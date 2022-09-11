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Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3000 кв. км возвращено под контроль Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на Харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу. До выхода на государственную границу остается 50 км.

Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 01
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 02
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 03
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 04
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 05
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 06
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 07
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 08
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 09
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 10
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 11
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 12
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 13
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 14
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 15

"На этих фотографиях - результаты работы нескольких подразделений Вооруженных сил. В тесном взаимодействии они освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка. Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволил развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск. Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Имею за честь бороться бок о бок с вами. Вечная память павшим в боях за Украину!" - отметил Залужный.
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Топ комментарии
+98
Віримо в ЗСУ !!!
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11.09.2022 11:56
+64
Казачья Лопань, местные жители подняли флаг 💛💙
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11.09.2022 11:58
+60
Nasha CanadaНаша Канада

@NashaCanada

·

7 ч

Оказывается, на 11 сентября в Изюме было запланировано выступление Олега Газманова с концертом "Россия здесь навсегда". Организаторы написали, что мероприятие "переносится на неопределённый срок". Я так и не понял причины переноса - пусть бы приехал...
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11.09.2022 12:05
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хомчака забули
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11.09.2022 13:33 Ответить
свиньи так не живут, как русские.... это пипец!
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11.09.2022 13:23 Ответить
То Залужний мутить двіж...
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11.09.2022 13:48 Ответить
Умиляет к-во затрофееной бт-техники..Для танкистов ВСУ это хороший подарок на день их профпраздника..С Днем Танкиста!
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11.09.2022 13:58 Ответить
Суки! Які краєвиди сплюндрували мерзотними залізяками!!!
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11.09.2022 14:07 Ответить
Вірю в збройні сили України окремо респект командуванню дякую
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11.09.2022 14:11 Ответить
вбийте іх всіх, шукайте причини не брати в полон, а то і без причин - бо вони повернуться ,,,,
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11.09.2022 15:05 Ответить
...і Рогань прийшла на допомогу!

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11.09.2022 15:27 Ответить
Ось для чого потрібна була тварь Пу... щоб українці нарешті зрозуміли цінність держави України, навчились любити Батьківщину та українську мову, почали ходити саме до Української церкви, а не до московського сатанату, почали поважати своє військо, своїх Героїв і перестали ******* про "какую разніцу'' у стилі малоросів та хо#лів... Одним словом, щоб українці остаточно стали Нацією!
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11.09.2022 15:41 Ответить
І щоб пам"ятали - як тікали москалі з нашої землі ...
Переобтяжені награбованим майном
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11.09.2022 15:49 Ответить
Где Цыгане⁉️😃
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11.09.2022 16:22 Ответить
Он сделал нашу нацию непобедимой, все мои руцкоезычные друзья переходят на мову
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11.09.2022 20:27 Ответить
Так называемые казаки драпали так, что оставили газовую плиту. (См. снимок)
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11.09.2022 15:57 Ответить
Знову тупа москва її посилають а вона не розуміє КУДИ ...
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11.09.2022 16:11 Ответить
Треба не про держкордон думати а про знищення Ізюмського та Сіверодонецького угрупування маскальських військ. Під час війни кордону не існує. Так дурний Порошенко в 2014 році понищив кучу українських військ на російському кордоні де вони як істукани стояли під градами а треба було вводити війська в Донецьк і в Луганськ. І опять про кордон. Одні дибіли вибирають інших дибілів в президенти а потім плачуться по світі.
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11.09.2022 16:37 Ответить
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