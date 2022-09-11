Последствия вражеского ракетного удара по Вознесенску. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью ракетами наземного базирования "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" из временно оккупированного Крыма нанесены удары по Вознесенскому и Николаевскому районам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".
Как отмечается, силами противовоздушной обороны 2 ракеты уничтожены в воздухе.
"Одна из ракет попала в пятиэтажное здание в Николаеве, повреждения получили и несколько окрестных жилых домов. Пострадали 9 гражданских лиц, 3 из них госпитализированы", - говорится в сообщении.
По данным ОК "Південь", ближе к утру со стороны Азовского моря вражеской стратегической авиацией атакована Березнеговацкая громада. 2 крылатые ракеты Х-22 попали в частный сектор. Разрушены 2 жилых дома. Пострадали 5 человек.
"Утром Николаевщина вновь подверглась ракетной атаке. Стратегической авиацией враг выпустил по Вознесенску 3 крылатые ракеты Х-555, которые попали в элеватор с запасами пшеницы. Возник пожар, который оперативно ликвидирован пожарниками. Пострадавших нет", - резюмируют в ОК.
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: https://censor.net/ua/p3366416
Ось і відповідь про перемовини - НІЯКИХ перемовин докі не виметуттся з Криму ‼️‼️‼️