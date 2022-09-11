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Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупанты ночью ударили по центру Днепра.

Последствия разрушений обнародовал глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Днепр после ночного ракетного удара по центру города… Чертов "русский мир", - прокомментировал глава обладминистрации.

Напомним, в ночь на 11 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Днепра. Войска РФ ударили прямо по жилому кварталу. Ранение получил 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть разрушение админпостроек, магазинов, рынка, складов и жилых домов.

Смотрите также: Последствия вражеского ракетного удара по Вознесенску. ФОТОрепортаж

Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра 01
Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра 02
Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра 03
Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра 04
Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра 05
Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра 06
Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра 07
Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра 08
Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра 09
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Топ комментарии
+11
bylo bi neploho - vesj spisok teh raketchikov / pilotov otrimatj....a potom....
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11.09.2022 15:28
+7
Какой нужно быть стратегической тварью , бомбить мирные районы города , дети не дети , все живое..
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11.09.2022 15:50
+5
Страна террорист системно уничтожает мирное население, люди стали заложниками отсутствие инфраструктуры в виде бомбоубежищ потому что гнусавый коротышка дороги строил и не готовил страну к войне и теперь видосики из бункера снимает целыми днями.
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11.09.2022 16:23
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bylo bi neploho - vesj spisok teh raketchikov / pilotov otrimatj....a potom....
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11.09.2022 15:28 Ответить
Коли вже вони ****** відстріляють все своє рашистське надбання - Дніпро це вже як вершина безсилля **********
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11.09.2022 15:30 Ответить
Московия запасалась оружием более 70 лет... Потому запас может быть еще на 10 лет.
Другой вопрос когда до стада орчьего дойдет что с их помощу только геноцид слав'янства делают...

Белая раса - это слав'янство, наследники Руси, надледниковая Ариев... Все что делает ЗЛО через Олигархат/нквд/фрс только ради китаезов и негров в сша... А белые по их правилах должны умереть...
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11.09.2022 16:45 Ответить
Коли відповідь буде адекватна,але не з цим зе-чмонєй.
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11.09.2022 17:34 Ответить
Какой нужно быть стратегической тварью , бомбить мирные районы города , дети не дети , все живое..
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11.09.2022 15:50 Ответить
В том районе есть учреждение,которое не сдало Днепр как Херсон
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11.09.2022 15:54 Ответить
Как себя повели бы днепровские СБУшники это ещё вопрос.Днепр просто дальше от Крыма чем Херсон.а отбирают туда одинаково
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11.09.2022 15:56 Ответить
Там Бенина вотчина и Пинчука , кацапня думала
целенькими принять Днепр
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11.09.2022 16:01 Ответить
Но 95% состава - местные! И настроения в 2014 совсем не как в Херсоне,/Марике!
И даже за зебилов в 2019 дали 40% ,что очень много!
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11.09.2022 17:31 Ответить
Но там рядышком Троицкий собор кацапской церкви
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11.09.2022 15:58 Ответить
Головний храм і управляння бусурманської церкви в колишньому вендеспансері так само знаходиться там же.
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11.09.2022 18:32 Ответить
С каких это пор ПЦУ стало бусурманской церковью?
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11.09.2022 22:18 Ответить
Страна террорист системно уничтожает мирное население, люди стали заложниками отсутствие инфраструктуры в виде бомбоубежищ потому что гнусавый коротышка дороги строил и не готовил страну к войне и теперь видосики из бункера снимает целыми днями.
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11.09.2022 16:23 Ответить
Пам'ятаю коли Порошенко поставив ПВО навколо Києва, так верещали що себе захищає. Ну добре, захищає, але, чому Коломойський не захистив ПВО своє місто? Чому, так саме Ахметов не захистив Маріуполь?
А ще і Корбан прибрали.
І ще дякуючи ПВО Києва, яку відремонтував Порошенко за свій кошт, вся зелена мразь, може почуватися в безпеці і продовжувати красти.
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11.09.2022 17:06 Ответить
Людмила Канивец 100% права.
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11.09.2022 18:40 Ответить
Вони навчилися в Сірії бити по ринках як військових об'єктах (штабах ІГІЛ),і тут мабуть "війскова база і склад зброї НАТО".
Мабуть дрелі та унітази (вівіска магазину сантехнки) - страшна зброя проти руцького миру!
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11.09.2022 17:26 Ответить
Там ринку вже років 50 немає. Але по їхнім картам 1950-х років він є!
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11.09.2022 18:42 Ответить
Ринок НЕ продовольчих товарів.
Подивившись фото на декількох пабліках можна побачити від шмоток до велосипедів і мійок,вивіску магазину сантехніки.
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11.09.2022 19:50 Ответить
Може бути. Я поїхала з Дніпра в 1997 році. Раніше великий річовий ринок був трохи вище, на стадіоні "Металург", а на Троїцькому був по вихідним маленький ринок радіотехніки та запчастин. Зазвичай там було зовсім мало продавців - так 15-20, та й покупців також мало. Тож, можливо, воно так і залишилося.
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11.09.2022 20:45 Ответить
Він і залишився невеликім,але непродовольчім,універсальним від трусів до гайок.
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11.09.2022 21:29 Ответить
Ось так, одним пострілом окупантів Філатов "вирішив питання" знесення залишків вже давно закритого базару.
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11.09.2022 18:18 Ответить
mb cat Судя по тому, что Вы написали никакого отношения к Днепру не имели.

Троицкий (в советские времена долго называвшийся Верхнекрасным) никогда не был радиорынком. Стадион "Металлург" находится совсем не там где Вы написали. Занизить в десять (а то и более) раз количество продавцов - тоже надо уметь.
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11.09.2022 22:25 Ответить
Вы таки будете смеяться, но свои первые 34 года я прожила в Днепре, на Севастопольской напротив Севастопольского парка и рядом с Нагорным рынком. Закончила СШ№23 возле Исторического музея и Диорамы с одной стороны и памятника Пушкину (который танк) - с другой. Нужны ещё доказательства? Помните, что такое "победы нет, родина сгорела, правда на той стороне"?

Извините, что не пользовалась Троицким рынком никогда, всё больше соседним Нагорным и Озёркой. Места Троицкого-Верхнекрасного знаю очень смутно. По-моему, где-то там был ещё "птичий рынок", где по выходным зверушек продавали, но родители знали мою любовь к тваринкам и обходили это место стороной. Так что увы, с этой топографией у меня не очень.
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13.09.2022 15:50 Ответить
Старый американский дедушка должен понять что Украине нужны ракеты першинг.
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12.09.2022 12:42 Ответить
 
 