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Последствия ночного обстрела Харькова войсками РФ: ракета, выпущенная из Белгородской области, попала вблизи стадиона. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупационные войска ночью нанесли ракетный удар по Харькову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

"Ночью 11 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Индустриальному району г. Харькова. Ракета попала в землю вблизи спортивного стадиона. В одном из административных зданий выбиты окна и повреждена крыша", - говорится в сообщении.

В результате ракетного удара РФ образовалась воронка диаметром почти 9 метров и глубиной 4 метра.

Предварительно оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.

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Последствия ночного обстрела Харькова войсками РФ: ракета, выпущенная из Белгородской области, попала вблизи стадиона 01
Последствия ночного обстрела Харькова войсками РФ: ракета, выпущенная из Белгородской области, попала вблизи стадиона 02
Последствия ночного обстрела Харькова войсками РФ: ракета, выпущенная из Белгородской области, попала вблизи стадиона 03
Последствия ночного обстрела Харькова войсками РФ: ракета, выпущенная из Белгородской области, попала вблизи стадиона 04
Последствия ночного обстрела Харькова войсками РФ: ракета, выпущенная из Белгородской области, попала вблизи стадиона 05
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Топ комментарии
+7
Тимко, вітаю з поверненням😍
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11.09.2022 12:08
+6
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11.09.2022 12:07
+5
а можно ответкой достать их?
а то сколько они уже обстреливают с белгорода
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11.09.2022 12:24
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11.09.2022 12:07 Ответить
То внизу кратера вугільля? Чи просто земля в копоті?
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11.09.2022 12:08 Ответить
Тимко, вітаю з поверненням😍
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11.09.2022 12:08 Ответить
а можно ответкой достать их?
а то сколько они уже обстреливают с белгорода
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11.09.2022 12:24 Ответить
Гадаю, що це дуже згодом. Поки зарано. Не можемо дати поводу аквафрешам до об'яви війни і загальної мобілізації. Зараз треба звільнити усю Україну і потім знищувати розташування ракет і гармат на території недоімперії.
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11.09.2022 13:05 Ответить
Якби путлєр міг, він вже оголосив би загальну мобілізацію. ****-бєєва і підар-солов'йов вже придумали б привід, тіпа укронацисти обстріляли школу чи лікарню в бєлгараде.
Не може він. Бо це фіаско для нього. По-перше, на мобілізацію мінімум місяць-два піде, по-друге, техніки в них в робочому стані вже нема. Вся до нас була стягнута.
То треба ******* по цих колонах, добивати техніку, бо тоді, якщо виведуть цілу, по весні вони справді повторно спробують...
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11.09.2022 14:12 Ответить
Я не вирішую за наше командування і не можу його радити. Але гадаю, задум був таким. Зараз відганяємо до границь і ставимо вогневі заслони. Невдовзі вже мають підтягуватися ті, хто був на навчанні у Англії. Якщо пам'ятаєте спочатку говорили по 2-місячні навчання, а потім подовжили. Гадаю, що частину з них готовили саме для того, щоб вони могли завдавати удари в глибину аквафрешії кілометрів на 100-200. Будуть винищувати склади і техніку. Це для того, щоб відступ недоімперців був послідовним і незупинним. І так до Уралу. Бо просто відігнати до границь - це майбутня відкладена війна.
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11.09.2022 14:54 Ответить
На першій світлині нові поклади вугілля?
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11.09.2022 13:19 Ответить
Харківську синьо-жовту лавку впізнаєш з мільйона...😂😂😂Але ситуація страшна...Харків перетворюється на зруйноване місто без майбутнього...
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11.09.2022 13:29 Ответить
а здавалося б... зберегти місто та уникнути війни так просто:
- не вибирати жидів у презіденти
- не вибирати жидів у мерію
- піздіть, а краще просто закапувати зразу під землю тих, кто бігав з Жуковим-Пушкіном-Висоцьким та з девятомаєм з дідами на палках
- відмовитися від всратої кирилиці на державному рівні, он турки перейшли з арабської в'язі на латиницю за один день
- знищити під ноль московську церкву
- не давати ЖОДНОГО ПРИВОДА ***** вважати харків'ян трохи заблудшими руськими й не робити пропозицій йому по приєднанню Харківа до імперії
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11.09.2022 14:32 Ответить
То я і кажу, треба бєлгарад певетворювати на місто без майбутнього.
Точка-У дістає. А тут пишуть - "зарано...".
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11.09.2022 13:47 Ответить
 
 