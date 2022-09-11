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Минобороны РФ признало, что российские оккупанты почти полностью сбежали с Харьковщины. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Министерство обороны России в ежедневных сводках показало свое отступление из Харьковской области, а в северной части региона вообще не оставило оккупантов.

На брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков показал карту Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

На ней видно, что Россия контролирует лишь небольшую часть области за рекой Оскол.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ назвало бегство на Харьковщине "перегруппировкой" для "достижения цели спецоперации". ВИДЕО

Оккупированные территории, которые до сих пор контролирует Россия, обозначены оранжевым цветом.

Минобороны РФ признало, что российские оккупанты почти полностью сбежали с Харьковщины 01

Еще вчера, 10 сентября, на российской карте находились огромные территории, занятые оккупационными войсками – сейчас они контролируются Украиной, что признает сама РФ.

Минобороны РФ признало, что российские оккупанты почти полностью сбежали с Харьковщины 02

Судя по карте, Россия ушла, в частности, из Волчанска.
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Топ комментарии
+51
Над селом Песчаное Старобельского района Луганской области реет жовто-блакитний флаг. Видимо русские вышли и люди смогли повесить флаг Украины. ВСУ в селе нет. Пока.
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11.09.2022 16:54
+46
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11.09.2022 16:55
+44
Чудесные новости! И главное, что "никакой паники нет", а так, временный выезд в город-побратим. Это не паника, а истерика у коллаборантов. Так славно все для них начиналось: мягкие кресла в штабе "Единой России", подготовка к референдуму с заведомо изветными результатами, методички, неплохая зарплата в росскийских рублях, ликвидация учебников на украинском языке, туманные перспективы русского мира на украинской земле... А теперь два рюкзака за спиной, сопли, слезы и полная ж... Вы думаете, что кому-то нужны со своим русским миром в России? Ошибаетесь! Ой, незавидная у вас доля.
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11.09.2022 16:46
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11.09.2022 16:45 Ответить
А куди виїхало "правительство" з Вовчанська?
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11.09.2022 17:10 Ответить
Писали,что в Белгород)
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11.09.2022 17:34 Ответить
Куди-куди. До дупи як всі кацапо-орки і їх прислужники.
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11.09.2022 17:40 Ответить
Чудесные новости! И главное, что "никакой паники нет", а так, временный выезд в город-побратим. Это не паника, а истерика у коллаборантов. Так славно все для них начиналось: мягкие кресла в штабе "Единой России", подготовка к референдуму с заведомо изветными результатами, методички, неплохая зарплата в росскийских рублях, ликвидация учебников на украинском языке, туманные перспективы русского мира на украинской земле... А теперь два рюкзака за спиной, сопли, слезы и полная ж... Вы думаете, что кому-то нужны со своим русским миром в России? Ошибаетесь! Ой, незавидная у вас доля.
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11.09.2022 16:46 Ответить
Ці гниди потрібні в Магадані і Воркуті Вони мабуть стали учасниками програми.

Державна програма Російської Федерації зі сприяння добровільному переселенню до Росії співвітчизників, що проживають за межами країни - програма, спрямована на переселення осіб, кваліфікованих як співвітчизники, що опинилися за межами РФ та бажають переселитися в Росію. Прийнята 22 червня 2006 р. Указом № 637 «Про заходи з надання сприяння добровільному переселенню в Російську Федерацію співвітчизників, які проживають за кордоном», яким було затверджено відповідну Державну програму, розраховану на 2006-2012 рр[1]. 14 вересня 2012 року Путіним був підписаний указ, який містить нову редакцію програми та зробив її безстроковою.
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11.09.2022 17:13 Ответить
ПУТІН БІЛЬШЕ НЕ ХОЧЕ БАЧИТИ СВОЇХ ГЕНЕРАЛІВ

Володимир Путін, який двічі змінював командування з початку війни в Україні, не хоче бачити своїх генералів. Президент скасував наради в Сочі з керівництвом Міноборони Росії після того, як його армія в Харківській області зазнала найбільшої поразки від початку війни.

