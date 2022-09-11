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Сегодня днем ​​оккупанты ударили сразу по трем городам Донецкой области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики нанесли удары по Краматорску, Славянску и Николаевке.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Сразу по трем городам одновременно ударили российские оккупанты сегодня днем. Под огонь попали Краматорск, Славянск и Николаевка.
Повреждены промышленные объекты, многоэтажки, автозаправка, разрушено здание ЦНАПа. Сейчас известно о по меньшей мере одном раненом человеке", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте обстрелов работают спасатели и стражи порядка - разбирают завалы и документируют преступления российских оккупантов.

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Сегодня днем ​​оккупанты ударили сразу по трем городам Донецкой области, - ОВА 01
Сегодня днем ​​оккупанты ударили сразу по трем городам Донецкой области, - ОВА 02
Сегодня днем ​​оккупанты ударили сразу по трем городам Донецкой области, - ОВА 03
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а ви кажете обменний фонд, амнесті інтернешенал, красиві кацапи,
в гуманність граєтеся...
буба в підвалі? - ну і південь з ним...
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11.09.2022 16:12 Ответить
Біснується ворог. Поки гадали наступ не наступ,а ЗСУ наступили та так,що багатьом прийшлось тікати
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11.09.2022 16:13 Ответить
Руцький мир продовжує діяти.
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11.09.2022 16:31 Ответить
 
 