Сегодня днем оккупанты ударили сразу по трем городам Донецкой области, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские захватчики нанесли удары по Краматорску, Славянску и Николаевке.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"Сразу по трем городам одновременно ударили российские оккупанты сегодня днем. Под огонь попали Краматорск, Славянск и Николаевка.
Повреждены промышленные объекты, многоэтажки, автозаправка, разрушено здание ЦНАПа. Сейчас известно о по меньшей мере одном раненом человеке", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте обстрелов работают спасатели и стражи порядка - разбирают завалы и документируют преступления российских оккупантов.
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