Як повідомив у неділю головком ЗСУ Валерій Залужний, за тиждень Збройним силам України вдалося відвоювати 3000 кв. км, захоплених територій. Після прориву фронту російська армія за лічені дні залишила територію, яку з тисячами жертв захоплювала близько 3-х місяців.

Слідом за Балаклією були залишені Куп'янськ та Ізюм, де знаходилися окупаційна адміністрація Харківської області та штаб угруповання, що наступало на Донбас із Півночі. Росіяни продовжують залишати нові міста.

Міноборони РФ у суботу назвало те, що відбувається, «відволікаючими заходами» і плановим відведенням військ.

Також, як пише Медуза, Кремль відклав референдуми про приєднання «ДНР» та «ЛНР» через успішний контрнаступ України

Кремлівських політтехнологів, які працювали у Запорізькій та Харківській областях, відкликали до Росії. Політтехнологи, які працюють у Херсонській області, поки що залишаються в регіоні, - сказано в повідомленні.

Соцпортал
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11.09.2022 16:47 Ответить
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11.09.2022 16:53 Ответить
о Господи...
140 миллионов человек в раше так и не вкурили, что дедушка у руля от старости впал в детство и захотел поиграть в солдатики и морской бой.
а теперь, когда кораблики не того и солдатики не того ему игра надоела - не хочет солдатиков, хочет в карты... или в шашки... или ленточки на колесиках перерезать...
дайте ему кубики с пирамидками, пожалуйста, и заприте в палате с мягкими стенами
можно в бункере.
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11.09.2022 16:54 Ответить
Колесо обозрения "Солнце Москвы", которое вчера торжественно открыл Путин, сегодня уже закрыли. Оно не работает.
Посетителям объясняют это "калибровкой системы" (что бы это ни значило).
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11.09.2022 16:56 Ответить
и я о том же
пришел путя, потрогал колесико и оно сломалось.
не-не-не
пирамидки, кубики и отдельная палата.
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11.09.2022 16:58 Ответить
Эту тенденцию уже начали отмечать - "спецоперация" из его сферы интересов выпала полностью.
Поехал на Дальний Восток какие то экономические интересы с Бирмой устанавливать, на совместных с Китаем учениях присутствовал, сокола подержал на руке, детям какую то херь наплел, колесо обозрения открыл.
А война...? Твою армию в хвост и гриву гонят взад. Ты же Главковерх...!
А он о ней уже забыл, ему надоело.
Психология капризного и несобранного ребенка, который загорелся желанием собрать сложный пазл, а когда у не получилось, просто раздраженно бросил его на пол.
Правда, в этом пазле кровь рекой льется и люди гибнут тысячами
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11.09.2022 17:14 Ответить
просто он очень очень очень долго убивал
начиная с домов на Каширском шоссе и до 24.02,2022 со всеми остановками
Ичкерия, Грузия, Сирия...
он уверовал в свою безнаказность
что сколько бы людей он не убил - ему за это ничего не будет, просто потому, что он схватил Бога за бороду

а тут внезапно оказалось, что не за бороду.
и не Бога.

а в 70 годиков трудно переосмысливать всю свою такую классную жизнь
да и не хочется
хочется бросить солдатиков и ленточки перерезать на колесиках
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11.09.2022 17:23 Ответить
Вмазать по нему трофейным Калибром, и вся калибровка
Давно пора переносить эту войну на территорию чмосквы
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11.09.2022 17:56 Ответить
Расєський Мідас Пу.

