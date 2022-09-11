Минобороны РФ признало, что российские оккупанты почти полностью сбежали с Харьковщины. КАРТА

Министерство обороны России в ежедневных сводках показало свое отступление из Харьковской области, а в северной части региона вообще не оставило оккупантов.

На брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков показал карту Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

На ней видно, что Россия контролирует лишь небольшую часть области за рекой Оскол.

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Оккупированные территории, которые до сих пор контролирует Россия, обозначены оранжевым цветом.

Еще вчера, 10 сентября, на российской карте находились огромные территории, занятые оккупационными войсками – сейчас они контролируются Украиной, что признает сама РФ.

Судя по карте, Россия ушла, в частности, из Волчанска.