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За прошедшие сутки россияне из минометов и САУ обстреляли 5 громад на Сумщине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне за день вели обстрелы по пяти громадам Сумской области – обошлось без человеческих потерь, но есть разрушения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По Николаевской сельской громаде утром был артобстрел, 3 прилета.

По Краснопольской громаде враг совершил минометный обстрел – 4 прилета, а впоследствии россияне стреляли из артиллерии – 13 прилетов. Позже в результате обстрела из минометов (6 прилетов) загорелась стерня на поле площадью около 2 га.

В Середино-Будской громаде было 2 прилета из 120-мм миномета и обстрел из АГС (станковый автоматический гранатомет) – 15 прилетов. 16 прилетов из САУ. Поврежден частный жилой дом, окна соседнего дома. Повреждена электросеть, побиты огороды и автомобиль.

Великописаревская громада: 5 прилетов из артиллерии.

По Эсманской громаде со стороны РФ прилетело 4 мины.

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За прошедшие сутки россияне из минометов и САУ обстреляли 5 громад на Сумщине 01

За прошедшие сутки россияне из минометов и САУ обстреляли 5 громад на Сумщине 02

За прошедшие сутки россияне из минометов и САУ обстреляли 5 громад на Сумщине 03
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11.09.2022 08:22 Ответить
 
 