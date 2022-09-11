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Компания Baykar показала, как будет выглядеть завод под Киевом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Проект строительства в Украине завода турецкой компании Baykar не отменяется из-за того, что война продолжается.

Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал генеральный директор компании Халук Байрактар, передает Цензор.НЕТ.

Компания уже купила земельный участок в Украине под строительство завода. Там планируют выпускать не только Bayraktar TB2, но и другие модели беспилотников: например, тяжелый Akıncı и истребитель Kızılelma.

Байрактар сообщил Defense Express, что общая площадь центра в Украине будет более 30 000 кв. метров, а количество украинских специалистов инженеров и техников должно составить более 300 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил гендиректора компании "Байкар" Байрактара орденом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также издание обнародовало макеты будущего центра, где будут вести разработку и производство беспилотников.

Компания Baykar показала, как будет выглядеть завод под Киевом 01
Компания Baykar показала, как будет выглядеть завод под Киевом 02
Компания Baykar показала, как будет выглядеть завод под Киевом 03
Компания Baykar показала, как будет выглядеть завод под Киевом 04

Также читайте: Три беспилотника "Байрактар" из акции Притулы уже доставили в Украину, - руководитель Baykar Makina
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Топ комментарии
+21
думаю краще виробничі потужності під землею розмістити
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11.09.2022 17:24
+19
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11.09.2022 17:22
+15
треба додати: коли буде знищена росія
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11.09.2022 17:22
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То є добре. А у нас Intel починає будівництво заводу (фабрики), навіть двох.

Так хотілося б, щоб і в Україні таке було після перемоги! 💙💛
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11.09.2022 17:21 Ответить
треба додати: коли буде знищена росія
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11.09.2022 17:22 Ответить
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11.09.2022 17:22 Ответить
Ага, їм головне ***** сбЄрЄчь...
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11.09.2022 18:51 Ответить
🤣👍
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11.09.2022 21:52 Ответить
думаю краще виробничі потужності під землею розмістити
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11.09.2022 17:24 Ответить
Я тоже думаю,что внешняя красота подождет.
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11.09.2022 17:29 Ответить
зе - хотел сдать Украину, олигархи никто не сможет выгнать...

Потому никакого производства оружия нету. Логично что как в Иране нужно на глубине 100+м располагать важное производство,

НО в Президентьі не были национальными - а только под управлением Зла. Частично под
"западном" второй кусок под Московией.

Батько Махно помните как все сторони придушить решили - от Немцем и австралии до Китая... Слав'янство - в геноцида 300+ лет.

Факты: документальная перепись населения України царского периода равняется 82 млн українця-руса та 17 млн московитян - росияненов. Після голодоморів (2 штуки за 10 років) українців стало 37 млн... а московитян - (переобули через продуктові карточки) до 55 млн.... Таке минулу ВСІХ націй під окупацією МОСКОВІЇ. (тюрьма народів)
А Озеро це нація? Ні це бандюки яким владу передали нащадки НКВД...

Саме тому логічний вивід: про ще не мрійте - геноцид буде 100% Той же голодомор якщо Заес підірвуть. Тобто головна ціль "Озера" - виконать завдання нації НКВД/фрс до якої через прокладки належать всі і олігархи і наші також. Патріотичного українського (тобто генетически слов'янин) міль'ярдера нема від слова ЗОВСІМ, ніколи і не буде...
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11.09.2022 17:46 Ответить
Може то ларЬОк, який побудують для того, щоб пофарбував коломИйський.

А завод буде під землею. І може не в Києві, і може не весь в Україні.
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11.09.2022 20:18 Ответить
ну и нафига? это же цель номер один для российских ракет
какой то тупизм
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11.09.2022 17:28 Ответить
Ердоган міцно тримає *****, кацапи не будуть по турецькому заводу стріляти
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11.09.2022 17:30 Ответить
А ***** II теж? Хто б він не був?
Треба сховати під землю і подалі від кордону
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11.09.2022 17:44 Ответить
Так, его же развалят крылатками в первую очередь в случае новой войны...
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11.09.2022 17:32 Ответить
У випадку нової війни, в України буде потужна ракетна програма і ПРО за стандартами НАТО, і ще не факт що туди нас не візьмуть через років 10
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11.09.2022 17:44 Ответить
Очередная сегодняшняя птичка рашки

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/41627

Су-25СМ-83

RF-95134

Авиабаза русни Кант /Кыргыстан/
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11.09.2022 17:32 Ответить
Пора створювати спільне підприємство по виготовленню ракет. Пора вже давати відповідь на обстріли наших міст.
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11.09.2022 17:33 Ответить
1 калибр и все деньги тю тю - но на пару тесл закарпатскому тро точно будет варик ******** по тихому . А ВООБЩЕ ЗЕ СО СЛУГАМИ ******* ДРОЧИТЬ НА СВОИ ПИАР ПРОЕКТЫ ***** **** ，неужели нельзя было секретно открыть завод в таких ****** чтобы русским даже в голову не пришло? ритоический вопрос ЗЕ главное пиар и бабки
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11.09.2022 17:38 Ответить
Представляю как Эрдоган обрадуется когда в завод его тестя в Украине прилетит руцкая ракета)))
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11.09.2022 17:58 Ответить
Ты под землей живешь, крыса ссыкливая? А то один калибр и тебя уже нет?
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11.09.2022 19:57 Ответить
буде гарний ******** технологічний завод світового рівня
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11.09.2022 17:40 Ответить
Нам що, мало ударів по Арсеналу? Таке підприємство краще розмістити десь в Карпатах. Звісно гору довбати це затратно, але оце його будуть будувати п'ять років, а потім кацапи за п'ять хвилин роздовбають Калібрами.
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11.09.2022 18:11 Ответить
та винищувач Kızılelma

Винищувачем чого саме є цей нелітаючий макет?
Більш того, якщо ******** і далі буде проводити свою політику, то цей проект так ніколи і не злетить.
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11.09.2022 18:25 Ответить
Це локшина на вуха.
Завод буде не там, а де саме - мало хто знатиме..
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11.09.2022 19:02 Ответить
Ну так написали же: "...під Києвом..."
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12.09.2022 01:02 Ответить
Добре б таке саме мати і під земпею.
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11.09.2022 19:40 Ответить
И не страшно строить такой завод, если прилетит ракета то все же потеряется, все средства и деньги...
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11.09.2022 19:42 Ответить
Его можно строить уже завтра. Кацапы побояться бомбить. Так же как не бомбят китайские компании.
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11.09.2022 20:09 Ответить
Вважаю що такі повідомлення під час війни не тільки крайнім дебілізмом,а і відкритою передачею таємної інформацією,тобто шпигунство.
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20.09.2022 10:19 Ответить
 
 