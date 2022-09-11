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Воины 113-й бригады теробороны освободили Василенково и Артемовку на Харьковщине, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку на Харьковщине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Шаг за шагом наши бойцы деоккупируют украинскую землю. Воины 113-й отдельной бригады териториальной обороны освободили Василенково и Артемовку, что на Харьковщине. Мы должны помнить, что свобода не дается легко. Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас. Безграничная благодарность всем нашим воинам! Гордимся каждой и каждым!" – рассказал президент.

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Воины 113-й бригады теробороны освободили Василенково и Артемовку на Харьковщине, - Зеленский 01
Воины 113-й бригады теробороны освободили Василенково и Артемовку на Харьковщине, - Зеленский 02
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Топ комментарии
+21
Сказали ж не коментувати, поки не закінчиться операція. Заберіть відеокамеру з бункера і дайте йому шашликів. А бійцям тероборони і ЗСУ велика подяка!
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10.09.2022 23:37
+14
Неймовірні кадри https://www.youtube.com/watch?v=qHyvrH1qEQc
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10.09.2022 23:42
+12
Вслід за ЗСУ має прийти український зв'язок, радіо і тв. І назавжди відключене і заблоковане все рашистське!
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11.09.2022 00:03
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Ми пахалі.
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10.09.2022 23:32 Ответить
Сказали ж не коментувати, поки не закінчиться операція. Заберіть відеокамеру з бункера і дайте йому шашликів. А бійцям тероборони і ЗСУ велика подяка!
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10.09.2022 23:37 Ответить
Неймовірні кадри https://www.youtube.com/watch?v=qHyvrH1qEQc
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10.09.2022 23:42 Ответить
До сліз!
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11.09.2022 00:00 Ответить
колона швидких Києвом ... Бережи їх життя Господи ....
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10.09.2022 23:43 Ответить
Вслід за ЗСУ має прийти український зв'язок, радіо і тв. І назавжди відключене і заблоковане все рашистське!
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11.09.2022 00:03 Ответить
Це правда. На жаль, Мінстець свого часу так і не зміг завести на Донбас українське радіо і ТВ та відключити запоребриковське.
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11.09.2022 01:03 Ответить
Освабадітєльти хрєнов ти куди Азовців відправив ❓
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11.09.2022 00:10 Ответить
У мене слів немає наскільки це підло, дволико хайпувати на перемога ЗСУ, а тим часом кошмарти волонтерів,розкрадати гумунітарку, домовлятися з російськими олігархами і т.д.
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11.09.2022 00:14 Ответить
Греки таки праві були: гарне зовні, гарне і духом. Фото наших воїнів живих і ангелів: краса та душевна велич. Зайшла в марафон на мить, виродки сидять, косоокі, мішки, негарні, ще й підло брешуть
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11.09.2022 00:24 Ответить
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11.09.2022 00:33 Ответить
А ЗЕзіденту можна поперед ГШ *******?

Чи цьому блазню взагалі все можна після узурпації влади?
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11.09.2022 00:38 Ответить
чем больше зеля гнусавит по телевизору, тем более неприятен и омерзителен он становится...
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11.09.2022 04:56 Ответить
Це зелене лайно, заспокоїться, чи п...длявий рот прорвало надовго?
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11.09.2022 04:58 Ответить
 
 