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Воины спецподразделения "KRAKEN" подняли флаг Украины в Савинцах на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Поселок городского типа Савинцы Балаклейского района освобожден от российских оккупационных войск.
Как передает Цензор.НЕТ, видео обнародовал украинский боец Сергей Величко (Чили).
"Суббота, 10 число, 11 часов. Савинский поселковый совет. Савинцы - это Украина, никаких тряпок здесь не будет. Все будет Украина", - подчеркнул украинский защитник.
Также в сети появилось фото, на котором наши воины ВСУ сфотографировались с флагом на фоне сельсовета.
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Втомлені,ночі недосипають,але впевнено гонять ворога з рідної землі.