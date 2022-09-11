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Россияне ракетой ударили по жилому кварталу Днепра, по Никополю выпущено более 35 снарядов из "Градов", - Резниченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью враг ударил по двум районам Днепропетровщины – Днепровскому и Никопольскому.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь с обстрелами и ранеными… Враг попал по двум районам – Днепровскому и Никопольскому.

По центру Днепра россияне направили ракету. Ударили прямо по жилому кварталу, где мирно спали семьи днепровцев. Раненый 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть разрушение админпостроек, магазинов, рынка, складов и жилых домов. Детали уточняются.

Никополь обстреляли трижды за ночь. Туда прилетели более 35 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека - двое мужчин и женщина. Мужчины в больнице. Их состояние средней тяжести", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе изуродовано 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных учреждений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.

Ударил враг и по Марганецкой громаде. Предварительно, без раненых и разрушений.

Читайте также: Ночью россияне обстреляли три района Днепропетровщины, повреждены объекты промышленной инфраструктуры и фермерское хозяйство

Россияне ракетой ударили по жилому кварталу Днепра, по Никополю выпущено более 35 снарядов из Градов, - Резниченко 01


Россияне ракетой ударили по жилому кварталу Днепра, по Никополю выпущено более 35 снарядов из Градов, - Резниченко 02

Россияне ракетой ударили по жилому кварталу Днепра, по Никополю выпущено более 35 снарядов из Градов, - Резниченко 03

Россияне ракетой ударили по жилому кварталу Днепра, по Никополю выпущено более 35 снарядов из Градов, - Резниченко 04

Россияне ракетой ударили по жилому кварталу Днепра, по Никополю выпущено более 35 снарядов из Градов, - Резниченко 05

Россияне ракетой ударили по жилому кварталу Днепра, по Никополю выпущено более 35 снарядов из Градов, - Резниченко 06
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Топ комментарии
+37
Отгребают от ВСУ на поле боя-мстят мирным жителям. Типичные методы войны "доблестнай расейскай армии". Ублюдки конченые.
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11.09.2022 08:07
+23
Мстяться, уроди..
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11.09.2022 08:04
+15
з нем міста привітали паскуди...
слава Богу минулося без жертв...
тримайся Дніпро на Дніпрі !!!
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11.09.2022 08:59
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Мстяться, уроди..
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11.09.2022 08:04 Ответить
Отгребают от ВСУ на поле боя-мстят мирным жителям. Типичные методы войны "доблестнай расейскай армии". Ублюдки конченые.
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11.09.2022 08:07 Ответить
А що там "гамнестіінтернейшл", мовчить? Язик в дупі *уйла застряг? Чи "ета другоє"-кацапам все можна.
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11.09.2022 08:18 Ответить
Та ні!
Це наслідки здачі півдня боневтіком оманським.
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11.09.2022 08:44 Ответить
да ти йо@нутий на все ото....
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11.09.2022 08:56 Ответить
з нем міста привітали паскуди...
слава Богу минулося без жертв...
тримайся Дніпро на Дніпрі !!!
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11.09.2022 08:59 Ответить
днем* (пардон)
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11.09.2022 09:47 Ответить
Вторая армия Третьего мира ...это почти спецназ путлера при штурма школы в Беслане...пойду шукать что такое страны третьего мира...,наверно Сомалийские пираты...
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11.09.2022 09:03 Ответить
По Троицкому.... Хорошо, что он сейчас заброшенный
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11.09.2022 09:19 Ответить
там вокруг рядом...вритык... жилой сектор - ему тоже досталось не хило,
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11.09.2022 09:50 Ответить
там 50м в одну сторону - здание СБУ
100 м в другую сторону - здание МВД
хотели скорей всего туда
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11.09.2022 11:24 Ответить
Якраз навпаки і в один бік.
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11.09.2022 12:40 Ответить
Так так-фактично мвс і сбу знаходяться в одній величезній будівлі,але з різних боків
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11.09.2022 15:57 Ответить
МВД - нагору по Красній
СБУ - праворуч по Хороброго
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12.09.2022 09:42 Ответить
Ви ще координати тут викладіть, а заодно і штабу командування Схід.
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12.09.2022 10:40 Ответить
С удовольствием:55.751666666694774221° пн. ш. 37.617777777805777362° сх. д. Киньте туда, пожалуйста ядерную бомбу на 100 Мгтонн. Только побыстрее, а то они собрались уже Красноярск захватить
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13.09.2022 20:47 Ответить
100% цілили в один з цих будинків. Але ж там взагалі така щильна житлова забудова навкруги-на щастя в житлові будинки не влучили
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11.09.2022 15:54 Ответить
Вночі? І шоб воно їм дало?
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11.09.2022 18:08 Ответить
документація,сервера,картотека - БАГАТО чого
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12.09.2022 09:41 Ответить
Та ну, аби знищити документи треба влаштувати пожежу, тим більше що цінні документи зберігаються в металевих шафах і сейфах і як правило не на верхньому поверсі, для серверів треба знищувати самі накопичувачі, а це можливо лише в наслідок прямого влучання в устаткування. До того ж більшість інформації вже перенесена в хмари. По тому, що ми бачимо з залишків базару, не того не іншого не відбулося - стріляли по горобцях.
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12.09.2022 09:59 Ответить
Да чтобы кацапы ударили и по своим?!? Сотрудники этих контор с детства мечтают о форме с курицей!
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13.09.2022 20:41 Ответить
Зверье бешеное, козломордые нелюди будьте прокляты и горите в аду следующих 300 лет
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11.09.2022 09:36 Ответить
До сліз шкода Січеслава, Нікополя, Марганця, Покрова, Самари, Кривого Рога, Зеленодольська, Павлограда..., всієї нашої центральностепової Української козацької твердині... Конвульсії смертельно пораненого звіра завжди дуже небезпечні. Особливо такої тварюки, як Путлер зі своїм московськоугрофіннським "воїнством". Тільки повна ліквідація цієї потвори, Московськоугрофіннської імперії та Нюрнберг-2 над основними її злочинцями, починаючи з Путлера, забезпечить світові на довгі роки мир і спокій. Це не гадання і не пророцтво, це досить поверховий аналіз нашої світової історії від 1848 року по сьогодні.
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11.09.2022 10:13 Ответить
Ссуки . Хочу ,чтобы по маскве прилетело. Какого *** бомбить мирные города . ?????
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11.09.2022 10:13 Ответить
Рашистские мрази,как всегда, в своем репертуаре- ракетами ночью по жилым кварталам! Смерть рашистским оккупантам!!! Слава ЗСУ!
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11.09.2022 10:43 Ответить
надо юг освобождать, иначе кошмарить будут Днепр постоянно...
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11.09.2022 17:10 Ответить
 
 