шо нє тронєт-прєвращаєтся в говно.
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11.09.2022 18:01 Ответить
Это 35 лет назад хорошо поняли комитетские кадровики, когда рекомендовали майора путина на преждевременное увольнение - "По достижению потолка возможностей". А как одну их самых отрицательных черт его личности отметили - "Пониженное чувство опасности".
Не в смысле, что бесстрашный храбрец, а в смысле, что неумный дуболом, который сначала полезет в авантюру, а потом задумается о том, что же он делает.
И как-то вся эта теоретическая психология идеально укладывается в авантюрную практику 24.02.2022.
Вот и пойми, как оно это произошло - кадровики-психологи верно подметили, что от майора путина больше проблем, чем пользы и потому попросили его вон, а собчаки-ельцины-юмашевы-березовские этого не увидели и сделали из злобного и закомплексованного неудачника президента
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11.09.2022 18:18 Ответить
не "не увидели", а поставили президентом самого чмошного, как не представляющего для них опасности! типа Зеленского
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11.09.2022 23:25 Ответить
неправда. ***** був в 90-х зв'язковим між криміналом та спецслужбами.
Непотрібно його недооцінювать , майже всі замовні вбивства тоді були розроблені спецслужбами. Коли прибиралисб до рук потоки грошей , тому це холоднокровний вбивця,чекіст ,а не якийсь психопат.
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12.09.2022 10:15 Ответить
Там мабуть щось із кольорами,коли після відкриття колеса,Собянін повів пуцьку відкривати *зал единоборств*,там весь зал був блакитно- жовтий,у пуцьки челюсть відвисла.
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11.09.2022 19:00 Ответить
по пирамидкам єто к кабздуну
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11.09.2022 17:20 Ответить
у Пояркова был шикарный тост на смерть Горбачева.
за скорую встречу Горбачева с Путиным 🥂
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11.09.2022 17:25 Ответить
Ну ви також позашлюбна донька Матері-Терези. Трибурал в Гаазі чекає на чортовго ********!
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11.09.2022 17:44 Ответить
беги, раша, беги!
и не оглядывайся по дороге, а то как ветхозаветной женой Лота будет - станешь огненным/соляным столпом...
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11.09.2022 16:49 Ответить
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11.09.2022 17:47 Ответить
Є такій телеграм канал
Злой одессит
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11.09.2022 22:17 Ответить
ой вей... судячи з першої карти московитів хтось загнав дві точки і два харма під самий кордон з нарасією...щоб їх там "паразілі"...навіть не знаю чи варто довіряти таким картам...
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11.09.2022 16:49 Ответить
HARM-ы они сбивали своими радарами......
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11.09.2022 16:53 Ответить
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11.09.2022 16:50 Ответить
Враховуючи кількість покинутої техніки та БК, це не велікоє отступлєніє. Це повна втрата управління військами. Тотальний розйоб, якщо по рускі.
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11.09.2022 16:54 Ответить
"Руцкій драп" назва.
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11.09.2022 17:45 Ответить
Над селом Песчаное Старобельского района Луганской области реет жовто-блакитний флаг. Видимо русские вышли и люди смогли повесить флаг Украины. ВСУ в селе нет. Пока.
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11.09.2022 16:54 Ответить
синьо-жовтий...

