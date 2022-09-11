Украинским воинам на фронт передадут печки-буржуйки. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" передают на фронт печки-буржуйки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую солидарность".
"Вооруженные силы Украины продвигаются вперед, освобождая населенные пункты и наших соотечественников в Харьковской и Херсонской областях. Мы же держим за них кулаки и думаем на два шага вперед, как обеспечить каждого украинского воина всем необходимым", - объясняет Порошенко.
"Вы уже привыкли за более чем полгода войны, что наша команда сконцентрирована на очень высокотехнологичных вещах: на стратегических дронах, на роботах, на бронетехнике. Ну и на пикапах, бронежилетах, касках, радиостанциях. Но близится зима. Будет холодно. И кроме генераторов, мы решили обеспечить наших защитников буржуйками", – объясняет Порошенко.
Волонтеры знают, буржуйка нужна в каждом окопе, в каждой землянке. "Буржуйки очень хорошо греют. Дрова в них горят по 8-10 часов. Можно заложить полный комплект и не вставать для того, чтобы подкинуть дров", – говорит Порошенко.
Фонд Порошенко с волонтерами также передают в новообразованую бригаду более 200 радиостанций Motorola и оборудование для связи.
На днях Порошенко вместе с послом Эстонии побывал на испытаниях беспилотного робота Themis для эвакуации раненых. Уникальную машину, производимую в Эстонии для армий стран-членов НАТО, Порошенко передал парамедикам батальона "Госпитальеры".
Как известно, через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства.
Пожалуйста, подождите...
готувати на них можно ? Чай вскипятити , борщ зварити ?
а на моїй фоткe відно 😌
покажить , будь ласка , куди пательню поставити
а ще питання про товщину металу - мае бути десь більше 5 мм ( у хозяйнуватих ) . А якщо е 3 мм - ті прогорають швидко
так ось , КОЛИ ПАЛЯТЬ ДРОВА , то гріх чай не вскипятити чі борщ приготувати
ТОМУ І ПИТАЮ - де місця для 6-10 літр кастрюлі ?
Писали , що Кличко теж готуе.
а що там Зе робить ? Він поїде фотографуватись коло буржуек - я так розумію
на моїй фотке відно , а на фотке в статті не видно , ТОМУ ЩО МАТЕРІАЛ ГОТОВУВ ТОЙ, хто буржуйку в очі не бачив
а я турбуюсь , шоб Порошенко правильние буржуйки хлопцям поставив , а не фуфло
рахуйте шо я ТЕХКОНТРОЛЬ
УКРАІНЦІ не хамят
Перший признак троля - перехід на особистості
перший признак троля - перехід на особисти образи
кто-то просто тревочно пафосно озвучивает о 90 днях трудной зимы....
а кто-то сразу включился в процесс и озаботился сделать, чтоб согрелось ВСУ ...
от Гетьман, от пиарщик )))))
буржуйка тут називається КАМІН, до достаньо пафосна річ, й мають її не всі, скажімо так - лище багаті
бідні гріються тільки єлектрічеством - тобто кондиционер, або різні інфракрасні нагревачі
також дуже розповсюджені єлектроодеяла, добто ковдра та простині з проводами
українці достаньо ******** від комунізму народ, звикший до халяви включно до централізованого опалення, за яке платяться копійки, ну які небудь пару тисяч гривень, тобто меньше 100 доларів за квартиру
такого ******* від халяви в Європі немає по багатьом причинам
по перше - філософська та загально міровозренческа причина
ящо зробити центральне опалення, то на ровному місці виростуть гніди, у яких буде занадто багати влади над людьми, та буде величезний грошовий струм, до якого скоріш за все присосется який небудь жид, він та його пейсата родина будуть жити хорошо, а люди будуть жити у холоді
це головна причина - не утворювати собі начальство, від якого будешь залежати на ровному місці
далі того жида що зьявиться на грошовому струмі, якого взагалі не повинно бути - треба буде контролювати, потрібна ще додаткова бюрократія, тобто хабарі будуть між жидом, що контролює грошовий струм та тим хто перевіряє того жида
народ у нас достаньо ******** від халяви СССР, та звикший годувати жидів, яких взагалі не повинно бути, не повинно бути зайвих грошових струмів, великих рахінків, бо у світі є жиди, це спеціальний таких народ, який взагалі не може ні про що думати вже тисячоріччя, лише про то, як присосатися до грошового потоку - це в них на генетичному вже рівні
а насосавши грошей - будь який жид захоче влади над тими, чиї гроши він висмокчує, що ми можемо спостерігати в Україні
ну а друга причина - єкономія - бо передача тепла по трубах потребує величезних трат на теплоізоляцію, ну й взагалі це не єфективно - передавати на відстань тепло замість єлектричества по проводам
але камін набагато більш могутня річ, ну наприклад я могу вкинуть на ніч одну палету з опилок, коштують вони копійки, з еврот коштує пакет в якому штук 10, тобто одна палета на ніч, ну й наприклад одна палета на день
це буде разів в 10 дешевше єектрічество, ну й в мільярд (просто в бескінечність разів) дешевше для людей - ніж утворювати величезні грошові потоки, до яких присосуться потім жиди, а потім, насосавши достаньо грошей, вони ще й влади над людьми захотять, над тими, чьїх грошей вони насосали
приблизно метр на метр розміром, який ставиться на даху
на тому пристрії є сонячна панель та бак з водою приблизно литрів на 100
це теж дозволяє уникати централізованого опалення та усіх пов'язаних ним недоліків, перерахованих вище
респект, Гетьмане!
на 40л. буржуйку
Цікаво ще, наскільки вони пристосовані для переноски.
Отже - з вами все зрозуміло!
Але головою розумію, що до зими моє бажання може не здійснитися...
Symon 27.07.2022
Мабуть в Опі підгорає. Все більше зеботів. Цікаво, з яких зокромів дістають гроші на таких дебілів?