РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12874 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
9 231 64
война (46939) помощь (6173) Порошенко (19365) волонтеры (2545) ВСУ (5161)

Украинским воинам на фронт передадут печки-буржуйки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" передают на фронт печки-буржуйки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую солидарность".

"Вооруженные силы Украины продвигаются вперед, освобождая населенные пункты и наших соотечественников в Харьковской и Херсонской областях. Мы же держим за них кулаки и думаем на два шага вперед, как обеспечить каждого украинского воина всем необходимым", - объясняет Порошенко.

Украинским воинам на фронт передадут печки-буржуйки 01
Украинским воинам на фронт передадут печки-буржуйки 02

"Вы уже привыкли за более чем полгода войны, что наша команда сконцентрирована на очень высокотехнологичных вещах: на стратегических дронах, на роботах, на бронетехнике. Ну и на пикапах, бронежилетах, касках, радиостанциях. Но близится зима. Будет холодно. И кроме генераторов, мы решили обеспечить наших защитников буржуйками", – объясняет Порошенко.

Волонтеры знают, буржуйка нужна в каждом окопе, в каждой землянке. "Буржуйки очень хорошо греют. Дрова в них горят по 8-10 часов. Можно заложить полный комплект и не вставать для того, чтобы подкинуть дров", – говорит Порошенко.

Фонд Порошенко с волонтерами также передают в новообразованую бригаду более 200 радиостанций Motorola и оборудование для связи.

Украинским воинам на фронт передадут печки-буржуйки 03

На днях Порошенко вместе с послом Эстонии побывал на испытаниях беспилотного робота Themis для эвакуации раненых. Уникальную машину, производимую в Эстонии для армий стран-членов НАТО, Порошенко передал парамедикам батальона "Госпитальеры".

Смотрите также: ВСУ получат комплект радиостанций Motorola. ФОТО

Как известно, через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+28
А боти Подоляка знов заламуватимуть руки, що "Порошенко піариться на крові!"
показать весь комментарий
11.09.2022 11:42
+17
А перед передачей ночью тыловики на печки от Европейской Солидарности поставят логотип Слуг народа.
показать весь комментарий
11.09.2022 11:40
+15
Ну Порошенко,ну барига,ну піариться? Бажаю щоб кожен так піарився.як Порошенко. Дякуємо П,О,Ну а коли вже єврей коломойський--зеленський,які вже забрали в державі міліарди покажуть колону танків закуплеих за свої кошти.? Чи він "зустрічає самольот з масками закупленими Епіцентром" від коронавірусу" Тільки відосики!!! Бо лохам це подобається.
показать весь комментарий
11.09.2022 11:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А перед передачей ночью тыловики на печки от Европейской Солидарности поставят логотип Слуг народа.
показать весь комментарий
11.09.2022 11:40 Ответить
А боти Подоляка знов заламуватимуть руки, що "Порошенко піариться на крові!"
показать весь комментарий
11.09.2022 11:42 Ответить
Не, в этот раз на дровах пиариться.
показать весь комментарий
11.09.2022 14:55 Ответить
Я думала,що слуг,як дрова. Пробач мене Боже
показать весь комментарий
11.09.2022 11:50 Ответить
Добра справа. Можна по різному ставитись до Порошенко, але ось цікаво, чому не чутно інших наших політиків, зокрема, Тимошенко ? Де вона чи не хоче поділитись своїми статками ? Де Смешко, якого піарив Гон(р)дон ? Про всяких мураєвих, бойко, ахметових можна не казати...
показать весь комментарий
11.09.2022 14:41 Ответить
Продолжить список можно, сарширяя его до невыносимых пределов. Гриценко, Садовой и т.д. А старуха с прокаченной соской, она же газовая принцесса Ю.Тимошенко на самом опасном и ответственном участке "фронта", вместе со своей дочуркой, и она появиться, непременно появиться. К очередным выборам. Как и паалковник ОНГОтоле с Садовым и т.д. Да, и поделиться она не хочет, ибо "нищая", как церковная крыса Московского пархата.
показать весь комментарий
11.09.2022 14:53 Ответить
. "Буржуйки дуже добре гріють. Дрова в них горять по 8-10 годин. Можна закласти повний комплект і не вставати для того, щоб підкинути дров", - говорить Порошенко. Джерело: https://censor.net/ua/p3366383

готувати на них можно ? Чай вскипятити , борщ зварити ?
показать весь комментарий
11.09.2022 11:41 Ответить
А як же, навіть орків смажити.
показать весь комментарий
11.09.2022 11:43 Ответить
ще й як!
показать весь комментарий
11.09.2022 11:44 Ответить
Так не видно де місця для пательні
показать весь комментарий
11.09.2022 11:46 Ответить
На РозеткаUA - ціна 4300 гр
показать весь комментарий
11.09.2022 11:47 Ответить
В них три отвори. Центральний.
показать весь комментарий
11.09.2022 11:52 Ответить
А по світлинах не видно?
показать весь комментарий
11.09.2022 11:47 Ответить
А по світлинах не відно
а на моїй фоткe відно 😌
покажить , будь ласка , куди пательню поставити
показать весь комментарий
11.09.2022 11:51 Ответить
посередині, отам де кришечка
показать весь комментарий
11.09.2022 11:53 Ответить
Тоді добре

а ще питання про товщину металу - мае бути десь більше 5 мм ( у хозяйнуватих ) . А якщо е 3 мм - ті прогорають швидко
показать весь комментарий
11.09.2022 11:57 Ответить
Є такий метал, як жаростійка нержавійка.
показать весь комментарий
11.09.2022 12:05 Ответить
думаю... на довготривале (вічне))) використання вони і не розраховані.. тут важливі вага (щоб з собою переносити) і примітивність в використанні (ну і тепловіддача зрозуміло головне)... якщо роблять (щоби по бистреньку) з металевих діжок (а там метал жеж зовсім не для того)..
показать весь комментарий
11.09.2022 12:07 Ответить
Ну да, буржуйки от порошенка не очень. Зато буржуйки от зеленского хорошие, там и чай заварить, и борщ сварить можно нормально
показать весь комментарий
11.09.2022 11:50 Ответить
Я трошки розуміюсь в буржуйках , бо хлопці на будівництві часто приїжджають із різних регіонів і зимой їм потрібна і буржуйка.

так ось , КОЛИ ПАЛЯТЬ ДРОВА , то гріх чай не вскипятити чі борщ приготувати
ТОМУ І ПИТАЮ - де місця для 6-10 літр кастрюлі ?
показать весь комментарий
11.09.2022 11:54 Ответить
Спросите у верховного главнокомандующего.
показать весь комментарий
11.09.2022 11:56 Ответить
Шо спитати - хто ще буржуйки на фронт готуе ?
Писали , що Кличко теж готуе.

а що там Зе робить ? Він поїде фотографуватись коло буржуек - я так розумію
показать весь комментарий
11.09.2022 11:59 Ответить
Вот и спросите у зеленского, какого хера на фронт плохие буржуйки едут
показать весь комментарий
11.09.2022 12:07 Ответить
А твій ***** і на буржуйках розуміється? Знає все від аборту до космосу? То чому ж тоді ви втікаєте з України?
показать весь комментарий
11.09.2022 12:02 Ответить
Вы слепое? На фото четко видно, куда кастрюлю ставить, и плоская верхняя поверхность позволяет греть на ней все, что угодно, от чашки до чайника
показать весь комментарий
11.09.2022 11:58 Ответить
Не хамить
на моїй фотке відно , а на фотке в статті не видно , ТОМУ ЩО МАТЕРІАЛ ГОТОВУВ ТОЙ, хто буржуйку в очі не бачив
а я турбуюсь , шоб Порошенко правильние буржуйки хлопцям поставив , а не фуфло
рахуйте шо я ТЕХКОНТРОЛЬ
показать весь комментарий
11.09.2022 12:03 Ответить
Вы контроллируете волонтеров? Мало того, что слепое, так еще и с головой у вас проблемы. Власть контроллируйте, а не волонтеров.
показать весь комментарий
11.09.2022 12:05 Ответить
А вам , кацапам , ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РАША

