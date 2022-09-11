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Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Прошлой ночью оккупанты ударили ракетой С-300 по Краматорску.
Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Последствия ночного ракетного удара С-300 по Краматорску. Россия продолжает уничтожать промышленность нашего города", – отметил он.
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Sergii Naushenko
показать весь комментарий11.09.2022 10:26 Ответить Мне нравится 3
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Sergii Naushenko
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pc igrock d59d7606
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Mika Pat
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