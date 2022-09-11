РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12874 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
7 141 10
война (46939) обстрел (20230) Покровск (83) Требушкин (5)

Оккупанты пять раз в течение суток обстреляли "Искандерами" Покровск, есть погибшие. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За минувшие сутки россияне 5 раз обстреляли город Покровск в Донецкой области ракетами типа "Искандер".

Об этом мэр Покровска Руслан Требушкин сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Город Покровск подвергся 5 обстрелам ракетами типа 9М723 "Искандер М" в промежуток времени с 21:20 до 02:20", - написал он.

По его информации, повреждены более 20 жилых домов и железнодорожная инфраструктура. Также он добавил, что из-за обстрелов работа Карловской фильтровальной станции до сих пор не восстановлена, водоснабжение в Покровскую громаду не подается.

Позже Требушкин сообщил, что по состоянию на 10:10 вследствие ночных обстрелов погибли 6 граждан, еще один человек не справился с травмами.

По словам мэра Покровска, сейчас специалисты жилищно-коммунального отдела и подрядных организаций оказывают жителям помощь в разборе завалов и оформлении документов на ремонт домов.

"Постараемся как можно быстрее привести здания в жилое состояние: забьем окна листами ОСБ, починим кровли", - отметил он.

Смотрите также: Российская армия обстреляла 22 населенных пункта Донетчины за сутки. Нанесли удары по школе, железной дороге, жилым домам, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Также городской голова сообщил об эвакуации в Чехию эвакуационным поездом.

"Продолжаем набор группы для эвакуации в чешский городок Мале Сватоновице (по инициативе и поддержке волонтеров из г. Львов). Набранная группа из Покровска эвакуационным поездом может добраться до Львова, а оттуда, с помощью волонтеров, можно будет доехать до Чехии. Для того, чтобы попасть в эвакуационную группу, нужно зарегистрироваться по телефону: 0-800-300-101", - отметил Требушкин.

Также он сообщил о движении эвакуационных поездов: "Продолжает курсировать эвакуационный поезд во Львов и по четным числам в Кировоградскую область. Запись осуществляется на следующую четную дату до 15.00 по нечетным числам. Регистрация на поезд по телефону 0-800-300-101".

По словам мэра, комендантский час и режим светомаскировки в городе действует с 21:00 до 05:00.

Оккупанты пять раз в течение суток обстреляли Искандерами Покровск, есть погибшие 01


Оккупанты пять раз в течение суток обстреляли Искандерами Покровск, есть погибшие 02

Оккупанты пять раз в течение суток обстреляли Искандерами Покровск, есть погибшие 03

Оккупанты пять раз в течение суток обстреляли Искандерами Покровск, есть погибшие 04

Оккупанты пять раз в течение суток обстреляли Искандерами Покровск, есть погибшие 05
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
показать весь комментарий
11.09.2022 11:48
+3
Від балістичних ракет типу "Іскандер" наше ППО практично безсиле. Єдиний шанс - збивати такі ракети на зльоті, вони злітають дуже повільно. Але враховуючи їх дальність (до 500 км), скоріше за все їх запускають з території рф
показать весь комментарий
11.09.2022 11:47
+2
рашистські нацисти, будьте ж ви прокляті во віки віків, аж до Сьомого коліна !!! Амінь !!!
показать весь комментарий
11.09.2022 12:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Від балістичних ракет типу "Іскандер" наше ППО практично безсиле. Єдиний шанс - збивати такі ракети на зльоті, вони злітають дуже повільно. Але враховуючи їх дальність (до 500 км), скоріше за все їх запускають з території рф
показать весь комментарий
11.09.2022 11:47 Ответить
Шановна, так в Чехії потяг не їде, він їде до Львова,потім хто хоче у Чехії,перед цим домовляються
показать весь комментарий
11.09.2022 13:23 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 11:48 Ответить
рашистські нацисти, будьте ж ви прокляті во віки віків, аж до Сьомого коліна !!! Амінь !!!
показать весь комментарий
11.09.2022 12:00 Ответить
кто говорил что искандеров осталось 200 штук и уже берегут?
показать весь комментарий
11.09.2022 12:24 Ответить
Поняли что уже не понадобится и пакостят.
показать весь комментарий
11.09.2022 21:46 Ответить
***** настаивает, что он не стоит $300 млрд, а намного дороже. Зачем вы оскорбляете его такой низкой оценкой ущерба?
показать весь комментарий
11.09.2022 12:48 Ответить
Вісім років ми дамбилі Бомбас?Справді?А Іскандери теж наші?
показать весь комментарий
11.09.2022 12:59 Ответить
Покровск держись. Красивый уютный город, весь в зелени и цветах. Рашистские фашисты попали в частный сектор, практически центр города. Пусть же фашистам бумерангом вернется в семь раз больше за все зло, что они сделали для Украины.
показать весь комментарий
11.09.2022 14:32 Ответить
 
 