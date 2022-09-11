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Николаевская область (1871) обстрел (20241) ракеты (2744)

Последствия вражеского ракетного удара по Вознесенску. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью ракетами наземного базирования "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" из временно оккупированного Крыма нанесены удары по Вознесенскому и Николаевскому районам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Как отмечается, силами противовоздушной обороны 2 ракеты уничтожены в воздухе.

"Одна из ракет попала в пятиэтажное здание в Николаеве, повреждения получили и несколько окрестных жилых домов. Пострадали 9 гражданских лиц, 3 из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным ОК "Південь", ближе к утру со стороны Азовского моря вражеской стратегической авиацией атакована Березнеговацкая громада. 2 крылатые ракеты Х-22 попали в частный сектор. Разрушены 2 жилых дома. Пострадали 5 человек.

"Утром Николаевщина вновь подверглась ракетной атаке. Стратегической авиацией враг выпустил по Вознесенску 3 крылатые ракеты Х-555, которые попали в элеватор с запасами пшеницы. Возник пожар, который оперативно ликвидирован пожарниками. Пострадавших нет", - резюмируют в ОК.

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Последствия вражеского ракетного удара по Вознесенску 01
Последствия вражеского ракетного удара по Вознесенску 02
Последствия вражеского ракетного удара по Вознесенску 03
Последствия вражеского ракетного удара по Вознесенску 04
Последствия вражеского ракетного удара по Вознесенску 05
Последствия вражеского ракетного удара по Вознесенску 06
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Топ комментарии
+15
із берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасово окупованого Криму завдано ударів

: https://censor.net/ua/p3366416

Ось і відповідь про перемовини - НІЯКИХ перемовин докі не виметуттся з Криму ‼️‼️‼️
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11.09.2022 15:02
+7
Терористи. росія-країна терорист. Російська мова-мова терориста. Сцикуни на плолі бою, і б'ють здалеку по зерносховищах і будинках громадян. Б'ють з тих літаків і тими ракетами, що колись виготовляли і українці.
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11.09.2022 14:57
+5
підори
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11.09.2022 14:55
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Правила форума Совет форумчан
опять в какуйто ферму попали?) клоуны или то щепки от деревяных хаймерсов)
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11.09.2022 14:54 Ответить
підори
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11.09.2022 14:55 Ответить
Терористи. росія-країна терорист. Російська мова-мова терориста. Сцикуни на плолі бою, і б'ють здалеку по зерносховищах і будинках громадян. Б'ють з тих літаків і тими ракетами, що колись виготовляли і українці.
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11.09.2022 14:57 Ответить
Послание Зеленскому?.. Я рада что генералы вышли публично!

https://youtu.be/oUV2U1RVujU
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11.09.2022 14:59 Ответить
казяться, але їм гайки

В котле под Херсоном застряла элита армии РФ - родственники «важных дядей» из Москвы.

https://t.me/charter97_org/83081
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11.09.2022 15:01 Ответить
"Ето " Ж-жж" нє спроста"(с). Вся шелупонь, яка втікає з Харківщини десь повинна виплисти. І це "десь" скоріш за все південь.
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11.09.2022 15:32 Ответить
А чому не у мами пiд шконкою? Поки портки просохнуть i око сiпатись перестане...
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11.09.2022 15:57 Ответить
із берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасово окупованого Криму завдано ударів

: https://censor.net/ua/p3366416

Ось і відповідь про перемовини - НІЯКИХ перемовин докі не виметуттся з Криму ‼️‼️‼️
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11.09.2022 15:02 Ответить
ось і відповідь про необхідність ATACAMS
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11.09.2022 15:41 Ответить
Тона бивухівки ! Х22
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11.09.2022 15:05 Ответить
Знову буде бавовна а Криму.
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11.09.2022 15:11 Ответить
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11.09.2022 15:14 Ответить
твраинка там якась козломорда
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11.09.2022 15:19 Ответить
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ.
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11.09.2022 15:24 Ответить
саме в цьому полягає честь і доблесть російської армії.Єдине на що вони здатні це воювати з житловими кварталами.Обісратися на полі бою і героїчно бомбити беззбройних людей.Мерзенні огидні виродки.
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11.09.2022 15:57 Ответить
 
 