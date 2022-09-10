Батальон "Донбасс" захватил в Купянске 7 пленных, из них два кадровых военных РФ, 4 мобилизованных на оккупированных территориях и предатель Калайда. ФОТО

Батальон "Донбасс" 15-го полка Нацгвардии захватил в только что освобожденном Купянске 7 пленных, из них два кадровых российских военных, 4 мобилизованных на оккупированных территориях, а также предатель Олег Калайда.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Батальон "Донбасс" 15-го полка Нацгвардии захватил в только что освобожденном Купянске 7 пленных, из них два кадровых российских военных, 4 мобилизованных на оккупированных территориях, а также предатель Олег Калайда, поступившего на службу в российскую полицию в Балаклее. Предатель, как и другие пленные, передан в спецслужбы. Россия всегда вас бросит, всегда. Все, кто сотрудничал с российскими оккупантами, мгновенно фильтруются и задерживаются, никакой эвакуации предателей Россия не проводила, о бегстве своих войск российские генералы даже многих своих солдат не предупреждали", - рассказал журналист.

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