Оккупанты пять раз в течение суток обстреляли "Искандерами" Покровск, есть погибшие. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки россияне 5 раз обстреляли город Покровск в Донецкой области ракетами типа "Искандер".

Об этом мэр Покровска Руслан Требушкин сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Город Покровск подвергся 5 обстрелам ракетами типа 9М723 "Искандер М" в промежуток времени с 21:20 до 02:20", - написал он.

По его информации, повреждены более 20 жилых домов и железнодорожная инфраструктура. Также он добавил, что из-за обстрелов работа Карловской фильтровальной станции до сих пор не восстановлена, водоснабжение в Покровскую громаду не подается.

Позже Требушкин сообщил, что по состоянию на 10:10 вследствие ночных обстрелов погибли 6 граждан, еще один человек не справился с травмами.

По словам мэра Покровска, сейчас специалисты жилищно-коммунального отдела и подрядных организаций оказывают жителям помощь в разборе завалов и оформлении документов на ремонт домов.

"Постараемся как можно быстрее привести здания в жилое состояние: забьем окна листами ОСБ, починим кровли", - отметил он.

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Также городской голова сообщил об эвакуации в Чехию эвакуационным поездом.

"Продолжаем набор группы для эвакуации в чешский городок Мале Сватоновице (по инициативе и поддержке волонтеров из г. Львов). Набранная группа из Покровска эвакуационным поездом может добраться до Львова, а оттуда, с помощью волонтеров, можно будет доехать до Чехии. Для того, чтобы попасть в эвакуационную группу, нужно зарегистрироваться по телефону: 0-800-300-101", - отметил Требушкин.

Также он сообщил о движении эвакуационных поездов: "Продолжает курсировать эвакуационный поезд во Львов и по четным числам в Кировоградскую область. Запись осуществляется на следующую четную дату до 15.00 по нечетным числам. Регистрация на поезд по телефону 0-800-300-101".

По словам мэра, комендантский час и режим светомаскировки в городе действует с 21:00 до 05:00.















