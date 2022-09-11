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"Орлан", "Акация" и танк: ССО захватили российскую военную технику на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Тактическая группа одной из воинских частей ССО Украины вместе с подразделением снайперов Сил обороны провели зачистку нескольких населённых пунктов на харьковском направлении.

Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Во время работы воины захватили самоходную пушку 2С3 'АКАЦИЯ', и танк, которые передали подразделениям Сил обороны Украины. Во время зачистки в плен наших воинов попал так называемый "полицейский лнр". После первичного допроса его отдали представителям Нацполиции.

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Важным трофеем стал российский беспилотный комплекс с наземными станциями управления, антеннами, заводской документацией. "Орлан-10" является основным БПЛА, использующим враг для выявления украинских позиций и корректировкой огня артиллерии.

Захваченный комплекс чрезвычайно важен из-за наличия всех необходимых комплектующих и документов. Следовательно, наши специалисты радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы смогут эффективно противостоять российской угрозе с неба, а враг будет нести большие потери", - говорится в сообщении.

Орлан, Акация и танк: ССО захватили российскую военную технику на Харьковщине 01
Орлан, Акация и танк: ССО захватили российскую военную технику на Харьковщине 02
Орлан, Акация и танк: ССО захватили российскую военную технику на Харьковщине 03
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ССО України-черговий респектище...
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11.09.2022 19:55 Ответить
.
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11.09.2022 19:57 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!
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11.09.2022 20:13 Ответить
И за доставку платить не нужно!
Спасибки иванам)))
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11.09.2022 20:03 Ответить
Наконец то ленд-лиз с кацапией заработал
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11.09.2022 20:11 Ответить
Ух ти, а ***** казало що раха нічєго нє патіряла
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11.09.2022 20:17 Ответить
Штирлиц...вы просрали войну Украине,вы плохой розведчик...ваша группа будет расстреляна вместе с радисткой **********....
Герр путлер...мы старались...но силы неравны были этот генерал Залужный нас СкреПОНОСом залил по самые турецкие Байрактары...🤣
Слава 💙💛Украине,Герр ТРУПлер...🤣
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11.09.2022 20:18 Ответить
Ні на мить не забуваємо ціну цих перемог, уявляємо що хлопці перетерпіли і в втратили щоб ми відчули радість і гордість від таких повідомлень
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11.09.2022 20:22 Ответить
 
 