Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску. ФОТО

Прошлой ночью оккупанты ударили ракетой С-300 по Краматорску.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Последствия ночного ракетного удара С-300 по Краматорску. Россия продолжает уничтожать промышленность нашего города", – отметил он.

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