УКРАІНЦІ не хамят

Перший признак троля - перехід на особистості
показать весь комментарий
11.09.2022 12:10 Ответить
Вы так и не написали, как вы будете зеленского контроллировать, какие он буржуйки закупает? может вы бот на зарплате?
показать весь комментарий
11.09.2022 12:17 Ответить
Бот. І не сумнівайтесь.
показать весь комментарий
11.09.2022 15:53 Ответить
Ти дура? Згинь.
показать весь комментарий
11.09.2022 15:47 Ответить
А вам, кацапка , прямо в рашу
перший признак троля - перехід на особисти образи
показать весь комментарий
11.09.2022 16:24 Ответить
Да, на этой модели можно, там же комфорка, но в комплект еще нужна труба отводить продукты горения
показать весь комментарий
11.09.2022 12:15 Ответить
А що зробив зеленський і його патрон коломойський? Просто жлобня
показать весь комментарий
11.09.2022 11:41 Ответить
зеленская ліпить логотипи свого "фонду" на закордонну гуманітарку
показать весь комментарий
11.09.2022 11:47 Ответить
ну вот...опять...
кто-то просто тревочно пафосно озвучивает о 90 днях трудной зимы....
а кто-то сразу включился в процесс и озаботился сделать, чтоб согрелось ВСУ ...
от Гетьман, от пиарщик )))))
показать весь комментарий
11.09.2022 11:43 Ответить
Думаю, скоро ще і Європа запросить такі буржуйки...
показать весь комментарий
11.09.2022 11:43 Ответить
не знаю как Европа.... но многим украинцам не помешали б... для подстраховки...
показать весь комментарий
11.09.2022 11:46 Ответить
я вас можливо розчарую, но у південних країнах Європи немає централизованого опалення
буржуйка тут називається КАМІН, до достаньо пафосна річ, й мають її не всі, скажімо так - лище багаті
бідні гріються тільки єлектрічеством - тобто кондиционер, або різні інфракрасні нагревачі
також дуже розповсюджені єлектроодеяла, добто ковдра та простині з проводами

українці достаньо ******** від комунізму народ, звикший до халяви включно до централізованого опалення, за яке платяться копійки, ну які небудь пару тисяч гривень, тобто меньше 100 доларів за квартиру
такого ******* від халяви в Європі немає по багатьом причинам

по перше - філософська та загально міровозренческа причина

ящо зробити центральне опалення, то на ровному місці виростуть гніди, у яких буде занадто багати влади над людьми, та буде величезний грошовий струм, до якого скоріш за все присосется який небудь жид, він та його пейсата родина будуть жити хорошо, а люди будуть жити у холоді
це головна причина - не утворювати собі начальство, від якого будешь залежати на ровному місці
далі того жида що зьявиться на грошовому струмі, якого взагалі не повинно бути - треба буде контролювати, потрібна ще додаткова бюрократія, тобто хабарі будуть між жидом, що контролює грошовий струм та тим хто перевіряє того жида

народ у нас достаньо ******** від халяви СССР, та звикший годувати жидів, яких взагалі не повинно бути, не повинно бути зайвих грошових струмів, великих рахінків, бо у світі є жиди, це спеціальний таких народ, який взагалі не може ні про що думати вже тисячоріччя, лише про то, як присосатися до грошового потоку - це в них на генетичному вже рівні

а насосавши грошей - будь який жид захоче влади над тими, чиї гроши він висмокчує, що ми можемо спостерігати в Україні

ну а друга причина - єкономія - бо передача тепла по трубах потребує величезних трат на теплоізоляцію, ну й взагалі це не єфективно - передавати на відстань тепло замість єлектричества по проводам

але камін набагато більш могутня річ, ну наприклад я могу вкинуть на ніч одну палету з опилок, коштують вони копійки, з еврот коштує пакет в якому штук 10, тобто одна палета на ніч, ну й наприклад одна палета на день