аби був жовто-блакитний то й такої біди не було б...
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11.09.2022 18:27 Ответить
значить скоро будуть
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11.09.2022 19:20 Ответить
якщо в селі є українці, а прапор доводить що є, то ВСУ може занятись більш важливими питаннями, чим світитись в селі.
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12.09.2022 10:37 Ответить
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11.09.2022 16:55 Ответить
Самому пора "потеряться".
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11.09.2022 16:58 Ответить
У кацапа має горіти земля під ногами де б він не ступив і де б не знаходився. Кацап це тавро яке має провину на покоління перед громадянами всіх країн. Не треба забороняти їм в"їзд і вводити якісь перепони,треба щоб весь світ прийняв закон який забов"язує при появі кацапа пловати йому у пику і бити рило по всьому світу тільки за те що має кацапське громадянство з двоголовою куркою,
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11.09.2022 16:56 Ответить
Та цю курку кацап теж десь украв
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11.09.2022 20:45 Ответить
Операция по съ@быванию кацапов из Украины идёт по плану. Продуманно и ритмично.👍
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11.09.2022 16:57 Ответить
а вот так на расее кормят деток в школе...... "сверхдержава", ёпта!
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11.09.2022 17:00 Ответить
"Достаточно шесть таблеток і корочку хлеба"
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11.09.2022 17:15 Ответить
Кацапобургер...
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11.09.2022 17:24 Ответить
Піца як піца )))
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11.09.2022 17:34 Ответить
🤢
Піду малому домашнього сиру з варенням намішаю.
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11.09.2022 19:04 Ответить
грешно смеяться над больными людьми!
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11.09.2022 19:27 Ответить
Вкусные точки!
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11.09.2022 19:52 Ответить
Ашотакойа?! Зкріпний корм для лаптєлапих лічінусів. Дупи їм від того не злипаються. Але це неточно.
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12.09.2022 00:39 Ответить
Кацапи,йух вам,а не українську Харківщину! Здохнете всі!
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11.09.2022 17:01 Ответить
Вбийтесь об стіну.
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11.09.2022 17:03 Ответить
Много бойцов ВСУ, ранее пленённых орками, освобождены из плена в результате стремительного наступления ВСУ. У многих следы пыток. Они настолько худые, что видимо их в принципе не кормили. Условия содержания сравнимы с условиями гитлеровских концлагерей.
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11.09.2022 17:03 Ответить
Олег Шупляк

21 год ·

Коваль Вакула і красавіца.

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11.09.2022 17:10 Ответить
А зі східної частини Харківщини що за Осколом вони самі все таки йти не захотіли. Що ж. Доведеться силою випроваджувати.
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11.09.2022 17:12 Ответить
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11.09.2022 17:13 Ответить
Джохар Дудаев "Никогда не обижайте украинцев"
https://www.youtube.com/watch?v=P7QjzdalCt0
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11.09.2022 21:03 Ответить
За зведеннями московітського генштабу особистий склад ЗСУ знищений 5 раз, а озброєння та техніка 10 раз, це не ЗСУ, а якась гідра😬.
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11.09.2022 17:22 Ответить
всім українцям має бути пофіг думка кацапського гєнштабу
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11.09.2022 17:35 Ответить
Так смішно ж. Вони самі виставляють себе клоунами.
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11.09.2022 20:30 Ответить
Артобстрілів Харкова вже не буде?
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11.09.2022 17:36 Ответить
Для цього треба від кордону відігнати на 100км. На 150км. буде з гарантією.
А на обстріли ракетами за 200+ км. - ПРО і удари у відповідь.
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11.09.2022 17:51 Ответить
Я думаю після того, як будуть наші у відповідь будуть лупашити на кожний виліт з мордору, орки затихнуть.
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11.09.2022 17:52 Ответить
Слушне зауваження. А тк як населення РФ це є МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ РЗЕРВ ЗС РФ то не гріх відповідати на обстріли зі сторони РФ вогнем по МОБІЛІЗАЦІЙНОМУ РЕЗЕРВУ
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11.09.2022 20:50 Ответить
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11.09.2022 18:12 Ответить
Молодці ВСУ! Чекаю на такий же двіж в Запорізькій обл. і на інших територіях. ЗАЕС хвилює найбільше.
Молю до Бога за наших воїнів! Щоб Ангели небесні розправляли крила над ними!
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11.09.2022 19:18 Ответить
Молодці. А там і до москви недалеко.
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11.09.2022 20:34 Ответить
На рабZee объявлена Перестройка...ФСБ напало на ГРУ...в Подмосковье стянуты войска росгвардии...намечается грандиозное месиво ...
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11.09.2022 21:42 Ответить
Якби друга армія світу сиділа вдома, то ніхто би і не здогадувався, яке воно дєрміще...
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12.09.2022 11:48 Ответить
Кацапи "отомстілі" - вчора 2панули по якийсь чи елетростанціє, чи по лініях ЛЕП у 7 вечора і по Харківської області (і як частини Донецької) не було світал 4 години
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12.09.2022 12:31 Ответить
 
 