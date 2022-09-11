Последствия ночного обстрела Харькова войсками РФ: ракета, выпущенная из Белгородской области, попала вблизи стадиона. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские оккупационные войска ночью нанесли ракетный удар по Харькову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.
"Ночью 11 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Индустриальному району г. Харькова. Ракета попала в землю вблизи спортивного стадиона. В одном из административных зданий выбиты окна и повреждена крыша", - говорится в сообщении.
В результате ракетного удара РФ образовалась воронка диаметром почти 9 метров и глубиной 4 метра.
Предварительно оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.
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+7 Максім ХОЙ 07fb0949
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а то сколько они уже обстреливают с белгорода
Не може він. Бо це фіаско для нього. По-перше, на мобілізацію мінімум місяць-два піде, по-друге, техніки в них в робочому стані вже нема. Вся до нас була стягнута.
То треба ******* по цих колонах, добивати техніку, бо тоді, якщо виведуть цілу, по весні вони справді повторно спробують...
- не вибирати жидів у презіденти
- не вибирати жидів у мерію
- піздіть, а краще просто закапувати зразу під землю тих, кто бігав з Жуковим-Пушкіном-Висоцьким та з девятомаєм з дідами на палках
- відмовитися від всратої кирилиці на державному рівні, он турки перейшли з арабської в'язі на латиницю за один день
- знищити під ноль московську церкву
- не давати ЖОДНОГО ПРИВОДА ***** вважати харків'ян трохи заблудшими руськими й не робити пропозицій йому по приєднанню Харківа до імперії
Точка-У дістає. А тут пишуть - "зарано...".