це буде разів в 10 дешевше єектрічество, ну й в мільярд (просто в бескінечність разів) дешевше для людей - ніж утворювати величезні грошові потоки, до яких присосуться потім жиди, а потім, насосавши достаньо грошей, вони ще й влади над людьми захотять, над тими, чьїх грошей вони насосали
показать весь комментарий
11.09.2022 12:07 Ответить
ще я забув додати, що в Європі дуже розповсюждений такий спеціфічний пристрій
приблизно метр на метр розміром, який ставиться на даху
на тому пристрії є сонячна панель та бак з водою приблизно литрів на 100
це теж дозволяє уникати централізованого опалення та усіх пов'язаних ним недоліків, перерахованих вище
показать весь комментарий
11.09.2022 13:49 Ответить
Скидаю гроші зараз тільки на ГО Справа Громад, бо вони з Порошенко, іншим якось Чмуту, Притулі і т.п., чомусь перехотілося.
показать весь комментарий
11.09.2022 11:52 Ответить
Я також перераховую кошти на допомогу ГО "Справа Громад" і вжеотримав майку з трафаретом бронеавтомобіля. Хто в темі,то знає про що я
показать весь комментарий
11.09.2022 12:27 Ответить
Ну Порошенко,ну барига,ну піариться? Бажаю щоб кожен так піарився.як Порошенко. Дякуємо П,О,Ну а коли вже єврей коломойський--зеленський,які вже забрали в державі міліарди покажуть колону танків закуплеих за свої кошти.? Чи він "зустрічає самольот з масками закупленими Епіцентром" від коронавірусу" Тільки відосики!!! Бо лохам це подобається.
показать весь комментарий
11.09.2022 11:55 Ответить
Бєня пофарбує буржуйку. А може і дві.
показать весь комментарий
11.09.2022 12:02 Ответить
не словом, а ділом
респект, Гетьмане!
показать весь комментарий
11.09.2022 11:58 Ответить
Самое лучшее топливо -- тротил - 2 шашки и не более,
на 40л. буржуйку
показать весь комментарий
11.09.2022 12:00 Ответить
Верховне закидає армію зігріваючими відосиками.
показать весь комментарий
11.09.2022 12:00 Ответить
Єрмак переправить їх на Епіцентр
показать весь комментарий
11.09.2022 12:01 Ответить
Справа добра, але якщо зверху було б більше рівного місця для пательні чи кастрюлі, було б ще краще! Та й ніжки у ціх буржуйок якісь занадто розпальцовані, можна було б попростіше поставити, дешевше вийшло би, а на заощаджені гроші ще пару-трійку зробити.

Цікаво ще, наскільки вони пристосовані для переноски.
показать весь комментарий
11.09.2022 12:02 Ответить
З торців є ручки для перенесення.
показать весь комментарий
11.09.2022 12:04 Ответить
***, ну от цікаво, ви справді ідіоти чи показуєте свій ідіотизм за копійки?
показать весь комментарий
11.09.2022 15:57 Ответить
Чим кацапи відрізняються від людей, так це тим, що перехід на особистості і намагання образити вони вважають за найсильніший аргумент у суперечці!

Отже - з вами все зрозуміло!
показать весь комментарий
11.09.2022 17:05 Ответить
спс порошенку...притула в тюрьму..ща встанут и побегут-єто восстание машин
показать весь комментарий
11.09.2022 12:11 Ответить
Дякуємо,Петре Олексійовичу!
показать весь комментарий
11.09.2022 12:12 Ответить
Прямо буржуи только такими плитами и пользуются.
показать весь комментарий
11.09.2022 12:18 Ответить
Вперше бажаю, щоб ця допомога від Порошенка і Справи громад для ЗСУ виявилась даремною. Щоб саме буржуйки не знадобились ЗСУ взимку. Щоб ЗСУ зимували в казармах на повністю деокупованій Україні. Бажаю серцем.

Але головою розумію, що до зими моє бажання може не здійснитися...
показать весь комментарий
11.09.2022 12:19 Ответить
це він в "Ленінській кузні" накліпав? половина диму, углекислого газу буде у приміщенні якщо таку буржуйку використовувати. Нехай поставить палатку з такою буржуйкою і поживе в ній хоча б тиждень.
показать весь комментарий
11.09.2022 12:38 Ответить
знову Порошенко,а що зеленський поставить нашим хахисникам? а......відосики на марафоні. від них же не буде углекислого газу.
показать весь комментарий
11.09.2022 12:59 Ответить
А де ти був і що клепав?

Symon 27.07.2022

Мабуть в Опі підгорає. Все більше зеботів. Цікаво, з яких зокромів дістають гроші на таких дебілів?
показать весь комментарий
11.09.2022 15:44 Ответить
В час коли "барига" постачає буржуйки ВСУ, команда "Не Зебариги" розкрадає гуманітарку
показать весь комментарий
11.09.2022 12:46 Ответить
Только присутствовавший зимой в армейской(на 10чел.)палатке оценит ценность этих буржуек..В свое время мы грелись у железной бочки, оборудованной наподобие буржуйки, или "Поларисом"-обыкновенной железной трубой с отвестиями куда подливали солярку..
показать весь комментарий
11.09.2022 15:31 Ответить
...отверстиями..
показать весь комментарий
11.09.2022 15:34 Ответить
 
 