Последствия ночного обстрела Харькова войсками РФ: ракета, выпущенная из Белгородской области, попала вблизи стадиона. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ночью нанесли ракетный удар по Харькову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

"Ночью 11 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Индустриальному району г. Харькова. Ракета попала в землю вблизи спортивного стадиона. В одном из административных зданий выбиты окна и повреждена крыша", - говорится в сообщении.

В результате ракетного удара РФ образовалась воронка диаметром почти 9 метров и глубиной 4 метра.

Предварительно оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.

Читайте также: Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Дергачам. Враг в панике и имеет многочисленные санитарные потери в Харьковской области, - Синегубов









