7 пленных, из них два кадровых военных РФ, 4 мобилизованных на оккупированных территориях и предатель Калайда. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Батальон "Донбасс" 15-го полка Нацгвардии захватил в только что освобожденном Купянске 7 пленных, из них два кадровых российских военных, 4 мобилизованных на оккупированных территориях, а также предатель Олег Калайда.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Батальон "Донбасс" 15-го полка Нацгвардии захватил в только что освобожденном Купянске 7 пленных, из них два кадровых российских военных, 4 мобилизованных на оккупированных территориях, а также предатель Олег Калайда, поступившего на службу в российскую полицию в Балаклее. Предатель, как и другие пленные, передан в спецслужбы. Россия всегда вас бросит, всегда. Все, кто сотрудничал с российскими оккупантами, мгновенно фильтруются и задерживаются, никакой эвакуации предателей Россия не проводила, о бегстве своих войск российские генералы даже многих своих солдат не предупреждали", - рассказал журналист.

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Батальон Донбасс захватил в Купянске 7 пленных, из них два кадровых военных РФ, 4 мобилизованных на оккупированных территориях и предатель Калайда 01
Батальон Донбасс захватил в Купянске 7 пленных, из них два кадровых военных РФ, 4 мобилизованных на оккупированных территориях и предатель Калайда 02
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Топ комментарии
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10.09.2022 19:55
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10.09.2022 19:57
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10.09.2022 19:54 Ответить
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10.09.2022 19:55 Ответить
Спи! Утром Лисичанск уже будет свободный! Хотелось бы пожелать не останавливаться (пока тараканы в панике разбегаются) и от Личичанска быстрым маршем (даже не тратить времени на форсирования реки и не остнавливаясь на освобождении Северодонецка) идти на Луганск через Горское и Александровск по отдой ветви и через Первомайск-Стаханов-Брянку -Алчевск-Михайловку-Белое по другой ветке!
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10.09.2022 20:30 Ответить
Поспиш тут! Інтернет уже гуде - НАШІ В ДОНЕЦЬКОМУ АЕРОПОРТУ!!!
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10.09.2022 20:51 Ответить
Дай Бог! Я до войны (2014-го) жил на 1-й площадке Донецка рядом с автовокзалом "Западный" , в нескольких км от аэропорта. Прекрасно помню и представляю как можно быстро добраться до центра, пока тараканы и орки не очухались!
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10.09.2022 21:01 Ответить
Сестра жила на 2й. привет земеля.
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10.09.2022 21:32 Ответить
Здорово! По утрам бегал на 2-ю и обратно, смотрю по снимкам со спутника от 2-й и АВ "Западный" только руины остались!
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10.09.2022 21:48 Ответить
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10.09.2022 19:57 Ответить
СОБАЧА БУДКА ДЕ?
ПРОЛЮБИЛИ, ЯК ЗАВШЕ?
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10.09.2022 20:00 Ответить
хлопи, редактори ЦЕНЗОРА, маю на увазі, фотка дві теми поспіль одного того самого посвідчення - перебор
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10.09.2022 19:58 Ответить
тільки в одній темі його пика і прізвище заретушовані
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10.09.2022 20:05 Ответить
тіпо "сховався"
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10.09.2022 20:06 Ответить
Ну... трохи наплутали... Тут же зараз новина за новиною і всі хороші Може трохи того... На грудь кинули
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10.09.2022 21:17 Ответить
Калайда к успеху шёл. Не получилось..не фартонуло. Теперь на осину.
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10.09.2022 19:58 Ответить
Калаида довго збирався -- забув де нички.
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10.09.2022 20:04 Ответить
Соціальний ліфти вони такі))) був ніхто, потім колаборант, зараз буде арештантом
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10.09.2022 20:10 Ответить
Пятух "Гранит" не захотел светить свою фамилию..видать чуяло уже тогда своим свинособачьим нюхом ..
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10.09.2022 20:11 Ответить
Калайду мерзотника таки взяли , молодці наші хлопці 👍🏼😕
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10.09.2022 20:23 Ответить
шедевральное видео расейских пропагандонов
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10.09.2022 20:29 Ответить
Поздравляю боевых побратимов. Горжусь, что служил в батальоне*Донбасс* добровольцем с 14по16г. Жаль, что из НацГвардии поперли по причине ранения и полученой инвалидности. Не помогли 8 ходатайств командования батальона, ни личный прием командующим НацГвардией.
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10.09.2022 20:32 Ответить
Ви вже зробили свий внесок в перемогу,, э багато роботи в тилу.
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10.09.2022 20:38 Ответить
Калайду того треба на бутилку посадити обов'язково
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10.09.2022 21:01 Ответить
При спробі втечі....
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10.09.2022 21:12 Ответить
Калайду на палю! Зрадникі повинні бути бокарані гірше ніж вороги,хоча пекло їх прийме і кожному знайдеться своє місце у котлі.
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10.09.2022 21:50 Ответить


на зрадникiв, манкуртiв та колаборантiв Женевська конвенцiя не розповсюджується.

Виявити. Розкрити. Оприлюднити.

колаборанти, рашистськi пропагандони та iншi гидота, яку потрiбно знищити.

https://evocation.info/uk/
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10.09.2022 23:17 Ответить
Не туди жгут наклали.на шию потрібно жгут накладати!
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10.09.2022 23:50 Ответить
УП--ніколи не подає прізвища і фото зрадників--ЦН молодці що все доносите в реаліях Дякую
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11.09.2022 08:44 Ответить
 
 