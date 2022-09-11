ВСУ "затрофеили" редкий российский РЛК "Зоопарк-1М" на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Украинские защитники захватили российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1М".

Об этом сообщает пресс-центр Управления стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Парад кацапского ленд-лиза продолжается. На этот раз наши казаки затрофеили "очень редкого зверя". Это первый с начала полномасштабного вторжения рабочий экземпляр РЛК разведки и контроля стрельбы 1Л219 "Зоопарк-1", который захвачен у кацапов", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Воины спецподразделения "KRAKEN" подняли флаг Украины в Савинцах на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТО





