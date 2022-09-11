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Воины спецподразделения "KRAKEN" подняли флаг Украины в Савинцах на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Поселок городского типа Савинцы Балаклейского района освобожден от российских оккупационных войск.

Как передает Цензор.НЕТ, видео обнародовал украинский боец Сергей Величко (Чили).

"Суббота, 10 число, 11 часов. Савинский поселковый совет. Савинцы - это Украина, никаких тряпок здесь не будет. Все будет Украина", - подчеркнул украинский защитник.

Читайте также: Бутусов о наступлении на Харьковщине: Это не демонстрация того, что российская армия решила побежать домой. Это украинская армия подготовила операцию

Также в сети появилось фото, на котором наши воины ВСУ сфотографировались с флагом на фоне сельсовета.

Воины спецподразделения KRAKEN подняли флаг Украины в Савинцах на Харьковщине 01
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Топ комментарии
+36
Героям слава !!! Рідненькі, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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11.09.2022 10:56
+24
Красень!
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11.09.2022 10:58
+23
Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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11.09.2022 10:55
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Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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11.09.2022 10:55 Ответить
Героям слава !!! Рідненькі, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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11.09.2022 10:56 Ответить
Красатульчики❤️❤️❤️❤️❤️💙💛💙💛🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👍👍👍👍👍👍‼️🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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11.09.2022 11:51 Ответить
Красень!
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11.09.2022 10:58 Ответить
Торнадо рулит!!! и разруливает
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11.09.2022 10:59 Ответить
Справжній КОЗАРЛЮГА......
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11.09.2022 10:59 Ответить
А "прикокошений" вчора високоточним ротом знищив 300 бійців Кракену.
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11.09.2022 11:00 Ответить
це хто такий?
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11.09.2022 11:26 Ответить
та то мабуть про конашонку мова. ))
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11.09.2022 12:06 Ответить
Які молодці! Слава ЗСУ!
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11.09.2022 11:08 Ответить
Хлопці , Ви Героі і молодці 👍🏼👊🏼💪🙏🏼❤️❤️❤️
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11.09.2022 11:18 Ответить
Молодці!
Втомлені,ночі недосипають,але впевнено гонять ворога з рідної землі.
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11.09.2022 13:15 Ответить
 
 