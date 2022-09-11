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Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Прошлой ночью оккупанты ударили ракетой С-300 по Краматорску.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Последствия ночного ракетного удара С-300 по Краматорску. Россия продолжает уничтожать промышленность нашего города", – отметил он.

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Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску 01
Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску 02
Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску 03
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С300 по наземних цілях б'є на 50-60 км максимум. Тобто батарея рашистів зовсім близько від міста. Враховуючи темпи контрнаступу ЗСУ на Донбасі, дивно, що ця батарея ще не втекла...
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11.09.2022 10:26 Ответить
Нікополь і Енергодар - то особлива ситуації, кацапські фашисти ці 2 міста з Запорізької АЕС обстрілюють, там по прямій через Дніпро кілометрів 20, якщо не меньше. А інші міста - схоже, з важких систем РСЗВ, там дальність 100-120 км, тобто з окупованих районів Херсонщини цілять ...
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11.09.2022 11:40 Ответить
35 км по радиоканалу, 120 км макс по траектории неуправляемой
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11.09.2022 12:26 Ответить
Дивно що їм вдається так точно бити 300-ми.... Мабуть гарно підготовлені екіпажі.... Було б чудово чих людей накрити артою і знищити...
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11.09.2022 10:39 Ответить
 
 