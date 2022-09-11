Россияне ракетой ударили по жилому кварталу Днепра, по Никополю выпущено более 35 снарядов из "Градов", - Резниченко. ФОТОрепортаж

Ночью враг ударил по двум районам Днепропетровщины – Днепровскому и Никопольскому.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь с обстрелами и ранеными… Враг попал по двум районам – Днепровскому и Никопольскому.

По центру Днепра россияне направили ракету. Ударили прямо по жилому кварталу, где мирно спали семьи днепровцев. Раненый 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть разрушение админпостроек, магазинов, рынка, складов и жилых домов. Детали уточняются.

Никополь обстреляли трижды за ночь. Туда прилетели более 35 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека - двое мужчин и женщина. Мужчины в больнице. Их состояние средней тяжести", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе изуродовано 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных учреждений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.

Ударил враг и по Марганецкой громаде. Предварительно, без раненых и разрушений.

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