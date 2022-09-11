ВСУ "затрофеили" редкий российский РЛК "Зоопарк-1М" на Харьковщине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Украинские защитники захватили российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1М".
Об этом сообщает пресс-центр Управления стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Парад кацапского ленд-лиза продолжается. На этот раз наши казаки затрофеили "очень редкого зверя". Это первый с начала полномасштабного вторжения рабочий экземпляр РЛК разведки и контроля стрельбы 1Л219 "Зоопарк-1", который захвачен у кацапов", - говорится в сообщении.
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вогневої позиції артилерії: 40 м
вогневої позиції РЗСВ: 55 м
стартової позиції тактичних ракет: 95 м
не дуже точно, точність українських зоопарків не вказана (і це правильно). Але за словами Снєгірьова німецькі станції найточніші. І слава богу, щзо Німеччина трохи нам їх дала ( чи продала).
Разом із ескалібурами та хімерами, що наводяться із супутника, москалям наші зроблять капут
Бережи вас Боженька!