За прошедшие сутки россияне из минометов и САУ обстреляли 5 громад на Сумщине. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне за день вели обстрелы по пяти громадам Сумской области – обошлось без человеческих потерь, но есть разрушения.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
По Николаевской сельской громаде утром был артобстрел, 3 прилета.
По Краснопольской громаде враг совершил минометный обстрел – 4 прилета, а впоследствии россияне стреляли из артиллерии – 13 прилетов. Позже в результате обстрела из минометов (6 прилетов) загорелась стерня на поле площадью около 2 га.
В Середино-Будской громаде было 2 прилета из 120-мм миномета и обстрел из АГС (станковый автоматический гранатомет) – 15 прилетов. 16 прилетов из САУ. Поврежден частный жилой дом, окна соседнего дома. Повреждена электросеть, побиты огороды и автомобиль.
Великописаревская громада: 5 прилетов из артиллерии.
По Эсманской громаде со стороны РФ прилетело 4 мины.
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-Ніяк не можу зрозуміти, чому стріляти у відповідь по орках, які вдерлися на нашу територію - можна, а по тих, що в мордорі - це табу? Як після цього я можу повірити в те, що було завдано якихось ударів по Бєлгородській області?